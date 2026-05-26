Министър Шишков: Ще прекратим практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти

26 Май, 2026 12:50 884 15

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Процедурите по разширението и доизграждането на Околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областния управител Георги Янев, информират от Нова телевизия.
Основният акцент в позицията на министъра беше прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени проекти и административна готовност.
„Няма да раздаваме аванси за строителство. Първо ще проектираме и след това ще започнем да строим“, заяви Шишков. По думите му именно този модел е причината редица стратегически обекти да остават само на етап обещания, без реален напредък.

Министърът посочи, че при Околовръстното на Пловдив е установено сериозно изоставане в подготовката и липса на реална проектна готовност. Той уточни, че въпреки започването на процедурите през 2022 г., към момента за голяма част от трасето липсват подробни устройствени планове, разрешителни и процедури по отчуждаване.

Шишков обяви, че е възложено ускоряване на проектната работа по южната и източната част на околовръстния път, като целта е в рамките на до година и половина да бъдат завършени необходимите проекти и да се премине към реално строителство.

„Околовръстното ще има и локали. Те създават икономически и търговски зони около тях. Освен че ще облекчи движението, това ще даде възможност Пловдив да придобие съвсем различен облик“, посочи той.
Народният представител Владимир Николов коментира, че срещата е била инициирана след сигнали от жители на града за тежкия трафик. „За да се обиколи градът по сегашното околовръстно са необходими над 45 минути. Това е абсолютно неприемливо“, заяви той.

По време на срещата беше обсъден и проектът за водоснабдяване на Пловдив и Хасково от язовир „Доспат“. Според Шишков липсата на проектна готовност и там вече е довела до сериозни последствия. Той допълни, че при предишното му управление е станало ясно, че част от европейското финансиране не е било усвоено именно заради липса на готови проекти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 12 Отговор
    Кой ще ти строи ей така на доверие бре, Шишков? Бригади ли ще събираш, Ганчо обществено полезен труд ли го чака?

    Коментиран от #5

    12:55 26.05.2026

  • 2 Сталин

    7 7 Отговор
    Е сега как ще живеят мутрите на Тиквата великите строители на магистрали и пътища

    Коментиран от #10

    13:00 26.05.2026

  • 3 Тази

    12 1 Отговор
    практика е от грабливата врачка на комсомола в съюз с Мутрьо и мъжа на Захариева ! Източиха милиарди европейски пари с невиждани далавери и под , под , под......изпълнителни фирми с по един "служител" ! А и ти другарю как се облажи като беше в "Триадица" , свят да ти се завие !

    13:00 26.05.2026

  • 4 строителни войски 2

    9 2 Отговор
    След Комитова и този ще забатачи яко работата.

    13:01 26.05.2026

  • 5 ЕЙ ОТРЕПВАТ СЕ ТЕЗИ ГЕРБЕРИ

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    СВИКНАЛИ СА НА АВАНТА И ИСКАТ ТЯ ДА Е БЕЗКРАЙНА
    СВЪРШИ СЕ ТАЯ
    ТОТАЛНА ДЕФОРМАЦИЯ И БЕЗ РЕАЛНА МИСЪЛ ЗА 30 ГОДИНИ ИМА-НЯМА

    13:02 26.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    12 0 Отговор
    румен и клика са спецове по обещанията
    ама в действията са като комунист на разпит

    13:05 26.05.2026

  • 7 Силиций

    4 4 Отговор
    че,то авансовото плащане към "правилните" фирми десетилетия наред беше тлъста пачка за разпределение на пари от данъците на българите и пари от Европейския съюз към политическата и икономическа олигархия в България.Тези пари се използваха за лично благополучие,а с трохите се "строяха" инфраструктурни обекти готови за ремонт след няколко месеца-за ново крадене на пари.
    И всичко под лозунги като "Строим България" и "За хората...с главно Д"

    13:14 26.05.2026

  • 8 Министъра на Регионалното развитие и

    4 2 Отговор
    Благоустройството архитект Шишков е един от на популярните и уважавани министри но точно за това е честно да се каже че Министър не е титла и не може да се изписва без да се изпише министерството. Архитект е титла но министър или посланник не са титли.

    13:16 26.05.2026

  • 9 Бай Араб

    6 0 Отговор
    Много е красив министър Шишков.Жените припадат по него.

    Коментиран от #13

    13:18 26.05.2026

  • 10 Сердючка

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Зарежи ги Герб и Борисов, техното може да се види и пипне. Ти кажи Шишо Бакшишо, Комитовица, Цековия и другите, от 2020 една къщичка за птички построиха ли. Ами от ПВУ какво усвоиха? Еврофондовете? Аре скрии се бе!

    13:25 26.05.2026

  • 11 В Белите Държави

    3 4 Отговор
    Пари се дават при отлично свършена работа , всичко се преценява до милиметър. Никакви авансови плащания на търтеи , наречени бизнесмени.

    13:32 26.05.2026

  • 12 шофьор

    3 2 Отговор
    Когато ви лепят плочки , плащате ли предварително .Давате капаро , после гледате дали работата е свършена качествено и накрая плащате .Сега за пътищата прибират авансово всички пари и после нашляпват нещо , което се имива с първия дъжд

    Коментиран от #14

    13:32 26.05.2026

  • 13 Мачо ди тути мачи

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Араб":

    Кокорчо и той редом с жените припада по ушите на Шишо Бакшишо. Като африкански слон-самец е.

    13:37 26.05.2026

  • 14 Велик

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "шофьор":

    Забравете да се строи нещо от тук нататък с идеите на великият министър на благоустройството и не знам си какво . Като го чете предполагам , че държавата ще купува и материалите като при соца . Велик си Шишков в глупостта си .

    13:39 26.05.2026

  • 15 Пипи

    3 0 Отговор
    Ще, ще, ще...... Бъдеще неопределено. Но парата към джобовете Ви си тече. Kopyмnupaно човече.

    13:42 26.05.2026

