Южна Корея с амбициозен план за първа ядрена подводница до 2035 г.

Южна Корея планира да пусне на вода първата си ядрена подводница до средата на 30-те години на века като част от нова програма за противодействие на ядрените и ракетните заплахи от Северна Корея. Това заяви министърът на отбраната Ан Гю-бек, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че подводницата ще бъде изградена на базата на силния съюз между Южна Корея и САЩ и ще бъде символ на стремежа към мир и сигурност на Корейския полуостров.

По думите на министър Ан Гю-бек плавателният съд ще използва нискообогатено ураново гориво и ще бъде разработен и построен изцяло в Южна Корея.

Властите в Сеул подчертават, че проектът не е свързан с разработването на ядрени оръжия. Южна Корея ще работи съвместно със САЩ при осигуряването на нискообогатено ураново гориво и ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия, за да бъдат спазени правилата за неразпространение.

По-дълъг престой под вода и по-голяма мобилност

Според южнокорейското правителство ядреното задвижване ще позволи на новите подводници да остават под вода значително по-дълго и ще им осигури по-голяма мобилност в сравнение със сегашните подводници на страната.