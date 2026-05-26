Демерджиев: Има проблеми в много структури, не само в ГДНП. Скоро те ще бъдат решени

Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов е на ГДБОП. Дълго време е работено по случая. Професионално се е укривал. Доста хора са му помагали. Знаем голяма част от кръга, които са го подпомагали. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев, цитиран от news.bg.

"Изборите свършиха. Сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките по реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхното реализиране", отбеляза той.

Според него има проблеми в много структури, не само в ГДНП. Демерджиев увери, че скоро те ще бъдат решени със съответните мерки. Отговорните за практиките, несъвместими с полицейската етика и работа, ще бъдат отстранени от работа, а може би и от системата на МВР, подчерта той. Ще бъдем безкомпромисни към всички униформени служители, позволяващи си да нарушават закона, допълни Демерджиев.

По отношение на твърденията, че има теч на данни от ГДНП към лица, обявени за издирване, главният секретар на МВР Георги Кандев посочи, че е поканил адвокат Зорница Костова да сподели данните, с които тя разполага. По думите му МВР не приема твърдения, изсипани пред медиите.

Вътрешният министър засегна и темата за наводнения. Той заяви, че ситуацията се успокоява. Според него липсва превенция. По думите му бедствието във Великотърновско и могло да бъде предотвратено, на някой е решил да извади от ПВУ един център за космически наблюдения, който реално е център за управление на подобни кризи. Демерджиев добави, че всеки трябва да си понесе отговорността.