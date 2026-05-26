Юлиан Попов: България няма системен подход за справяне с наводненията

26 Май, 2026 11:23 509 14

Според бившият министър пораженията от бедствията могат да бъдат ограничени, но само при наличие на дългосрочна стратегия и координирани действия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все по-честите интензивни валежи, последвани от продължителни периоди на засушаване, показват сериозни слабости в управлението на водите в България. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов в коментар пред бТВ за последните наводнения в Централна и Северна България.

Според Попов пораженията от бедствията могат да бъдат ограничени, но само при наличие на дългосрочна стратегия и координирани действия.

„Можеше щетите да бъдат по-ограничени, но за да се справим с наводненията, трябва да има системен подход. Ние нямаме системен подход – чакаме нещо да се случи и тогава започваме да реагираме, обикновено с паника и кризисно управление“, заяви той.

По думите му проблемът не се изчерпва само с почистването на речните корита. „Начинът, по който се управляват реките в България, е сгрешен. Те непрекъснато се застрояват и коригират. Това е старомоден подход, който има сериозни негативни последствия“, каза Попов.

Той подчерта, че в управлението на риска трябва активно да участва и застрахователният сектор. „Когато започне наводнение, разговорът веднага е какво ще плати държавата. Застрахователите почти не присъстват в този процес. А когато застрахователният бизнес е активен, той упражнява контрол, прави проверки и дава насоки, защото има интерес от това“, посочи бившият министър.

Според него държавата трябва да се намесва само в най-критичните ситуации, а не да поема щетите при всяко бедствие. „Не е нормално да се очаква при всеки проливен дъжд или наводнено мазе държавата да плаща за всичко“, допълни Попов.

Той акцентира и върху липсата на координация между институциите, отговарящи за управлението на водите.

„След 1989 година управлението в България се децентрализира, но липсва координация между отделните структури. Освен това липсват достатъчно данни и анализи. Всяко бедствие ни изненадва, а не би трябвало да е така“, заяви той. По думите му Националният институт по метеорология и хидрология разполага с добри прогнози, но те трябва да бъдат използвани по-ефективно от местните и централните власти.

Попов смята, че проблемът с реките е резултат от години неправилни инженерни решения и безконтролно строителство. „Реката трябва да се диагностицира от началото до края. Не е достатъчно просто да се почисти. В София реките са вкарани в бетонни корита, върху тях се строят мостове и инфраструктура, които ограничават проводимостта им“, каза той.

Като пример той посочи Орлов мост, където според него мостовото съоръжение затваря значителна част от речното сечение. Бившият министър предупреди и за рисковете от презастрояването в подножието на Витоша.

„Полите на Витоша са естествена ретензионна система, която задържа водата. В момента обаче тези територии се застрояват непрекъснато“, подчерта Попов. Той даде пример и с Боянското блато, което според него изпълнява важна защитна функция за столицата. „Това е естествен ретензионен обем над София, а върху него продължава да се строи“, предупреди той.

Попов коментира и връзката между климатичните промени и зачестяващите екстремни явления. „Ако климатичните промени продължат да се развиват по начина, по който се очаква, внезапните силни валежи ще стават все по-чести и по-интензивни“, каза той. Според него последствията могат да бъдат катастрофални, особено в туристически райони по време на активен сезон.

„Ако наводненията в Царево се бяха случили в пика на сезона, жертвите можеше да бъдат десетки, дори стотици“, заяви Попов. Той обърна внимание и на проблема с безводието, който според него няма да бъде решен без сериозни инвестиции във водната инфраструктура.

„На много места вече има режим на водата. Това не е само резултат от климатичните промени, а от лошото управление на водния сектор“, каза бившият министър. По думите му в някои населени места се губят между 50 и 80 процента от водата заради амортизирана инфраструктура.

„Нормално е да се стига до воден режим, когато се губят толкова огромни количества вода“, подчерта Попов. Той даде пример с Плевен, където според него ежегодно пада многократно повече дъждовна вода от необходимото за потреблението на града, но тя не се използва ефективно.

„Годишно върху Плевен пада около 15 пъти повече вода, отколкото е потреблението на града. Тази вода не се използва нито за напояване, нито за битови нужди“, каза Попов.

В заключение той обобщи, че България се нуждае от цялостна реформа в управлението на водите, съчетана с модерни и природосъобразни решения.

„Не е достатъчно да минеш с машина и да почистиш реката, след което да кажеш: „Свършихме работа“. Не сме свършили работа“, заяви Юлиан Попов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    НЕ Е ВЯРНО ТОВА
    .... В РОДНИЯ МИ ГРАД СА СЕ НАУЧЛИ ДА НЕ СТРОЯТ ОЩЕ ПО ТУРСКО ПОКРАЙ РЕКАТА - ЗАЩОТО СА СИ ПАТИЛИ
    ....
    ВСИЧКИТЕ ИЗВРАЩЕНИЯ СЪС СТРОЕЖИТЕ ПОКРАЙ РЕКИТЕ СА ПОСЛЕДНИТЕ 35 ГОДИНИ

    11:29 26.05.2026

  • 2 Иван Грозни

    8 0 Отговор
    Как така сега се видяха тия проблеми и се започнаха препоръки и разни идеи. До сега практиката беше"пълни чекмеджето"другото ще си дойде на мястото от самосебеси.

    11:30 26.05.2026

  • 3 Вече беше министър

    3 0 Отговор
    Трябва превенция а не подход за справяне с наводнения. Наводнения не трябва да стават. Това зависи от инфраструктурата и от управляващите. Трябва да се наблюдават язовирите да се изпуска водата им контролирано а също да се почистват речните корита.

    11:34 26.05.2026

  • 4 Феникс

    2 0 Отговор
    Абе наскоро един шишко не се ли хвалеше по една от ЦРУ телевизиите че модата на засяване на облаци и генериране на дъжд тепърва се засилва в България?

    11:38 26.05.2026

  • 5 честен ционист

    2 0 Отговор
    Системното справяне с наводненията в България се нарича засушаване и безводие.

    11:40 26.05.2026

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    Може би трябва да се осигурят лодки и подводници на населението.

    11:44 26.05.2026

  • 7 Физика

    4 0 Отговор
    Личи си , че министърчето нищо не разбира от метафизика.

    11:53 26.05.2026

  • 8 ПСИХО

    3 0 Отговор
    Тоя откри топлата вода.Аман от некъдърници1

    12:06 26.05.2026

  • 9 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Пръдлю

    12:07 26.05.2026

  • 10 УдоМача

    2 0 Отговор
    Бантустана няма системен подход за решаване на каквото и да било!!

    12:07 26.05.2026

  • 11 веселин

    1 0 Отговор
    "Юлиан Попов: България няма системен подход за справяне с наводненията"
    България за какво има системен подход въобще за нещо има ли ?

    12:09 26.05.2026

  • 12 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Юлиан Попов, преди 1944г. във Велико Търново всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт директно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало изваяни от художници згради и къщички за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времето на Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ! и сега КАМЕРИ за следене по пътищата с дупки, за да има парички!

    12:11 26.05.2026

  • 13 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРСКА КОРПОРАЦИЯ: Преди 1944г. Имате 2 крави. Правиш си Българско Кисело мляко и Сирене. Имаме си Иновативни Български бизнесмени. Идват след 1944г. Руснаците, правят феодален социализъм, въвеждат по заповед на Сталин крепостното право, изземват земите на Българските селяни и ги вкарват в колхозите - ТКЗС. Тия Селяни, които не си дават земята ги наричат кулаци и заедно с Иновативните Българи и Българската Аристокрация ги вкарват в Концлагерите и ги избиват. Чакаш на опашка за Мляко. Отиваш в къщи и си правиш сам Кисело Мляко и Сирене. Отиваш в тоалетната и четеш в Работническо дело, как комунистите стават милиардери от петилетка на петилетка. Идва капитализъм и комунистите стават собственици на колхозите - ТКЗС и от кравите, овцете и козите не остава нищо, понеже няма кой да работи за Комунистите станали ужким Капиталисти. Някой запитвал ли се е, "Къде е нашата Родина България"? Къде е българския народ? Една част са в западния свят - други са на оня свят, а тези в Бългаия, не знаят на кой свят се намират, след изкореняване на мозъка им от комунистите!

    12:16 26.05.2026

  • 14 шкп

    0 1 Отговор
    Този изобщо не го слушайте! Пълен безхаберник.Да каже един проблем решен от него като министър! Глобалист. Ейииии...

    12:20 26.05.2026

