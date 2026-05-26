Южна Корея с амбициозен план за първа ядрена подводница до 2035 г.

26 Май, 2026 12:55 619 9

Сеул засилва отбраната срещу Северна Корея

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея планира да пусне на вода първата си ядрена подводница до средата на 30-те години на века като част от нова програма за противодействие на ядрените и ракетните заплахи от Северна Корея. Това заяви министърът на отбраната Ан Гю-бек, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че подводницата ще бъде изградена на базата на силния съюз между Южна Корея и САЩ и ще бъде символ на стремежа към мир и сигурност на Корейския полуостров.

По думите на министър Ан Гю-бек плавателният съд ще използва нискообогатено ураново гориво и ще бъде разработен и построен изцяло в Южна Корея.

Властите в Сеул подчертават, че проектът не е свързан с разработването на ядрени оръжия. Южна Корея ще работи съвместно със САЩ при осигуряването на нискообогатено ураново гориво и ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия, за да бъдат спазени правилата за неразпространение.

По-дълъг престой под вода и по-голяма мобилност

Според южнокорейското правителство ядреното задвижване ще позволи на новите подводници да остават под вода значително по-дълго и ще им осигури по-голяма мобилност в сравнение със сегашните подводници на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантик

    9 6 Отговор
    А НАТОвския генерал ще ни осигури ли трета надуваема лодка по НАТОвски стандарти, или ще си караме само с двете?

    Коментиран от #3

    12:58 26.05.2026

  • 2 Един

    3 9 Отговор
    Ким ще отслабне.

    12:59 26.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    За ДВАДЕСЕТ години в НАТьО войската ни още с руски Калашници на по ПЕЕСЕ години,
    ти нова лодка чакаш🤔😀😀😀

    Коментиран от #6

    13:03 26.05.2026

  • 4 пляскащата с сици

    8 4 Отговор
    хората имат по 100 бройки
    тия щели да направят 1 след 10 години
    абе що не се занимавате с нещо по разумно
    разбираемо е че търсите всякакви грандиозни програми за да крадете пари ама това е несериозно

    Коментиран от #5

    13:15 26.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "пляскащата с сици":

    Кои са теА ора с ПО 100 ЯДРЕНИ подводници🤔

    13:18 26.05.2026

  • 6 Хи хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой те излъга, че кат си в натютю ще имаш модерно въоръжена и боеспособна армия ???!

    Коментиран от #7

    13:19 26.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи хи":

    А теб кой те излъга, че си в натютю❓
    Не България е в НАТьО, а НАТьО е в България ❗

    13:34 26.05.2026

  • 8 Ким от Корея

    5 0 Отговор
    Дотогава няма да има Южна Корея!

    13:50 26.05.2026

  • 9 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Северна Корея вече си имат ядрена подводница , но загубеняците от Южна Корея не са способни да си направят, защото правят прахосмукачки, перални и транзистори.и акъл за подводници нямат.

    14:03 26.05.2026

