Иран отправи предупреждение към САЩ и страните от Персийския залив

Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските военни бази на тяхна територия, а САЩ вече няма да разполагат със сигурно убежище в Близкия изток. Това заяви върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей в канал в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението идва на фона на продължаващи дискусии между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната, продължила три месеца.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че си запазва „легитимното и окончателно“ право да нанесе ответни удари, ако САЩ нарушат евентуално примирие.

По данни на КГИР техни подразделения за противовъздушна отбрана вече са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг боен безпилотен апарат, навлязъл във въздушното пространство на Иран.