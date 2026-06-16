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Корпорация "КУБ" : Цинично звучат твърденията, че Благомир Коцев не е бил наясно с проектите ни

Корпорация "КУБ" : Цинично звучат твърденията, че Благомир Коцев не е бил наясно с проектите ни

16 Юни, 2026 18:36 1 580 73

  • корпорация куб-
  • цинизъм-
  • благомир коцев-
  • яснота-
  • проекти-
  • баба алино

Всички разрешителни документи са получени в съответствие със законодателството и установените процедури. Ние не сме политическа организация. Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“, казват още от компанията

Корпорация "КУБ" : Цинично звучат твърденията, че Благомир Коцев не е бил наясно с проектите ни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Корпорация „КУБ“ излезе с официална позиция след множеството въпросителни по казуса за „незаконния град” в местността „Баба Алино”, съобщават от Нова телевизия. От КУБ обвиняват кмета на Варна Благомир Коцев в манипулации и са категорични, че той е бил напълно наясно със строителството на жилищния комплекс. Също така компанията твърди, че всички нейни дейности са изцяло потвърдени с официални документи и разрешения, съгласувани с властите

Ето и цялата позиция на корпорация "КУБ" по казуса:

В последните дни в информационното пространство се разгърна истинска кампания за дискредитиране на нашата компания. Публикации, изградени не върху факти и документи, а върху слухове и откровени манипулации, включително от господин Благомир Коцев. Той охотно се позовава на думите на Ирина Гриб, която се представя за журналист от Украйна.
Цялата дейност на компания "КУБ" през 2023–2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи. Това лесно може да бъде проверено.
Особено цинично звучат твърденията, че господин Благомир Коцев "не е бил наясно" с проектите на компания "КУБ" или че решенията са вземани без негово участие.
Това е лъжа. Всички документи са издадени именно по време на неговия мандат и с негово знание. Опитите да се представи ситуацията, сякаш мащабни проекти са се реализирали зад гърба на общинското ръководство, не само не отговарят на истината – те са абсурдни.
Специално внимание заслужава историята с ремонта на улици "Сава Радулов" и "Георги Боев". На обществеността бе представен този проект като заслуга на общинската власт и резултат от "други източници на финансиране".
Достатъчно е обаче да се погледнат публичните публикации на Благомир Коцев от юни 2025 г., в които той обявява, че са намерени „алтернативни източници на финансиране“ за ремонт на няколко улици във Варна. Фактите показват, че ремонтът на улица „Сава Радулов“ и "Георги Боев" е финансиран от компания „КУБ“ със собствени средства. Съществуват договори, разчети, фактури и платежни документи, които удостоверяват извършените дейности и направените разходи.
Затова възниква напълно логичният въпрос: защо днес се премълчава произходът на средствата и кой всъщност е реализирал този инфраструктурен проект? Обществото има право да получи ясен и честен отговор, основан на факти и документи.
Всички разрешителни документи са получени в съответствие със законодателството и установените процедури. Ние не сме политическа организация. Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“.
Ние сме професионална инвеститорска компания, която строи жилища, инвестира в развитието на територии, създава работни места и съвременна градска инфраструктура. Нашият резултат са реални домове, въведени в експлоатация обекти. Инвестирали сме собствени средства в проектите си и сме се доверили на местни експерти и общински и държавни органи.
Относно твърденията на Ирина Гриб - Одеската блогърка Ирина Гриб, известна с поредица от скандали и "черен PR", се позовава на уж направени изказвания на собственика на компания "КУБ". Ние сме принудени да разкрием истината. Олег Невзоров никога не е говорил за "особени връзки", позволяващи заобикаляне на закона. Винаги става дума само за нормално работно взаимодействие на бизнеса с държавните органи в рамките на действащото законодателство. Именно така работи всеки голям инвеститор. Опитът да се представи законното сътрудничество с властта като нещо престъпно е съзнателна и недобросъвестна манипулация.
Нашата позиция е ясна и непроменлива: Ние не се страхуваме от фактите. Готови сме да ги предоставим.
Обществото заслужава цялата истината.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕЗАКОНЕН ГРАД

    30 0 Отговор
    българската простотия роди нова мерна единица в незаконното строителство за целия свят!!!

    Коментиран от #5

    18:39 16.06.2026

  • 2 Пич

    35 3 Отговор
    Хахаха...... както обикновено, мафията цинично захвърля непотребните боклучета!!! И много правилно, защото тъпанари, които не могат да мислят, не са необходими никому!!!
    Не казвам, че паветниците които кинеха ризи - Благо е невинен, са толкова тъпи!!! Повече са!!!

    18:40 16.06.2026

  • 3 бойко

    13 6 Отговор
    всичко което е построено е построено от герп!

    Коментиран от #19

    18:41 16.06.2026

  • 4 Като

    34 0 Отговор
    знам за една ограда какъв панаир беше да и се извадят съотвените разрешителни, изграждането на един квартал, не става без знанието на никой. Една камара институции са намесени, и в момента всички се правят на разсеяни. Очеизвадно е, че нещата са се развивали на много виоко ниво и в момента кмета е бушона, който да изгори. Въпросът е и към правителството ще им стиска ли да приложат закона до край и да извадят всичко на бял сват или ще изгорят 1-2 бушона и всичко ще се замете.

    18:42 16.06.2026

  • 5 бгполитик

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "НЕЗАКОНЕН ГРАД":

    видяхте ли че не сме последни по всичко?!

    Коментиран от #17

    18:44 16.06.2026

  • 6 Анонимен

    28 3 Отговор
    За разрешение за строеж, още преди първа копка, ти трябва ПУП. Имате ли го? Не! Всички други документи са подкупи и фалшификати.
    Даже и такъв като Коцев ви отказа схемите!

    18:44 16.06.2026

  • 7 Нищо подобно!

    31 12 Отговор
    Нищо подобно, нагли, мръсни и долни измамници и перстъпници от КУБ! Вие сте престъпници, при това - престъпници от най-висока класа! Незаконно сте посторили цял град, с мълчаливото покровителство на СИКаджийската мутра Боко Тиквата и на уродливоот 190- килограмово туловище! Документите ви за "търпимост", които са емблема на корупция и мерзост са подипсани от ГЕРБерасткият кмет - престъпник, келнера Портних! Точно когато Благо Коцев се зае с вас и с вашите престъпления, точно тогава мутрата от СИК - банкянският неграмотен селяндур и Прасето наредиха на прогизналата от зависимости и сервилност "прокуратура" да задържи Коцев 6 месеца в ареста! Точно по време на неговото задържане се е вихрело много бързо незаконното строителство! Така че, вие, нагли и долни измамници, КУБ ли сте, Квадрат ли сте, все там, вие сте престъпници от най-висока класа, покровителствани от Тиквата и от Прасето! Да, ама Коцев ще ви разкатае фамилията, нали?! И затова се втурнахте да лъжете и да го обвинявате!

    Коментиран от #21, #38, #49

    18:46 16.06.2026

  • 8 Анализ

    18 0 Отговор
    Иска трепане мнооого трепане, иначе няма оправия!

    18:47 16.06.2026

  • 9 А бе

    22 2 Отговор
    В Белене и портника и коцев - крадливите б-к-уци

    18:47 16.06.2026

  • 10 Смърфиета

    20 2 Отговор
    Нас не ни интересуват фактите според КУБ. Не ни интересува дали е законно или е незаконно. Не ни интересува дори обективната истина, знаеме, че Путин ви бие като маче о дирек. Не ни интересува и дали сте политическа, или единствено криминална организация. Интересува ни, че сте украинци, които си мислят, че могат да се ширят тука в по-голям лукс, отколкото живеем ние. Ако искате някъде да живеете както си представяте живот като кино, търсете друга страна където да си построите анклав и да ползвате инфраструктура. Или не е факт, че е анклав? Куб да си търсят друг гостоприемник.

    Коментиран от #16

    18:48 16.06.2026

  • 11 Пробита Държава

    28 0 Отговор
    Всеки си е вземал процента за да мълчи ,но на последното раздаване някой е пренебрегнат и се започна сагата,иначе тихо тихо никой нямаше да разбере

    Коментиран от #14, #22

    18:48 16.06.2026

  • 12 Ок.

    20 0 Отговор
    Моля!за да има държавност от днес, трябва всичко да се бутне.

    18:49 16.06.2026

  • 13 Тъпото руско говедо

    24 4 Отговор
    Ха сега де, оказва се, че Благомир Коцев е бил и корумпиран, това сигурно трябва да ни стъписа, но не е никаква новина... ама ние си го знаем бе... всичките разрешителни за строеж били издадени по времето на неговия мандат... ха сега де.

    18:49 16.06.2026

  • 14 Голям

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пробита Държава":

    Абсолютно сте прави.

    18:51 16.06.2026

  • 15 тъй, тъй

    24 0 Отговор
    всичко е законно, документите са изрядни, корпорация "Куб" е най-почтения и добросъвестен строител, обаче къде е Олег Невзоров? Ако е в България, да поиска време в някоя телевизия, за да представи своята гледна точка. Ако е напуснал България, защо е избягал? Ясно е, че говорим за сериозна корупция, но отговорност по българския закон носи не само този, който взема, но и този, който дава, а не сезира за това компетентните органи. Лошото е, че надигането на глава, което демонстрират от Куб, вероятно е обосновано с политическа подкрепа след натиск от едно посолство. Явно нещо са им обещали, а какво точно предстои да разберем.

    18:51 16.06.2026

  • 16 Не е

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смърфиета":

    Луд който яде зелника ,а който му го дава ,така лие скурпиета

    18:51 16.06.2026

  • 17 да видяхме

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "бгполитик":

    България е водеща световна сила в незаконното строителство браво!

    Коментиран от #33

    18:52 16.06.2026

  • 18 🦁ЩЩД🦁

    17 2 Отговор
    Курортният комплекс "Баба Алино"- рожба на българо-украинската Дружба! Бюджетният Дефицит- и той !

    18:54 16.06.2026

  • 19 ГЕРБ

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "бойко":

    ПОБЕДА!

    18:55 16.06.2026

  • 20 Фори

    23 1 Отговор
    Всички по веригата са прибирали кинти. На Невзоров са обещали че ако изпържи Коцев като анонимен свидетел ще му узаконят строежа и ще му отменят изгонването. Но Коцев за да си върне прецака плана.

    18:55 16.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смърфиета

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пробита Държава":

    Не, просто те искат да си построят някаква утопия на ръба на защитени горски територии, и хората от Варна го виждат това. Въпросът е политически. Юридическите аргументи са част от шикалкавенето и шиканирането, с надеждата накрая всичко да се узакони. А политическият аргумент е да се разруши всичко максимално бързо, без да се чака санкция от съда. Въпросът е политически: трябва да се вземе решение да се премахнат в най-кратък срок поне бунгалата и да се извози от фирми, които срещу труда си да утилизират материалите. После, да се заложи взрив и да се взриви останалото. Ето това е политическото решение на незаконното строителство. А пък съдът да излезе пост фактум с решение, че не е трябвало да се бута. Общината пак няма да го позволи, защото това е в нейните правомощия. Това е политическо решение. Всичко друго е за баламурници.

    18:58 16.06.2026

  • 23 пичове

    25 0 Отговор
    Направете ни една национална услуга и публикувайте списък с всичко корумпета от администрацията които са взели парички. Честно. Народа ще ви прости една горичка, за подобна сериозна услуга.

    Коментиран от #34

    18:58 16.06.2026

  • 24 Един

    9 7 Отговор
    Блажко, Блажко бръкна надълбоко в кацата с меда и дано, поне този път да те опандизят задълго, ама надали. Пак ще е всяко чудо за три дни.

    18:59 16.06.2026

  • 25 Лъжци на куб

    20 2 Отговор
    Абе наблъскали сте типови къщи от руски архитекти, на разстояние по малко от допустимото по ЗУТ Няма как да е законно това.... Да не говорим, че за да има сделки, сте декларирали, че къщите са изградени преди 31.03.2001 г, за да получат търпимост....

    19:00 16.06.2026

  • 26 Кирчо и кокорчо са в час

    9 5 Отговор
    но понеже не са учили и нямат знания по въпроса А и дори и да са знаели са си затваряли очичките което е най-вероятно означава че се опитват да се спасят заедно с тяхното кметче. Какви смешници ни управляваха под въздействие на розовите понита от Брюксел просто не е истина.

    19:00 16.06.2026

  • 27 АСЕНКЕ ЛОДКАРЮ

    12 2 Отговор
    ГНОМЧЕ дела сте. Както и навсякъде яко сте във корупционни гоофн@@. Но приказките ви за другите колко са порочни и некадърни нямат край. Айде време е и за корупционните канали към ПЕТРОХАН да се осветят.

    19:00 16.06.2026

  • 28 Ние помним че

    16 4 Отговор
    Благомир лежа месеци в ареста, заради кубаджиите....
    Случайност ? Не мисля!

    19:01 16.06.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    16 4 Отговор
    Ееее, варненци.... ЧЕСТИТ ВИ "ЧЕСТЕН" КМЕТ !!!
    Кога е следващия митинг в негова защита ???

    19:05 16.06.2026

  • 30 Сзо

    17 2 Отговор
    Каквито и изявления да прави мошеника Невзоров, първо трябва да обясни защо има покровителството на ДАНС.

    19:05 16.06.2026

  • 31 Хахахаха

    16 2 Отговор
    украинските бандити почнаха да ритат украинските си тукашни подлоги

    19:05 16.06.2026

  • 32 ?????

    12 5 Отговор
    Ха ха.
    На троловете на Мирчев не им ли е свършил още работния ден?
    Или им плащат допълнителни часове.

    19:07 16.06.2026

  • 33 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "да видяхме":

    Някой ще обясни ли какъв е реалния проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките са изградени по архитектурни и строителни проекти, имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали "КИТАП", е и...?

    Коментиран от #36, #37

    19:09 16.06.2026

  • 34 корупция

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "пичове":

    в България НЯМА бе!!

    19:11 16.06.2026

  • 35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    7 5 Отговор
    Чадъра на руснака Невзоров се е осъществявал от руския ТИМ, ГЕРБ, руснака Портних и Дидо дънката - купувача на гласове за ГЕРБ, и датира от далечната 2021 г. още с бащата на Невзоров
    А в момента костя и КУБ отново изпълняват поръчка на ГЕРБ и ТИМ, за да измести фокуса от ТИМ, Дънката и руския гражданин, бивш кмет на Варна - Портних.

    19:12 16.06.2026

  • 36 АНОНИМЕН

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    ...леле мале, какви "небостъргачи", "билдинги" и "дворци-резиденции" са се пръкнали в това "Баба Алино" нямам думи. Хак им сега на собствениците, гадни "олигарси", като общината им събори строежите...

    19:13 16.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЦК на БКП

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо подобно!":

    Другарю "татко" на невинното кметче. Вкараха го "детенцето" ти за 6 месеца в панделата и от гол терен за това време се пръкна квартал...
    Прочувстено сълзличия си коментар пропит от безо чие, го навий на фунийка и го пъхни в омърля ното си червено-кафяво тъмно място

    19:17 16.06.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ОПГ - ТА СЕ БЯХА РАЗБРАЛИ
    С БЪЛГАРСКИТЕ ОПГ-ТА
    И "РУСКИТЕ АГЕНТИ," ИМ РАЗВАЛИХА РАБОТАТА
    .....
    СЕГА ЗНАЕТЕ КОЙ Е ВИНОВЕН :)

    Коментиран от #42

    19:18 16.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    Хихихи, укрите и ппдб-лите се карат кой по-голям доносник и хлъзгав предател е 😂

    19:22 16.06.2026

  • 42 русофилите

    3 9 Отговор

    До коментар #39 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    трябва да бъдат прокудени от България без право на помилване!

    Коментиран от #47

    19:22 16.06.2026

  • 43 Тити на Кака

    10 3 Отговор
    От КУБ твърдят, че всички документи са издадени именно по време на мандата на Коцев и с негово знание.


    И какво правим сега?

    19:23 16.06.2026

  • 44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    БЛАГО , БЯХМЕ ТОЧНИ С ПАРИТЕ !
    .....
    И ТИ НИ ПРЕДАДЕ КАТО ПОРТНИХ :)

    19:23 16.06.2026

  • 45 ЧОЧО

    11 0 Отговор
    Навсякъде вБГ строителите са мафия. В Търговище почнаха да строят в блатото , където има езеро и отдолу е старото корито на река Сива. Където бутнеш е вода но те строят.

    19:24 16.06.2026

  • 46 Разбойници

    11 1 Отговор
    КУБ-ове, честните инвеститори не вадят свидетелства за търпимост с дата 20 години назад, не използват нелицензирани задгранични архитекти и незаконни чуждестранни работници, без разрешителво за работа в Бг... А и този - честният инвеститор с бронирания джип, защо избяга като бит пе..рас, ако толкова си вярва, че всичко е законно?

    19:25 16.06.2026

  • 47 който е за раша

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "русофилите":

    да заминава да чука камъни там в руското блато

    Коментиран от #52

    19:27 16.06.2026

  • 48 Ааа

    4 1 Отговор
    Тези Евро-Атлантиците ще излезнат голямо ОПГ, важното е Еврото да върви, пък Атлантизмът е за балъците... Схемата е започната от ГЕРБ, продължена от ПП-ДБ и ако не беше дошла на власт ПБ, щеше още да си върви...

    19:34 16.06.2026

  • 49 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо подобно!":

    Кой ли е подписвал документите за строеж
    Било е по времето на Коцев.

    19:34 16.06.2026

  • 50 тукашните бандеророби

    5 0 Отговор
    употребени и наритани от господарите си като бъxливи помияpи

    19:34 16.06.2026

  • 51 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    2 2 Отговор
    Ако КУБ извади документи за баба Алино подписани от твоята администрация, кво прайм.

    19:35 16.06.2026

  • 52 🦁ЩЩД🦁

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "който е за раша":

    А който е за Юръп на Либерастията-да си смени пола , цвета на кожата,може и мозъка да си извади и да му натъпчат главата с чипове от перални.

    Коментиран от #54

    19:35 16.06.2026

  • 53 Мда

    5 1 Отговор
    Този "честният образцов" служебен премиер Андрейчо Г., имаше време да подпише 10 годишен договор и да дари още 20 милиона на укрите, но не видя тяхната незаконна дейност в поверената му територия... Всичките от тази партия май са в кюпа...

    19:39 16.06.2026

  • 54 Американски Турбогъзар

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":

    Чибабе вмерисана копейко!!!!

    19:41 16.06.2026

  • 55 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    5 0 Отговор
    Може ли хората да имат НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, вписани в агенцията по вписванията и заведени в общината щом няма строителни книжа.

    Коментиран от #56

    19:42 16.06.2026

  • 56 в беге гетото

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":

    всичко може

    19:42 16.06.2026

  • 57 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    2 0 Отговор
    Викай ТИМ да та отърват.

    19:43 16.06.2026

  • 58 Урко

    5 1 Отговор
    Никога не сме се съмнява ли, че Благо Процента е бил наясно с всички далаверите, но сега научаваме, че е натискал украинците да ремонтират общински улици, за да може той да се хвали и да си прави ПР пред наивния електорат.. Може да се сети че в замяна украинеца е получил нещо. Като минимум пълното съдействие на Коцев за узаконяване на строежите. И той щеше да ги узакони, ако не се беше вдигнал шум

    19:44 16.06.2026

  • 59 Затвор

    4 0 Отговор
    Тази тънка схема със сигурност е измислена от Боко, по-паметливите ще си припомнят сходни негови проекти в миналото, но тези прословути жълтопаветни "борци с корупцията" май надминаха учителя си от Сглобката... Ако има справедливост, всичките са за Зандана

    19:44 16.06.2026

  • 60 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Ох кмете, ах кмете.

    19:45 16.06.2026

  • 61 КУБ ПРЕКАЛИХА

    3 0 Отговор
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДАНСАДЖИЙ И ПОЛИЦАЙ ВРЕМЕЕ ДА ХОДЯТ НА ФРОНТА ПОМОГНЕТЕ ИМ.

    19:46 16.06.2026

  • 62 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    2 0 Отговор
    Къв кмет си, ако не знаеш за баба Алино
    Къде са твоите съпартийци да врякат пред общината в твоя защита.

    19:46 16.06.2026

  • 63 ВВП

    2 0 Отговор
    Коцето е на пангара ..Всичко даьсе събаря ,окропите да се изгонят от територивта на България..Да се конфискуват пари и коли..Тия са от ,,сенчестия флот,,на зелю фашиста..За Коцев и приятели ,едни хубави присъди за корупция ..както пише в книгите на съдията ...и така ..който е за да гласува .

    19:46 16.06.2026

  • 64 ВВП

    2 0 Отговор
    Окропистан е най гнусната корупционна схема на в света .Бил съм много пъти .

    19:47 16.06.2026

  • 65 ВВП

    2 0 Отговор
    Нали братя окропи са по мизерни и корумпирани от шопите ..Вярвайте .

    19:49 16.06.2026

  • 66 ВВП

    1 0 Отговор
    Окропите трябва да се редуцират .Много са корумпирани и мизерни..Създават токсична атмосфера около тях си..Лобут и това е .

    19:53 16.06.2026

  • 67 НЕ СЪМ ФЕН НА ШАРЛАТАНИТЕ

    1 0 Отговор
    НО МИ МИРИШЕ НА БАНКЕНСКА ГИМНАСТИКА С АКТИВНОСТ НА ПОРТНИХА НАГЪЛ НАГЪЛ ПО НАГЪЛ ОТ МАНУЙЛ МАНЕВ /КУХИЯ/ ОТ СТАРА ЗАГОРА ИЗГОНЕН ОТ МВР ОТ ГЕНЕРАЛ ТОНЧО МИХАЙЛОВ.

    19:53 16.06.2026

  • 68 абе

    2 0 Отговор
    поредното бля-бля - едва ли някой е очаквал да напишат, че са излъгали и измамили. Да, документите са им били съгласувани с Коцев и компания (това си го знаехме), но този факт не ги прави легитимни, а просто увеличава кръга на замесените.
    Предполагам на Коцев му е гадно, че ония излизат и в прав текст го обявяват за съучастник, но едва ли е останал човек в България, който да не е наясно, че е такъв. Дори сектанската агитка на Коцев от ПП и ДБ замлъкна.

    19:55 16.06.2026

  • 69 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Абе да ви събарят и толкова

    19:55 16.06.2026

  • 70 Хаха

    1 0 Отговор
    Шарлатаните активно защитават прякора си с действията и бездействията си... Освен за зулуми и прахосничество "поради отпаднала необходимост", за друго не стават...

    19:59 16.06.2026

  • 71 Всичко е ясно

    1 0 Отговор
    Събаряяяяяяй

    20:00 16.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Лама Коцев

    1 0 Отговор
    Жълтопаветната банда умора нямат, от Петрохан скочиха направо в Баба Алино и пак ни лук яли, ни лук мирисали

    20:05 16.06.2026

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