Германия ще купува газ от Азербайджан

Обемът на доставките на азербайджански газ за Германия по дългосрочни договори между германски компании и Държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR) се оценява на приблизително 2 милиарда кубически метра годишно. Това заяви германският посланик в Баку Ралф Харлеман в разговор с журналисти.

„Газът, който три германски компании са договорили със SOCAR – приблизително 2 милиарда кубически метра годишно – е много важен за стабилизирането на европейския енергиен пазар“, цитира думите му азербайджанската информационна агенция Report.

Посланикът отбеляза, че доставките се осъществяват чрез споразумения за суап в рамките на европейския енергиен пазар, предимно с Италия, тъй като няма директна тръбопроводна връзка между Азербайджан и Германия.

„Говорим за дългосрочни споразумения, с продължителност приблизително 10 години. Очаквам този обем газ да се увеличи след този период, но в момента, за първите 10 години, той е приблизително 2 милиарда кубически метра годишно“, подчерта той.