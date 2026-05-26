Иран отправи предупреждение към САЩ и страните от Персийския залив

26 Май, 2026 11:48

Хаменей: регионът вече няма да бъде „щит“ за американски бази

Иран отправи предупреждение към САЩ и страните от Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските военни бази на тяхна територия, а САЩ вече няма да разполагат със сигурно убежище в Близкия изток. Това заяви върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей в канал в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изявлението идва на фона на продължаващи дискусии между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната, продължила три месеца.

Междувременно Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че си запазва „легитимното и окончателно“ право да нанесе ответни удари, ако САЩ нарушат евентуално примирие.

По данни на КГИР техни подразделения за противовъздушна отбрана вече са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг боен безпилотен апарат, навлязъл във въздушното пространство на Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    8 18 Отговор
    Ние не можем да запалашваме САЩ, понеже сме милиционери, а САЩ - Господари. А и там са ни децата, ядат и отделят от откраднатото от копейките

    Коментиран от #4

    11:53 26.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Появиха се новини

    13 4 Отговор
    САЩ са ударили цели в района на Бандар-Аббас и Ормузския пролив и иранците не са им отговорили. Крайно време е да им потопят корабите

    Коментиран от #6, #14

    11:55 26.05.2026

  • 4 Овчар

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Само глупакът си мисли че другите са ГЛУПАЦИ..! Дори и овчарите виждаме че величието на вампирите е към своя край..!

    Коментиран от #8

    11:59 26.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин милицикнера

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Появиха се новини":

    Аз им казах да станат и те като нас многоходови.

    Коментиран от #9, #16, #20

    11:59 26.05.2026

  • 7 Радуга

    9 3 Отговор
    Утре в Иран и ислямския свят е празник.
    САЩ отново удари Иран.
    Ще се засили ли войната според вас.

    Коментиран от #12

    11:59 26.05.2026

  • 8 Путин бакшиша

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Ние копаеме земята, за да ни дават умните готова продукция. Тръби срещу стоки.

    Коментиран от #10

    12:00 26.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Щерките на путин

    6 5 Отговор
    песков, лавров и на жужака медведев си пият кафето в Париж!
    Не искат да се връщат във великата си матушка!

    Коментиран от #17

    12:03 26.05.2026

  • 12 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радуга":

    За войната не знам, ама за цената подозирам, че да, като гледам и ръката на Мириам на тоя картон.

    12:03 26.05.2026

  • 13 Феникс

    7 4 Отговор
    Краварите днес са атакували Иран отново, било самозащита моля ти се! Тези са на хиляди километри от обора си, но го играят жертви!

    12:08 26.05.2026

  • 14 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Появиха се новини":

    Иран са свалили дронове MQ9 на стойност над 1 милиард долара.

    12:09 26.05.2026

  • 15 Иван

    1 0 Отговор
    Мешията е казал че ще се върне, когато се възстанови Палестина.

    12:13 26.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Щерките на путин":

    Сатанинската еврейка Олена Еленска минава покрай тях и им показва среден пръст и им се плези.

    12:17 26.05.2026

  • 18 Джихади Йово

    3 1 Отговор
    Дано проявят здрав разум защото инак Иран ще им направи един як Бангаранг! :D

    12:17 26.05.2026

  • 19 Путин бакшиша

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "точно ти":

    Прав си, но другите под мен са още по-зле. Бензиностанция сме вееее

    12:20 26.05.2026

  • 20 Байдън

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Путин милицикнера":

    Пoвтapя внимaтeлнo, три дня до Kийф e нищо в cpaвнение с двадцать годы бoй и вaн в Aфгaниcтaн!

    12:22 26.05.2026

