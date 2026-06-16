Левски стартира европейското си приключение срещу Борац Баня Лука

Съдбата определи първия съперник на Левски в тазгодишната надпревара на Шампионската лига. На церемония в швейцарския град Нион, жребият отреди "сините" да премерят сили с Борац Баня Лука – амбициозният шампион на Босна и Херцеговина. Сблъсъкът обещава да бъде истинско изпитание за българския гранд, който ще трябва да демонстрира характер и класа още от самото начало на европейската си кампания.

Утре "сините" ще научат и своя потенциален съперник за втория предварителен кръг в Шампионската лига.

В случай че Левски не успее да преодолее босненския си опонент, тимът няма да приключи европейското си участие. По регламент, "сините" ще продължат битката на континенталната сцена, като ще се включат във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Жребият за този турнир също ще се проведе на 17 юни, точно в 13:00 часа българско време.

Левски влезе в първия предварителен кръг като непоставен отбор, с коефициент от 7.000 точки.

Левски ще гостува в Баня Лука за първия сблъсък на 7 или 8 юли, а реваншът на стадион „Георги Аспарухов“ ще се изиграе точно седмица по-късно.

До 19 юни се очаква да бъдат обявени точните дати и часове на двубоите, които със сигурност ще предизвикат огромен интерес сред футболната общественост у нас.