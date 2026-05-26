Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Язовирите в страната над 80% пълни, четири вече преливат

Язовирите в страната над 80% пълни, четири вече преливат

26 Май, 2026 17:03 1 074 15

  • язовир-
  • прелива-
  • вода-
  • наводнение

Днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Язовирите в страната над 80% пълни, четири вече преливат - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Към 26 май сумата на наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5314,6 млн. куб. м, което представлява 81,31% от общия им обем. Над 80% запълване отчитат 32 от общо 52-та комплексни и значими язовира в страната, за които отговаря Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това сочи информация на сайта на екоминистерството.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“ и „Александър Стамболийски“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Сопот“, „Домлян“, „Пчелина“, „Копринка“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“ и „Панчарево“.

МОСВ напомня, че при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, следва да предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

От министерството подчертават още, че местните власти трябва да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., както и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

Днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28 май, в резултат на валежите, се очакват повишения в нивата на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, информираха от министерството. Според прогнозата за времето днес и утре на отделни места ще превали и прегърми. Ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък на много места в страната се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Количествата ще бъдат между 5 и 15 мм, локално в отделни райони в Централния и Източния Предбалкан – до 25–40 мм.

През уикенда в няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч имаше интензивни валежи, което доведе до преливане на реки и язовири. Институции реагираха на ситуацията, като от МОСВ увериха, че ще следят обстановката и при необходимост ще се реагира своевременно.

Източник: dariknews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    5 2 Отговор
    Частните ВЕЦ-ове са доволни.

    17:04 26.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор
    Колко божествени тела плуват в язовирите бездиханно?🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    17:15 26.05.2026

  • 3 Даката

    4 2 Отговор
    А после ще пискате, че нямало вода, не се ли сещат хубостниците да увеличат обемите на тези язовири, всяка година едно и също се повтаря, за кой ли пореден път. Увеличете дълбочината на язовирите, за да могат да поемат повече вода, така че когато има засушаване да има резерв и за питейни нужди и за поливане.

    Коментиран от #7

    17:22 26.05.2026

  • 4 Герп боклуци

    5 1 Отговор
    И у плевен пак ще седят цяло лято та чак и есента без вода щото са гербари и си гласуваха за гербарчето

    17:28 26.05.2026

  • 5 Тъжната истина

    3 0 Отговор
    Тия във Факти трият напълно безобидни коментари, които не съдържат нецензурни думи, или фрази, а оставят точно коментарите, които внедряват омерзение в хората. Срам нямат. Само ми е интересно този коментар колко ще оцелее.

    17:34 26.05.2026

  • 6 Боташко депутатче с частен ВЕЦ

    2 1 Отговор
    Няма да се плашите другари, ще се погрижим до месец да са на пълни само на 20%!

    Коментиран от #8

    17:37 26.05.2026

  • 7 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Даката":

    И как ще стане това бе умнико.Язовирите са провктирани а след това построени да поберат определено количество вода.Как на практика ще им увеличиш обема .Ще дълбаеш или ще ги надуваш за да поберат повече вода

    Коментиран от #9, #11

    17:41 26.05.2026

  • 8 ООрана държава

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боташко депутатче с частен ВЕЦ":

    Африканска маймуна със соларен парк след няколко месеца крепеж на грабежа

    17:49 26.05.2026

  • 9 Даката

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Точно така маминото, дълбаеш и увеличаваш обема на язовира, това е елментарно... по цял свят е така, когато климата се променя ние се приспособяваме към него, схващаш ли Соломончо, променяме това, което вече не върши достатъчно добре работата си? Естествено, че това е свързано с пари, но водата и наличието и е от първа необходимост, за всички хора в България и по света, маминото соломонено.

    Коментиран от #10

    17:55 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Даката

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    С понижаване на коритото на язовира може да увеличи полезния обем и капацитет за задържане на повече. Този процес е известен като реконструкция или модернизация на язовирите и се прилага, за повишаване на водосигурността или енергийния потенциал.

    18:15 26.05.2026

  • 12 Лъжи

    1 0 Отговор
    яз. Цонево е блато

    18:20 26.05.2026

  • 13 Реалист

    1 0 Отговор
    Ако и тази година има суша и безводие, някой трябва да увисне на кестените по паветата. Казвам го с оглед на прогнозата за следващите 2 месеца , където ще има няколко дни с над 30 градуса. Нищо не ме учудва в тази държава, като нищо водата ще изчезне за едно денонощие

    18:22 26.05.2026

  • 14 Гнусни лъжи

    1 0 Отговор
    За малко да ви повярвам за яз. Камчия, от къде прелива, към ВЕЦ Камчия ли, който нищо не произвежда, но хаби вода, която да стигне за Варна и Бургас.

    18:24 26.05.2026

  • 15 Сталин

    1 0 Отговор
    А на бас че на лято пак няма да има вода и язовирите ще бъдат празни

    18:44 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове