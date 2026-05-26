Южна Корея с амбициозен план за първа ядрена подводница до 2035 г.

Южна Корея планира да пусне на вода първата си ядрена подводница до средата на 30-те години на века като част от нова програма за противодействие на ядрените и ракетните заплахи от Северна Корея. Това заяви министърът на отбраната Ан Гю-бек, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че подводницата ще бъде изградена на базата на силния съюз между Южна Корея и САЩ и ще бъде символ на стремежа към мир и сигурност на Корейския полуостров.
По думите на министър Ан Гю-бек плавателният съд ще използва нискообогатено ураново гориво и ще бъде разработен и построен изцяло в Южна Корея.
Властите в Сеул подчертават, че проектът не е свързан с разработването на ядрени оръжия. Южна Корея ще работи съвместно със САЩ при осигуряването на нискообогатено ураново гориво и ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия, за да бъдат спазени правилата за неразпространение.
По-дълъг престой под вода и по-голяма мобилност
Според южнокорейското правителство ядреното задвижване ще позволи на новите подводници да остават под вода значително по-дълго и ще им осигури по-голяма мобилност в сравнение със сегашните подводници на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евроатлантик
Коментиран от #3
12:58 26.05.2026
2 Един
12:59 26.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Евроатлантик":За ДВАДЕСЕТ години в НАТьО войската ни още с руски Калашници на по ПЕЕСЕ години,
ти нова лодка чакаш🤔😀😀😀
Коментиран от #6
13:03 26.05.2026
4 пляскащата с сици
тия щели да направят 1 след 10 години
абе що не се занимавате с нещо по разумно
разбираемо е че търсите всякакви грандиозни програми за да крадете пари ама това е несериозно
Коментиран от #5
13:15 26.05.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "пляскащата с сици":Кои са теА ора с ПО 100 ЯДРЕНИ подводници🤔
13:18 26.05.2026
6 Хи хи хи
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кой те излъга, че кат си в натютю ще имаш модерно въоръжена и боеспособна армия ???!
Коментиран от #7
13:19 26.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хи хи хи":А теб кой те излъга, че си в натютю❓
Не България е в НАТьО, а НАТьО е в България ❗
13:34 26.05.2026
8 Ким от Корея
13:50 26.05.2026
9 Ти да видиш
14:03 26.05.2026