Левски получи и дари сума за три различни каузи

ПФК Левски с сподели, че спортният директор на клуба Георги Костадинов и капитанът на отбора Кристиан Димитров са били поканени на специално събитие, организирано от фенската организация „Ултрас Левски“. В знак на признателност за спечелената шампионска титла привържениците са дарили на футболистите от представителния отбор на клуба сумата от 5000 евро.

Ето какво съобщиха от клуба:

"„Левски“ обаче е повече от клуб и ясно осъзнаваме социалната отговорност, която носим. Точно и затова след разговор между спортния директор, спортно-техническият щаб и футболистите в отбора бе взето решение тази сума да бъде дарена за три различни каузи. В последните години нашият клуб застана зад различни инициативи и каузи. Защото „Левски“ е много повече от просто футболен клуб, „Левски“ е кауза, вяра, „Левски“ е Отбора на народа. Ето и каузите, зад които заставаме:

Кауза 1 – 2000 евро

Първата кауза, зад която заставаме, ни хваща за гърлото. Тя е в помощ на 16-годишната Ивона Мачева. Тя страда от рак на ларинкса и за лечението ѝ са нужни много средства, които вярваме, че всички заедно ще успеем да съберем. Това прекрасно момиче се занимава с балет и лека атлетика, но сега има нужда да ѝ се помогне за нещо много по-важно, а именно да живее. Нека бъдем добри и помагаме на децата на България.

Кауза 2 – 1500 евро

ПФК „Левски“ отново подава ръка на СК „Адаптирани спортове“ към НСА. В края на ноември обединихме усилия заедно с тях в подкпрепа на деца до 18-годишна възраст, страдащи от физически, умствени и сензорни увреждания, които се нуждаят от ежедневна адаптирана рехабилитация, психотерапевтична подкрепа и социално приобщаване. Чрез своята дейност клубът по адаптирани спортове дава шанс на тези деца да спортуват, да общуват и да се чувстват част от общност. Този път каузата е да бъде закупен бус за тези деца, който да улесни участието им в спортни и други мероприятия.

Кауза 3 – 1500 евро

Водени от същата идея, заставаме и до Сдружение „Спортен клуб СОП Спорт Самбо за Развитие“. Те също дават шанс да деца с различни увреждания да спортуват и да се развиват. В момента клубът има остра нужда от всякакъв тип инструменти за провеждане на нормална тренировъчна дейност. Надяваме се, че сумата, която даряваме, ще бъде от полза."