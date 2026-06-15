Маурицио Сари е новият старши треньор на Аталанта

Аталанта официално обяви назначаването на Маурицио Сари за старши треньор. Въпреки че детайлите около договора остават в тайна, според източници близки до клуба, контрактът на 67-годишния специалист ще бъде с продължителност до лятото на 2029 година, а възнаграждението му ще възлиза на внушителните 3.5 милиона евро на сезон.

Маурицио Сари, известен със своята тактическа прозорливост и характерен стил на игра, ще ръководи петия си отбор в елита на италианския футбол. Досега той е бил начело на Емполи, Наполи, Ювентус и два пъти на Лацио, а извън пределите на Ботуша остави следа и в английския Челси.

Миналият сезон донесе на Сари и Лацио деветото място в Серия А, докато Аталанта, под ръководството на Рафаеле Паладино, си осигури участие в Лигата на конференциите. Въпреки това, ръководството на бергамаския клуб реши да се раздели с Паладино и да заложи на опита и визията на Сари, с надеждата за още по-големи успехи на домашната и европейската сцена.

Феновете на Аталанта вече тръпнат в очакване да видят как Маурицио Сари ще преобрази отбора и ще наложи своята философия на игра. С новия треньор начело, бергамаските се надяват да затвърдят позициите си сред водещите сили в Италия и да направят силно представяне в европейските турнири.