Омбудсманът настоя за изцяло нов закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

26 Май, 2026 11:39 461 11

"Този закон трябва да бъде отменен и изцяло пренаписан, защото има нужда от ново мислене. Не можем да наказваме децата, а трябва да спечелим доверието им”, подчерта Велислава Делчева

Омбудсманът настоя за изцяло нов закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обществото и институциите са се провалили в грижата за децата и младежите. Това заяви омбудсманът на България Велислава Делчева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, коментирайки трагичния случай в Благоевград. „Има деца, които умират от наркотици, пребиват се с тротинетки, лежат в затвора. Всичко това означава, че всеки един от нас се е провалил и сме се провалили като общество”, заяви Делчева.
По думите ѝ е необходима координирана работа между институциите, за да бъдат намерени решения за проблемите сред младите хора. Тя съобщи, че е провела разговор с министъра на правосъдието, в който отново е настояла Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните да бъде изцяло преработен. „Този закон трябва да бъде отменен и изцяло пренаписан, защото има нужда от ново мислене. Не можем да наказваме децата, а трябва да спечелим доверието им”, подчерта Делчева. Според нея е важно вредните зависимости при младите хора да бъдат заменени с положителни модели и занимания.
Омбудсманът коментира и последните наводнения във Велико Търново, Габрово, Севлиево и Дряново. „Няма жертви, но всяка година имаме новини, свързани с наводнения. Това означава, че не планираме добре”, заяви тя. По думите ѝ местните власти реагират адекватно, но държавата също трябва активно да подпомага общините. Делчева уточни, че към институцията на омбудсмана няма постъпили жалби от граждани във връзка с наводненията през уикенда.

Тя засегна и проблема с ремонта на психиатричната болница в Севлиево, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. „След ремонт за над 1,4 млн. лева се натъкнах на мухъл, влага и падаща мазилка. Първо се зачудих дали това изобщо е след ремонт”, коментира омбудсманът.

По информация на директора на лечебното заведение строителните дейности са започнали миналата година, но работата не се извършва регулярно и качествено. „Обезпокоителното е, че в психиатрията няма изградена и пожарогасителна система”, предупреди Делчева.

Омбудсманът коментира и предложенията за промени в Закона за съдебната власт, според които институцията да може да иска оставката на главния прокурор. „Това предложение е извън всякаква правна логика. Омбудсманът е независим и самостоятелен орган, който не би трябвало да има досег нито с изпълнителната, нито със съдебната власт”, заяви Делчева.

Тя допълни, че вече има предложения тази идея да отпадне от обсъжданите промени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чума

    6 0 Отговор
    Заглавието ме обнадежди, текста ме съсипа! Пак загриженост, как да се оказва психологическа и всякаква подкрепа на закоравелите уж малолетни и непълнолетни престъпници! Очаквах да прочета призив, органите на властта и реда да не стоят безучастни и санкционират всекидневните прояви на хулиганство и разюзданост, проявено от милата златната младеж! Имаше една директорка на детска градина, подала сигнал на 112, че добри деца в извънработно време и почивен ден седят в беседка в двора на градината, пушат, пият, крещят, замърсяват, драскат, трошат...! Отговор - отидете ги изпъдете! Отива, псуват я и се присмиват, имали право да стоят там! Вика полицията, която и казва, че това било обществено място и нямат право да ги гонят!

    Коментиран от #8

    11:57 26.05.2026

  • 2 Идват на ред малките дебилчета

    9 0 Отговор
    наследници на дрътите дебили!

    11:57 26.05.2026

  • 3 Исторически факти

    6 2 Отговор
    Какво работи тази? Кърлеж...

    Коментиран от #4

    11:58 26.05.2026

  • 4 Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    Работи много удобна работа - да намираш кусури на другите! Но, някои и това не могат да правят! Например Константин Пенчев веднага виждаше къде нещата не са в тон със закона и след встъпителните думи и адресация директно посочваше в какво се състои нередността! Но, не беше много шумен и на показ! Мая - подвижна лудница! В мината влиза, с влакове пътува, на инвалидна количка я бутаха - резултати нищожни! Тази и тя залита само по констатации!

    12:05 26.05.2026

  • 5 А за противообществените прояви

    3 0 Отговор
    На крадливата администрация . Кога?

    12:11 26.05.2026

  • 6 Смотаняху

    4 0 Отговор
    Абе пребиват се с тротинетки...Ами това е естествен отбор.На госпожата ако някой непълнолетен изнасили щерка и примерно, дали ще е все така либерално настроена?За провинилите се трябват строги наказания.Ца рцидивите- по-строги.За убийците - смърт

    12:14 26.05.2026

  • 7 Много кофти

    3 0 Отговор
    Не бивало да наказваме малолетните престъпници, щото били недосегаеми за законите ни. В белите държави такива малолетни престъоници направо си влизат в затвора, като стой та гледай... ние сме тръгнали да ги галим с перце, а то малолетен идиот и не вдява. В Англия последният непълнолетен 17 годишен ислямски 6оклук, поддържник на Палестина, който влезе в затвора за 51 години беше, за убийство с нож на три момиченца на 6, 7 и 9 годинки, докато децата били на урок по танци с родителите си, с бабите и дядовците... Има и умни младежи, но болшинството са на ръба на закона, защото се чустват недосегаеми, като непълнолетни... и да не ги наказваме казвате, тогава трябва да наказвате родителите им, задето са възпитали 60клук.

    12:18 26.05.2026

  • 8 Аз пък

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чума":

    си помислих, че малките гамени ще бъдат приобщени към обществено полезни занимания и отговорност за деянията си

    12:18 26.05.2026

  • 9 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Мъж към съседката си, усмихвайки се:
    - Комшийке, за да ти станат червени доматите трябва да ходиш гола из градината!
    А тя му отговаря:
    - Комшу, пробвах го и сега краставиците ми са дълги 40 санта!

    12:18 26.05.2026

  • 10 това е в целия ЕС

    1 1 Отговор
    защо до 1990 такива неща намаше? ами намаше наркотици в държавата, чувахме ги само от атлантичеслите филми.... второ, ТВУ и трудовите лагери бяха пълни, работеха в полза роду, арбайт махт фрай и те научав ана труд, идва ти акъла....

    12:21 26.05.2026

  • 11 Радев

    1 0 Отговор
    ВРЪЩАМ ТВУ-ТАТА И УРАНОВИТЕ МИНИ! ЩЕ ГИ НАПЪЛНЯ С ГЕЙЗИТА!

    12:24 26.05.2026

