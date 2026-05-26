Иран отправи предупреждение към САЩ и страните от Персийския залив

Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските военни бази на тяхна територия, а САЩ вече няма да разполагат със сигурно убежище в Близкия изток. Това заяви върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей в канал в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Изявлението идва на фона на продължаващи дискусии между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната, продължила три месеца.
Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че си запазва „легитимното и окончателно“ право да нанесе ответни удари, ако САЩ нарушат евентуално примирие.
По данни на КГИР техни подразделения за противовъздушна отбрана вече са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг боен безпилотен апарат, навлязъл във въздушното пространство на Иран.
1 Путин
Коментиран от #4
11:53 26.05.2026
3 Появиха се новини
Коментиран от #6, #14
11:55 26.05.2026
4 Овчар
До коментар #1 от "Путин":Само глупакът си мисли че другите са ГЛУПАЦИ..! Дори и овчарите виждаме че величието на вампирите е към своя край..!
Коментиран от #8
11:59 26.05.2026
6 Путин милицикнера
До коментар #3 от "Появиха се новини":Аз им казах да станат и те като нас многоходови.
Коментиран от #9, #16, #20
11:59 26.05.2026
7 Радуга
САЩ отново удари Иран.
Ще се засили ли войната според вас.
Коментиран от #12
11:59 26.05.2026
8 Путин бакшиша
До коментар #4 от "Овчар":Ние копаеме земята, за да ни дават умните готова продукция. Тръби срещу стоки.
Коментиран от #10
12:00 26.05.2026
11 Щерките на путин
Не искат да се връщат във великата си матушка!
Коментиран от #17
12:03 26.05.2026
12 честен ционист
До коментар #7 от "Радуга":За войната не знам, ама за цената подозирам, че да, като гледам и ръката на Мириам на тоя картон.
12:03 26.05.2026
13 Феникс
12:08 26.05.2026
14 Мишел
До коментар #3 от "Появиха се новини":Иран са свалили дронове MQ9 на стойност над 1 милиард долара.
12:09 26.05.2026
15 Иван
12:13 26.05.2026
17 Иван
До коментар #11 от "Щерките на путин":Сатанинската еврейка Олена Еленска минава покрай тях и им показва среден пръст и им се плези.
12:17 26.05.2026
18 Джихади Йово
12:17 26.05.2026
19 Путин бакшиша
До коментар #10 от "точно ти":Прав си, но другите под мен са още по-зле. Бензиностанция сме вееее
12:20 26.05.2026
20 Байдън
До коментар #6 от "Путин милицикнера":Пoвтapя внимaтeлнo, три дня до Kийф e нищо в cpaвнение с двадцать годы бoй и вaн в Aфгaниcтaн!
12:22 26.05.2026