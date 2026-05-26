Демерджиев: Има проблеми в много структури, не само в ГДНП. Скоро те ще бъдат решени

Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов е на ГДБОП. Дълго време е работено по случая. Професионално се е укривал. Доста хора са му помагали. Знаем голяма част от кръга, които са го подпомагали. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от news.bg.
"Изборите свършиха. Сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките по реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхното реализиране", отбеляза той.
Според него има проблеми в много структури, не само в ГДНП. Демерджиев увери, че скоро те ще бъдат решени със съответните мерки. Отговорните за практиките, несъвместими с полицейската етика и работа, ще бъдат отстранени от работа, а може би и от системата на МВР, подчерта той. Ще бъдем безкомпромисни към всички униформени служители, позволяващи си да нарушават закона, допълни Демерджиев.
По отношение на твърденията, че има теч на данни от ГДНП към лица, обявени за издирване, главният секретар на МВР Георги Кандев посочи, че е поканил адвокат Зорница Костова да сподели данните, с които тя разполага. По думите му МВР не приема твърдения, изсипани пред медиите.
Вътрешният министър засегна и темата за наводнения. Той заяви, че ситуацията се успокоява. Според него липсва превенция. По думите му бедствието във Великотърновско и могло да бъде предотвратено, на някой е решил да извади от ПВУ един център за космически наблюдения, който реално е център за управление на подобни кризи. Демерджиев добави, че всеки трябва да си понесе отговорността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГО ХВАНАТ ФБР, МОСАД И ФСБ РФ
ПРАВИ ПЪЛНИ САМОПРИЗНАНИЯ - ЯВНО
СИСТЕМАТА НА РАЗПИТИ Е ДРУГА :)
11:12 26.05.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... И ДА ГИ АРЕСТУВАМ
..... САМО ЧЕ ЩЕ НАРУША МНОГО ЧОВЕШКИ ПРАВА И ЩЕ НАКЪРНЯ МНОГО ХАЛКИ
НО ПЪК И ДЕЦАТА ЗАРАЗЯВАНИ ОТ
НАРКО ЛОРДОВЕТЕ , И ТЕ ИМАТ ЧОВЕШКИ ПРАВА
11:24 26.05.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ЗАРИБЯВАТ С ДРОГА ИМАТ ЧОВЕШКИ ПРАВА
И ТЕХНИТЕ ПРАВА СА ПО - ВАЖНИ ОТ ПРАВАТА НА НАРКО ЛОРДА .. ПРОСТА ИСТИНА
11:31 26.05.2026
26 Човека
заместниците му и съветниците му са от отборите на статуквото и са там за да го запазят.
Ако прави реформи да Да започне с тях и то веднага иначе потъва в блатото
Коментиран от #27
12:10 26.05.2026
27 Няма да зпочне
До коментар #26 от "Човека":И той е в блатото, точен ....
12:12 26.05.2026
29 Хе-хе
До коментар #24 от "наблюдател":Те дето нищо не правят, ами и пречат! Едно време в казармата майор от политотдела обясни как стоят нещата! Лейтенанта се учи да служи, старши лейтенанта започва да служи, капитана служи, майора служи, но вече мисли как да не служи, подполковника не служи, но и не пречи, полковника пречи! Индивидуално не винаги е така, но за големия % е вярно! Запомнете! Човек направи ли стажа, малко или много намаля оборотите! А те такъв закон са приели, че ако не се махне сам или не извърши тежко престъпление, никой не може да го освободи преди пределната възраст! А има едни, по умни, пенсионирали се по условията на първа категория, след това с промени длъжностите им станаха трета категория и стоят без никой да ги безпокои до 65! Тва при комунизма имаше такива към 70 годишни, като ги питат не е ли вече време, стават с усилие от стола и бодро рапортуват, че се чувстват полезни и могат да дадат още на Партията и родината!
12:16 26.05.2026