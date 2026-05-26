Във Варна издирват две деца, няма ги от неделя

Полицията във Варна вече няколко дни издирва две деца - брат и сестра, които са в неизвестност от неделя, съобщи бТВ.

Според съобщението на ОДМВР-Варна 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са забелязани за последно в града около 13,00 - 13,30 часа в неделя. Момичето е с къса коса до раменете. В момента на изчезването си е било облечено с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта.

Момчето е било облечено с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Носело е черна чантичка на кръста.

От ОДМВР-Варна призовават ако някой ги забележи, незабавно да сигнализира на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.