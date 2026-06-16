Корпорация "КУБ" : Цинично звучат твърденията, че Благомир Коцев не е бил наясно с проектите ни

Корпорация „КУБ“ излезе с официална позиция след множеството въпросителни по казуса за „незаконния град” в местността „Баба Алино”, съобщават от Нова телевизия. От КУБ обвиняват кмета на Варна Благомир Коцев в манипулации и са категорични, че той е бил напълно наясно със строителството на жилищния комплекс. Също така компанията твърди, че всички нейни дейности са изцяло потвърдени с официални документи и разрешения, съгласувани с властите

Ето и цялата позиция на корпорация "КУБ" по казуса:

В последните дни в информационното пространство се разгърна истинска кампания за дискредитиране на нашата компания. Публикации, изградени не върху факти и документи, а върху слухове и откровени манипулации, включително от господин Благомир Коцев. Той охотно се позовава на думите на Ирина Гриб, която се представя за журналист от Украйна.

Цялата дейност на компания "КУБ" през 2023–2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи. Това лесно може да бъде проверено.

Особено цинично звучат твърденията, че господин Благомир Коцев "не е бил наясно" с проектите на компания "КУБ" или че решенията са вземани без негово участие.

Това е лъжа. Всички документи са издадени именно по време на неговия мандат и с негово знание. Опитите да се представи ситуацията, сякаш мащабни проекти са се реализирали зад гърба на общинското ръководство, не само не отговарят на истината – те са абсурдни.

Специално внимание заслужава историята с ремонта на улици "Сава Радулов" и "Георги Боев". На обществеността бе представен този проект като заслуга на общинската власт и резултат от "други източници на финансиране".

Достатъчно е обаче да се погледнат публичните публикации на Благомир Коцев от юни 2025 г., в които той обявява, че са намерени „алтернативни източници на финансиране“ за ремонт на няколко улици във Варна. Фактите показват, че ремонтът на улица „Сава Радулов“ и "Георги Боев" е финансиран от компания „КУБ“ със собствени средства. Съществуват договори, разчети, фактури и платежни документи, които удостоверяват извършените дейности и направените разходи.

Затова възниква напълно логичният въпрос: защо днес се премълчава произходът на средствата и кой всъщност е реализирал този инфраструктурен проект? Обществото има право да получи ясен и честен отговор, основан на факти и документи.

Всички разрешителни документи са получени в съответствие със законодателството и установените процедури. Ние не сме политическа организация. Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“.

Ние сме професионална инвеститорска компания, която строи жилища, инвестира в развитието на територии, създава работни места и съвременна градска инфраструктура. Нашият резултат са реални домове, въведени в експлоатация обекти. Инвестирали сме собствени средства в проектите си и сме се доверили на местни експерти и общински и държавни органи.

Относно твърденията на Ирина Гриб - Одеската блогърка Ирина Гриб, известна с поредица от скандали и "черен PR", се позовава на уж направени изказвания на собственика на компания "КУБ". Ние сме принудени да разкрием истината. Олег Невзоров никога не е говорил за "особени връзки", позволяващи заобикаляне на закона. Винаги става дума само за нормално работно взаимодействие на бизнеса с държавните органи в рамките на действащото законодателство. Именно така работи всеки голям инвеститор. Опитът да се представи законното сътрудничество с властта като нещо престъпно е съзнателна и недобросъвестна манипулация.

Нашата позиция е ясна и непроменлива: Ние не се страхуваме от фактите. Готови сме да ги предоставим.

Обществото заслужава цялата истината.