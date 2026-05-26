Министър Шишков: Ще прекратим практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти

Процедурите по разширението и доизграждането на Околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областния управител Георги Янев, информират от Нова телевизия.
Основният акцент в позицията на министъра беше прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти и административна готовност.
„Няма да раздаваме аванси за строителство. Първо ще проектираме и след това ще започнем да строим“, заяви Шишков. По думите му именно този модел е причината редица стратегически обекти да остават само на етап обещания, без реален напредък.
Министърът посочи, че при Околовръстното на Пловдив е установено сериозно изоставане в подготовката и липса на реална проектна готовност. Той уточни, че въпреки започването на процедурите през 2022 г., към момента за голяма част от трасето липсват подробни устройствени планове, разрешителни и процедури по отчуждаване.
Шишков обяви, че е възложено ускоряване на проектната работа по южната и източната част на околовръстния път, като целта е в рамките на до година и половина да бъдат завършени необходимите проекти и да се премине към реално строителство.
„Околовръстното ще има и локали. Те създават икономически и търговски зони около тях. Освен че ще облекчи движението, това ще даде възможност Пловдив да придобие съвсем различен облик“, посочи той.
Народният представител Владимир Николов коментира, че срещата е била инициирана след сигнали от жители на града за тежкия трафик. „За да се обиколи градът по сегашното околовръстно са необходими над 45 минути. Това е абсолютно неприемливо“, заяви той.
По време на срещата беше обсъден и проектът за водоснабдяване на Пловдив и Хасково от язовир „Доспат“. Според Шишков липсата на проектна готовност и там вече е довела до сериозни последствия. Той допълни, че при предишното му управление е станало ясно, че част от европейското финансиране не е било усвоено именно заради липса на готови проекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
12:55 26.05.2026
2 Сталин
Коментиран от #10
13:00 26.05.2026
3 Тази
13:00 26.05.2026
4 строителни войски 2
13:01 26.05.2026
5 ЕЙ ОТРЕПВАТ СЕ ТЕЗИ ГЕРБЕРИ
До коментар #1 от "честен ционист":СВИКНАЛИ СА НА АВАНТА И ИСКАТ ТЯ ДА Е БЕЗКРАЙНА
СВЪРШИ СЕ ТАЯ
ТОТАЛНА ДЕФОРМАЦИЯ И БЕЗ РЕАЛНА МИСЪЛ ЗА 30 ГОДИНИ ИМА-НЯМА
13:02 26.05.2026
6 кой мy дpeмe
ама в действията са като комунист на разпит
13:05 26.05.2026
7 Силиций
И всичко под лозунги като "Строим България" и "За хората...с главно Д"
13:14 26.05.2026
8 Министъра на Регионалното развитие и
13:16 26.05.2026
9 Бай Араб
Коментиран от #13
13:18 26.05.2026
10 Сердючка
До коментар #2 от "Сталин":Зарежи ги Герб и Борисов, техното може да се види и пипне. Ти кажи Шишо Бакшишо, Комитовица, Цековия и другите, от 2020 една къщичка за птички построиха ли. Ами от ПВУ какво усвоиха? Еврофондовете? Аре скрии се бе!
13:25 26.05.2026
11 В Белите Държави
13:32 26.05.2026
12 шофьор
Коментиран от #14
13:32 26.05.2026
13 Мачо ди тути мачи
До коментар #9 от "Бай Араб":Кокорчо и той редом с жените припада по ушите на Шишо Бакшишо. Като африкански слон-самец е.
13:37 26.05.2026
14 Велик
До коментар #12 от "шофьор":Забравете да се строи нещо от тук нататък с идеите на великият министър на благоустройството и не знам си какво . Като го чете предполагам , че държавата ще купува и материалите като при соца . Велик си Шишков в глупостта си .
13:39 26.05.2026
15 Пипи
13:42 26.05.2026