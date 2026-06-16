Антонио Рюдигер остава в Реал Мадрид до 2027г

Реал Мадрид официално потвърди, че Антонио Рюдигер ще продължи да носи бялата фланелка поне до лятото на 2027 година. С този ход "кралският клуб" си гарантира стабилност и класа в центъра на защитата за още няколко сезона напред.

Договорът на 33-годишния германски национал изтичаше в края на този месец, което породи множество спекулации относно бъдещето му. Разговорите за удължаване на контракта стартираха още през ноември миналата година, но бяха временно замразени заради неприятна травма на Рюдигер. След като се възстанови напълно и отново се завърна на терена с отлична форма, двете страни бързо постигнаха съгласие и сложиха подписите си под новото споразумение.

Предстоящият сезон ще бъде пети за Рюдигер с екипа на "белия балет". От пристигането си в испанската столица, той се превърна в ключова фигура за отбора, като до момента е записал впечатляващите 182 мача във всички турнири, отбелязал е осем гола и е асистирал за още четири попадения.

След последния си мач срещу Кюрасао, където се появи като резерва, Рюдигер не скри радостта си от възможността отново да работи с Жозе Моуриньо. Португалският треньор също е изразил пълната си подкрепа за продължаването на съвместната работа с германския бранител.