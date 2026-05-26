Новини
България »
Във Варна издирват две деца, няма ги от неделя

Във Варна издирват две деца, няма ги от неделя

26 Май, 2026 16:45 711 6

  • издирване-
  • варна-
  • деца

От ОДМВР-Варна призовават, ако някой ги забележи, незабавно да сигнализира на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР

Във Варна издирват две деца, няма ги от неделя - 1
Снимка: ОДМВР-Варна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна вече няколко дни издирва две деца - брат и сестра, които са в неизвестност от неделя, съобщи бТВ.

Според съобщението на ОДМВР-Варна 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са забелязани за последно в града около 13,00 - 13,30 часа в неделя. Момичето е с къса коса до раменете. В момента на изчезването си е било облечено с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта.

Момчето е било облечено с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Носело е черна чантичка на кръста.

От ОДМВР-Варна призовават ако някой ги забележи, незабавно да сигнализира на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    8 1 Отговор
    Майката на колко години е?

    Коментиран от #3

    16:47 26.05.2026

  • 2 Зевс

    6 1 Отговор
    Малката сигурно са я дали за булка, ама не са взели парите и сега са я писали изчезнала.

    16:48 26.05.2026

  • 3 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Не знам за майката, ама бащата явно е неизвестен.

    16:52 26.05.2026

  • 4 Тато

    4 1 Отговор
    Майката Ана ли се казва?

    16:53 26.05.2026

  • 5 Гочо

    2 0 Отговор
    Какво са правили родителите,респ. настойниците или попечителите на тези деца.Ако са оставили малкото под надзора на голямата кака ще им кажа-ДЕТЕ НА ДЕТЕ НЕ СЕ ОСТАВЯ!!!

    17:07 26.05.2026

  • 6 евроатлантик

    0 0 Отговор
    каката сигурно е продадена за булка, а братчето върви като зестра

    17:17 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове