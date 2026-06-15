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Левски получи и дари сума за три различни каузи

Левски получи и дари сума за три различни каузи

15 Юни, 2026 20:07 568 5

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От „Ултрас Левски“ са дарили на футболистите от представителния отбор на клуба сумата от 5000 евро

Левски получи и дари сума за три различни каузи - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПФК Левски с сподели, че спортният директор на клуба Георги Костадинов и капитанът на отбора Кристиан Димитров са били поканени на специално събитие, организирано от фенската организация „Ултрас Левски“. В знак на признателност за спечелената шампионска титла привържениците са дарили на футболистите от представителния отбор на клуба сумата от 5000 евро.

Ето какво съобщиха от клуба:

"„Левски“ обаче е повече от клуб и ясно осъзнаваме социалната отговорност, която носим. Точно и затова след разговор между спортния директор, спортно-техническият щаб и футболистите в отбора бе взето решение тази сума да бъде дарена за три различни каузи. В последните години нашият клуб застана зад различни инициативи и каузи. Защото „Левски“ е много повече от просто футболен клуб, „Левски“ е кауза, вяра, „Левски“ е Отбора на народа. Ето и каузите, зад които заставаме:

Кауза 1 – 2000 евро

Първата кауза, зад която заставаме, ни хваща за гърлото. Тя е в помощ на 16-годишната Ивона Мачева. Тя страда от рак на ларинкса и за лечението ѝ са нужни много средства, които вярваме, че всички заедно ще успеем да съберем. Това прекрасно момиче се занимава с балет и лека атлетика, но сега има нужда да ѝ се помогне за нещо много по-важно, а именно да живее. Нека бъдем добри и помагаме на децата на България.

Кауза 2 – 1500 евро

ПФК „Левски“ отново подава ръка на СК „Адаптирани спортове“ към НСА. В края на ноември обединихме усилия заедно с тях в подкпрепа на деца до 18-годишна възраст, страдащи от физически, умствени и сензорни увреждания, които се нуждаят от ежедневна адаптирана рехабилитация, психотерапевтична подкрепа и социално приобщаване. Чрез своята дейност клубът по адаптирани спортове дава шанс на тези деца да спортуват, да общуват и да се чувстват част от общност. Този път каузата е да бъде закупен бус за тези деца, който да улесни участието им в спортни и други мероприятия.

Кауза 3 – 1500 евро

Водени от същата идея, заставаме и до Сдружение „Спортен клуб СОП Спорт Самбо за Развитие“. Те също дават шанс да деца с различни увреждания да спортуват и да се развиват. В момента клубът има остра нужда от всякакъв тип инструменти за провеждане на нормална тренировъчна дейност. Надяваме се, че сумата, която даряваме, ще бъде от полза."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 2 Отговор
    У.ряла работа

    20:14 15.06.2026

  • 2 Красимир Петров

    4 2 Отговор
    За незнаещите да кажа.Левски беше закупен от най-крупният кр,адец на прехода Делян Пеевски.И 90%от сайтовете са на Пеевски.Включително и Факти.И вуледнага ще ми изтрият коментара.

    Коментиран от #4

    20:25 15.06.2026

  • 3 УжасТ

    5 2 Отговор
    "Левски" бил "отбор на народа" ли ? ПовЕрвахме ви ! При комунизма беше отбор на милиционерите от МВР . При щатско-турската власт дрогираната му агитка беше изпратена от новите господари да троши паметника на Съветската Армия

    20:28 15.06.2026

  • 4 А МЕН СЪЩО МЕ ТРИЯТ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Кога спомена Радев и обидя някои които плюят по него. А за това дарение 5000 евро са 1/8 от заплатата на орбитален един. За кого по напред и се чудят как да се отърват.

    21:32 15.06.2026

  • 5 ДА ПОДЧЕРТАЯ И ТОВА

    0 0 Отговор
    Че фенове уж десетки хиляди а дали по някой евроцент за отбора. А кога при Мъри давахме бяха в милиони. Пиша щот тук и там има един що се тъпее и се мисли за много умен.

    21:41 15.06.2026

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