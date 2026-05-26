Демерджиев: Има проблеми в много структури, не само в ГДНП. Скоро те ще бъдат решени

26 Май, 2026 11:03 1 458 29

  • иван демерджиев-
  • проблеми-
  • структури-
  • решение

Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов е на ГДБОП. Дълго време е работено по случая. Професионално се е укривал. Доста хора са му помагали. Знаем голяма част от кръга, които са го подпомагали, коментира още вътрешният министър

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов е на ГДБОП. Дълго време е работено по случая. Професионално се е укривал. Доста хора са му помагали. Знаем голяма част от кръга, които са го подпомагали. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от news.bg.

"Изборите свършиха. Сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките по реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхното реализиране", отбеляза той.

Според него има проблеми в много структури, не само в ГДНП. Демерджиев увери, че скоро те ще бъдат решени със съответните мерки. Отговорните за практиките, несъвместими с полицейската етика и работа, ще бъдат отстранени от работа, а може би и от системата на МВР, подчерта той. Ще бъдем безкомпромисни към всички униформени служители, позволяващи си да нарушават закона, допълни Демерджиев.

По отношение на твърденията, че има теч на данни от ГДНП към лица, обявени за издирване, главният секретар на МВР Георги Кандев посочи, че е поканил адвокат Зорница Костова да сподели данните, с които тя разполага. По думите му МВР не приема твърдения, изсипани пред медиите.

Вътрешният министър засегна и темата за наводнения. Той заяви, че ситуацията се успокоява. Според него липсва превенция. По думите му бедствието във Великотърновско и могло да бъде предотвратено, на някой е решил да извади от ПВУ един център за космически наблюдения, който реално е център за управление на подобни кризи. Демерджиев добави, че всеки трябва да си понесе отговорността.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    21 4 Отговор
    Наред с голямата секира, 15 години гербария е пропивала навсякъде

    11:05 26.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Всички бандити в България се крият в Люлин и Илиянци.

    11:07 26.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ ЗА БЪЛГАРИЯ, АМА ВСЕКИ КОЙТО
    ГО ХВАНАТ ФБР, МОСАД И ФСБ РФ
    .....
    ПРАВИ ПЪЛНИ САМОПРИЗНАНИЯ - ЯВНО
    СИСТЕМАТА НА РАЗПИТИ Е ДРУГА :)
    .....

    11:12 26.05.2026

  • 4 Емигрант

    16 1 Отговор
    За да се докаже, че има прозрачност в действията на това правителство трябва да се осветлят имената на помагачите на престъпното прокурорско коппеле ! Единият от помагачите е ясен - неговият баща-прокурор !

    Коментиран от #21

    11:12 26.05.2026

  • 5 Колко скоро?

    10 2 Отговор
    Когато беше служебен колко и кои проблеми реши? Отчете се само, че си точен с парите

    11:15 26.05.2026

  • 6 Павел Пенев

    13 4 Отговор
    Залавянето на Михайлов е факт, но това какъв успех е на фона на десетки други,които се издирват от години? Искайте имунитета на Боко и Шишко чрез сега и.ф. главен прокурор. България няма да се оправи докато тези двамата не бъдат осъдени и вкарани в затвора. Няма да има и протести, инициатори за които са тези престъпници.

    11:16 26.05.2026

  • 7 Ура,,Ура

    13 2 Отговор
    Ако министър беше къдравата Сю щяха да приберат прокурорския син на кукув ден.

    11:18 26.05.2026

  • 8 Тошко

    6 10 Отговор
    Проблемите вие ги създадохте през последните 5год.,

    11:18 26.05.2026

  • 9 Взел си

    6 3 Отговор
    Кандев да те подпира, а ти да обираш каймака. Предстои да видим колко време ще издържи да работи с копумпе

    11:18 26.05.2026

  • 10 Прокурорският

    8 0 Отговор
    син ли е най-големия ви проблем, един откачен бияч. Такива като него с лопата да ги ринеш. С чужда пита лесно се раздава

    11:23 26.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ЗА 3 ДНИ МОГА ДА СТИГНА ДО ШЕФОВЕТЕ НА КВАРТАЛНИТЕ ДИСТРИБУТОРИ....
    ..... И ДА ГИ АРЕСТУВАМ
    ..... САМО ЧЕ ЩЕ НАРУША МНОГО ЧОВЕШКИ ПРАВА И ЩЕ НАКЪРНЯ МНОГО ХАЛКИ
    .....
    НО ПЪК И ДЕЦАТА ЗАРАЗЯВАНИ ОТ
    НАРКО ЛОРДОВЕТЕ , И ТЕ ИМАТ ЧОВЕШКИ ПРАВА

    11:24 26.05.2026

  • 13 Дзак

    5 1 Отговор
    Някой използва мющерии, да му снасят информация, за да покаже превъзходство и да сплашва.

    11:25 26.05.2026

  • 14 А бе

    6 4 Отговор
    Министъра да ги подкара подлогите на къдравото Сю на маринов на терзиев и шишевото калин стоянов вън от системата

    11:27 26.05.2026

  • 15 Главен комисар

    4 4 Отговор
    Кандев е избор на служебния министър Дечев, за и.д Главен секретар. Некадърен ама хитър сиган. Като нямат кадри радките се отъркват в такива на тия, които оплюват

    11:28 26.05.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ДЕЦАТА КОИТО
    СЕ ЗАРИБЯВАТ С ДРОГА ИМАТ ЧОВЕШКИ ПРАВА
    .....
    И ТЕХНИТЕ ПРАВА СА ПО - ВАЖНИ ОТ ПРАВАТА НА НАРКО ЛОРДА .. ПРОСТА ИСТИНА

    11:31 26.05.2026

  • 17 Чума

    10 0 Отговор
    Махнете залежалите се началници и състава, освободен от опекунство и системата на постоянни натяквания, анализи и контрол ще заработи по добре, волно и инициативно! Не само в МВР, от десетилетия в България не е важно как да се постигне нещо, а кой е виновен! Там имат жаргон - ,,да си вържем гащите, да си сложим ламаринката отзад", да прехвърлим топката на другите! Администраиите се обстрелват с писма /на хартия и по ел. поща/, сигнали, съобщения, доклади и докладни, факсове, указания, регламенти и директиви с една цел, най примерно казано - като се скъса язовира, местната власт да изкара от архима Писмо, рег. №, с което уведомява агенцията, министерството и някои други, че са искали помощ за решаване на въпроса! По горната власт пък на свой ред вади Указания, Рег. № така, така до местните органи, поради еди какво си и с оглед на ето какво.... ,,да вземат мерки"... Всички оправдани, дерето завляка селото, виновни пак няма! На документация и юридически процедурно всичко е законно!

    11:31 26.05.2026

  • 18 Само да попитам

    8 3 Отговор
    А къде беше този гл секретар от януари до сега че не го задържа

    11:34 26.05.2026

  • 19 г-х Демерджиев,

    6 0 Отговор
    решението е реподбор с полиграф , а пенсионерите да им се изплати пенсията спрямо заплатата, която са получавали в деня на придобиване на право на пенсия. Така тарикатите сами ще напуснат хранилката

    11:40 26.05.2026

  • 20 Р Г В

    6 1 Отговор
    Демержиев предшественика ти даваше интервюта с вдигнато чело и вирнат нос със същия патос и вдъхновен от гл.секр. който сега е зад теб ,но се изхлузи като пръд......из гащ....ни лук ял ни лук мирисал. Вие кабинетните пишман полицаи трябва да знаете че оперативния състав най бързо се адаптира в новите условия след 2016год. защото са в кухнята за разлика от вас пред микрофоните и ще духате супата. А Кандев който като предишните е с 2-3 висши образования , 3-4 дистациони обучения и специализации в чужбина без да владее английски език ще изгори но няма да свети. Най много да се кандидатира за депутат.

    11:46 26.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да не забравяме основният проблем

    4 1 Отговор
    договорихте се с бандитите като Боко, Шиши, Таки и няма да ги пипнете с пръст. Промяа няма, няма да има и пак ще ни щавите до смърт по старите изпитани бандитски схеми.

    12:02 26.05.2026

  • 24 наблюдател

    4 0 Отговор
    50 % да махнат , изобщо няма да се усети .Там има хора които си въртят странични дейности ,има пенсионери които влачат заплата , има откровенно нищоправещи

    Коментиран от #29

    12:05 26.05.2026

  • 25 народа

    2 0 Отговор
    Не сме най охраняваното население .Имаме полиция , Гранична полиция , общинска полиция , охранителни фирми към общините , например Делта гард

    12:07 26.05.2026

  • 26 Човека

    4 0 Отговор
    ако знае какво се става в мвр ще млъкне.
    заместниците му и съветниците му са от отборите на статуквото и са там за да го запазят.
    Ако прави реформи да Да започне с тях и то веднага иначе потъва в блатото

    Коментиран от #27

    12:10 26.05.2026

  • 27 Няма да зпочне

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Човека":

    И той е в блатото, точен ....

    12:12 26.05.2026

  • 28 На Дедо

    1 1 Отговор
    Който е точен с парите! Ще е, на точното място! Изборите свършиха?! Време е!!! За точните хора.

    12:13 26.05.2026

  • 29 Хе-хе

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "наблюдател":

    Те дето нищо не правят, ами и пречат! Едно време в казармата майор от политотдела обясни как стоят нещата! Лейтенанта се учи да служи, старши лейтенанта започва да служи, капитана служи, майора служи, но вече мисли как да не служи, подполковника не служи, но и не пречи, полковника пречи! Индивидуално не винаги е така, но за големия % е вярно! Запомнете! Човек направи ли стажа, малко или много намаля оборотите! А те такъв закон са приели, че ако не се махне сам или не извърши тежко престъпление, никой не може да го освободи преди пределната възраст! А има едни, по умни, пенсионирали се по условията на първа категория, след това с промени длъжностите им станаха трета категория и стоят без никой да ги безпокои до 65! Тва при комунизма имаше такива към 70 годишни, като ги питат не е ли вече време, стават с усилие от стола и бодро рапортуват, че се чувстват полезни и могат да дадат още на Партията и родината!

    12:16 26.05.2026

