Обемът на доставките на азербайджански газ за Германия по дългосрочни договори между германски компании и Държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR) се оценява на приблизително 2 милиарда кубически метра годишно. Това заяви германският посланик в Баку Ралф Харлеман в разговор с журналисти.
„Газът, който три германски компании са договорили със SOCAR – приблизително 2 милиарда кубически метра годишно – е много важен за стабилизирането на европейския енергиен пазар“, цитира думите му азербайджанската информационна агенция Report.
Посланикът отбеляза, че доставките се осъществяват чрез споразумения за суап в рамките на европейския енергиен пазар, предимно с Италия, тъй като няма директна тръбопроводна връзка между Азербайджан и Германия.
„Говорим за дългосрочни споразумения, с продължителност приблизително 10 години. Очаквам този обем газ да се увеличи след този период, но в момента, за първите 10 години, той е приблизително 2 милиарда кубически метра годишно“, подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #8
20:42 15.06.2026
2 Германия ще купува газ от Азербайджан
и тиквените миряни се чудят що са най бедни с най висока инфлация в ес
Коментиран от #11
20:45 15.06.2026
3 Яшар
20:46 15.06.2026
4 Да,бе
20:47 15.06.2026
5 Гост
20:47 15.06.2026
6 Е нали
20:51 15.06.2026
7 Помак
20:51 15.06.2026
8 ФАКТ
До коментар #1 от "Факти":Пуслер е единственият бавн 0 ра3 виващ милиардвр на света. Заедно с Боко Тъпото.
20:53 15.06.2026
9 Сталин
20:55 15.06.2026
10 Цензура
Вярвайте си, че тоя газ ще е "азерски"....
20:59 15.06.2026
11 И ние купуваме от Азербейджан
До коментар #2 от "Германия ще купува газ от Азербайджан":Още когато се отказахме от руски газ, стана ясно, че 1 милиард куб. метра получаваме азерски газ по дългосрочен договор. Опитахме се да договорим още 1 милиард, но се оказа че нямат количества. Те имат дългосрочен договор и с Италия, и след като им доставят по договор, идори не им достига да задоволят собствените си нужди. Но продаваха на нас. Сметката някак не излизаше без да се включи и руски газ. Но след като вече е преминал през Азербайджан се е превърнал в азерски- т.е. демократичен газ. Сега Германия прибягва до същия "азерски" газ, защото тъпото й ръковоство не иска да признае, че без руски газ германската икономика не може. Затова германските данъкоплатци ще плащат руския газ с азерска цена. Браво на управниците на Азербайджан. А Турция май продава на Украйна предз нас "турски" газ, дошъл по турски поток от Русия?
21:43 15.06.2026