Новини
Бизнес »
Германия ще купува газ от Азербайджан

Германия ще купува газ от Азербайджан

15 Юни, 2026 20:37 643 11

  • германия-
  • азербайджан-
  • газ-
  • доставки

Договорката е за 2 милиарда кубически метра годишно

Германия ще купува газ от Азербайджан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обемът на доставките на азербайджански газ за Германия по дългосрочни договори между германски компании и Държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR) се оценява на приблизително 2 милиарда кубически метра годишно. Това заяви германският посланик в Баку Ралф Харлеман в разговор с журналисти.

„Газът, който три германски компании са договорили със SOCAR – приблизително 2 милиарда кубически метра годишно – е много важен за стабилизирането на европейския енергиен пазар“, цитира думите му азербайджанската информационна агенция Report.

Посланикът отбеляза, че доставките се осъществяват чрез споразумения за суап в рамките на европейския енергиен пазар, предимно с Италия, тъй като няма директна тръбопроводна връзка между Азербайджан и Германия.

„Говорим за дългосрочни споразумения, с продължителност приблизително 10 години. Очаквам този обем газ да се увеличи след този период, но в момента, за първите 10 години, той е приблизително 2 милиарда кубически метра годишно“, подчерта той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    19 1 Отговор
    Отново руски газ през посредник!

    Коментиран от #8

    20:42 15.06.2026

  • 2 Германия ще купува газ от Азербайджан

    10 3 Отговор
    a тук като по умни купуват Руски газ на с яка надценка от търгаши
    и тиквените миряни се чудят що са най бедни с най висока инфлация в ес

    Коментиран от #11

    20:45 15.06.2026

  • 3 Яшар

    17 0 Отговор
    ..азербейджан ..на колко държави продава ...на целия свят ..че те имат малко газ ...от Русия ще дойде ...иначе Азербайджан ще се окаже в ролята на измамник ..една газ на 2-3 държави ,кат строителите измамници

    20:46 15.06.2026

  • 4 Да,бе

    18 0 Отговор
    Руски газ,ама с надценка,че да е демократичен някак си...Тия верно ли са се опитали два пъти да превземат света.

    20:47 15.06.2026

  • 5 Гост

    14 0 Отговор
    Пак руски, но демократизиран срещу процент.

    20:47 15.06.2026

  • 6 Е нали

    11 0 Отговор
    нямаше да има дългосрочни договори - трети енергиен пакет или важи само за руски газ

    20:51 15.06.2026

  • 7 Помак

    4 0 Отговор
    Евреите от Витол най вече трябва да трупат много и много капитали ,трафигура също...сиви морски огромни сделки ..по документи/коносаменти перфектни

    20:51 15.06.2026

  • 8 ФАКТ

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Пуслер е единственият бавн 0 ра3 виващ милиардвр на света. Заедно с Боко Тъпото.

    20:53 15.06.2026

  • 9 Сталин

    14 1 Отговор
    Значи швабите пак ще купуват евтин руски газ ,а ние ще го дуухаме за три пъти по скъп газ от краварите

    20:55 15.06.2026

  • 10 Цензура

    14 0 Отговор
    Газовите залежи на Азербайджан се равняват на руския добив на газ за СЕДЕМ... МЕСЕЦА !!!
    Вярвайте си, че тоя газ ще е "азерски"....

    20:59 15.06.2026

  • 11 И ние купуваме от Азербейджан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Германия ще купува газ от Азербайджан":

    Още когато се отказахме от руски газ, стана ясно, че 1 милиард куб. метра получаваме азерски газ по дългосрочен договор. Опитахме се да договорим още 1 милиард, но се оказа че нямат количества. Те имат дългосрочен договор и с Италия, и след като им доставят по договор, идори не им достига да задоволят собствените си нужди. Но продаваха на нас. Сметката някак не излизаше без да се включи и руски газ. Но след като вече е преминал през Азербайджан се е превърнал в азерски- т.е. демократичен газ. Сега Германия прибягва до същия "азерски" газ, защото тъпото й ръковоство не иска да признае, че без руски газ германската икономика не може. Затова германските данъкоплатци ще плащат руския газ с азерска цена. Браво на управниците на Азербайджан. А Турция май продава на Украйна предз нас "турски" газ, дошъл по турски поток от Русия?

    21:43 15.06.2026