Корпорация "КУБ" : Цинично звучат твърденията, че Благомир Коцев не е бил наясно с проектите ни

Корпорация „КУБ“ излезе с официална позиция след множеството въпросителни по казуса за „незаконния град” в местността „Баба Алино”, съобщават от Нова телевизия. От КУБ обвиняват кмета на Варна Благомир Коцев в манипулации и са категорични, че той е бил напълно наясно със строителството на жилищния комплекс. Също така компанията твърди, че всички нейни дейности са изцяло потвърдени с официални документи и разрешения, съгласувани с властите
Ето и цялата позиция на корпорация "КУБ" по казуса:
В последните дни в информационното пространство се разгърна истинска кампания за дискредитиране на нашата компания. Публикации, изградени не върху факти и документи, а върху слухове и откровени манипулации, включително от господин Благомир Коцев. Той охотно се позовава на думите на Ирина Гриб, която се представя за журналист от Украйна.
Цялата дейност на компания "КУБ" през 2023–2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи. Това лесно може да бъде проверено.
Особено цинично звучат твърденията, че господин Благомир Коцев "не е бил наясно" с проектите на компания "КУБ" или че решенията са вземани без негово участие.
Това е лъжа. Всички документи са издадени именно по време на неговия мандат и с негово знание. Опитите да се представи ситуацията, сякаш мащабни проекти са се реализирали зад гърба на общинското ръководство, не само не отговарят на истината – те са абсурдни.
Специално внимание заслужава историята с ремонта на улици "Сава Радулов" и "Георги Боев". На обществеността бе представен този проект като заслуга на общинската власт и резултат от "други източници на финансиране".
Достатъчно е обаче да се погледнат публичните публикации на Благомир Коцев от юни 2025 г., в които той обявява, че са намерени „алтернативни източници на финансиране“ за ремонт на няколко улици във Варна. Фактите показват, че ремонтът на улица „Сава Радулов“ и "Георги Боев" е финансиран от компания „КУБ“ със собствени средства. Съществуват договори, разчети, фактури и платежни документи, които удостоверяват извършените дейности и направените разходи.
Затова възниква напълно логичният въпрос: защо днес се премълчава произходът на средствата и кой всъщност е реализирал този инфраструктурен проект? Обществото има право да получи ясен и честен отговор, основан на факти и документи.
Всички разрешителни документи са получени в съответствие със законодателството и установените процедури. Ние не сме политическа организация. Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“.
Ние сме професионална инвеститорска компания, която строи жилища, инвестира в развитието на територии, създава работни места и съвременна градска инфраструктура. Нашият резултат са реални домове, въведени в експлоатация обекти. Инвестирали сме собствени средства в проектите си и сме се доверили на местни експерти и общински и държавни органи.
Относно твърденията на Ирина Гриб - Одеската блогърка Ирина Гриб, известна с поредица от скандали и "черен PR", се позовава на уж направени изказвания на собственика на компания "КУБ". Ние сме принудени да разкрием истината. Олег Невзоров никога не е говорил за "особени връзки", позволяващи заобикаляне на закона. Винаги става дума само за нормално работно взаимодействие на бизнеса с държавните органи в рамките на действащото законодателство. Именно така работи всеки голям инвеститор. Опитът да се представи законното сътрудничество с властта като нещо престъпно е съзнателна и недобросъвестна манипулация.
Нашата позиция е ясна и непроменлива: Ние не се страхуваме от фактите. Готови сме да ги предоставим.
Обществото заслужава цялата истината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕЗАКОНЕН ГРАД
Коментиран от #5
18:39 16.06.2026
2 Пич
Не казвам, че паветниците които кинеха ризи - Благо е невинен, са толкова тъпи!!! Повече са!!!
18:40 16.06.2026
3 бойко
Коментиран от #19
18:41 16.06.2026
4 Като
18:42 16.06.2026
5 бгполитик
До коментар #1 от "НЕЗАКОНЕН ГРАД":видяхте ли че не сме последни по всичко?!
Коментиран от #17
18:44 16.06.2026
6 Анонимен
Даже и такъв като Коцев ви отказа схемите!
18:44 16.06.2026
7 Нищо подобно!
Коментиран от #21, #38, #49
18:46 16.06.2026
8 Анализ
18:47 16.06.2026
9 А бе
18:47 16.06.2026
10 Смърфиета
Коментиран от #16
18:48 16.06.2026
11 Пробита Държава
Коментиран от #14, #22
18:48 16.06.2026
12 Ок.
18:49 16.06.2026
13 Тъпото руско говедо
18:49 16.06.2026
14 Голям
До коментар #11 от "Пробита Държава":Абсолютно сте прави.
18:51 16.06.2026
15 тъй, тъй
18:51 16.06.2026
16 Не е
До коментар #10 от "Смърфиета":Луд който яде зелника ,а който му го дава ,така лие скурпиета
18:51 16.06.2026
17 да видяхме
До коментар #5 от "бгполитик":България е водеща световна сила в незаконното строителство браво!
Коментиран от #33
18:52 16.06.2026
18 🦁ЩЩД🦁
18:54 16.06.2026
19 ГЕРБ
До коментар #3 от "бойко":ПОБЕДА!
18:55 16.06.2026
20 Фори
18:55 16.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смърфиета
До коментар #11 от "Пробита Държава":Не, просто те искат да си построят някаква утопия на ръба на защитени горски територии, и хората от Варна го виждат това. Въпросът е политически. Юридическите аргументи са част от шикалкавенето и шиканирането, с надеждата накрая всичко да се узакони. А политическият аргумент е да се разруши всичко максимално бързо, без да се чака санкция от съда. Въпросът е политически: трябва да се вземе решение да се премахнат в най-кратък срок поне бунгалата и да се извози от фирми, които срещу труда си да утилизират материалите. После, да се заложи взрив и да се взриви останалото. Ето това е политическото решение на незаконното строителство. А пък съдът да излезе пост фактум с решение, че не е трябвало да се бута. Общината пак няма да го позволи, защото това е в нейните правомощия. Това е политическо решение. Всичко друго е за баламурници.
18:58 16.06.2026
23 пичове
Коментиран от #34
18:58 16.06.2026
24 Един
18:59 16.06.2026
25 Лъжци на куб
19:00 16.06.2026
26 Кирчо и кокорчо са в час
19:00 16.06.2026
27 АСЕНКЕ ЛОДКАРЮ
19:00 16.06.2026
28 Ние помним че
Случайност ? Не мисля!
19:01 16.06.2026
29 АГАТ а Кристи
Кога е следващия митинг в негова защита ???
19:05 16.06.2026
30 Сзо
19:05 16.06.2026
31 Хахахаха
19:05 16.06.2026
32 ?????
На троловете на Мирчев не им ли е свършил още работния ден?
Или им плащат допълнителни часове.
19:07 16.06.2026
33 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #17 от "да видяхме":Някой ще обясни ли какъв е реалния проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките са изградени по архитектурни и строителни проекти, имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали "КИТАП", е и...?
Коментиран от #36, #37
19:09 16.06.2026
34 корупция
До коментар #23 от "пичове":в България НЯМА бе!!
19:11 16.06.2026
35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
А в момента костя и КУБ отново изпълняват поръчка на ГЕРБ и ТИМ, за да измести фокуса от ТИМ, Дънката и руския гражданин, бивш кмет на Варна - Портних.
19:12 16.06.2026
36 АНОНИМЕН
До коментар #33 от "ИМПЕРИАЛИСТ":...леле мале, какви "небостъргачи", "билдинги" и "дворци-резиденции" са се пръкнали в това "Баба Алино" нямам думи. Хак им сега на собствениците, гадни "олигарси", като общината им събори строежите...
19:13 16.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЦК на БКП
До коментар #7 от "Нищо подобно!":Другарю "татко" на невинното кметче. Вкараха го "детенцето" ти за 6 месеца в панделата и от гол терен за това време се пръкна квартал...
Прочувстено сълзличия си коментар пропит от безо чие, го навий на фунийка и го пъхни в омърля ното си червено-кафяво тъмно място
19:17 16.06.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С БЪЛГАРСКИТЕ ОПГ-ТА
И "РУСКИТЕ АГЕНТИ," ИМ РАЗВАЛИХА РАБОТАТА
.....
СЕГА ЗНАЕТЕ КОЙ Е ВИНОВЕН :)
Коментиран от #42
19:18 16.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 стоян георгиев
19:22 16.06.2026
42 русофилите
До коментар #39 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":трябва да бъдат прокудени от България без право на помилване!
Коментиран от #47
19:22 16.06.2026
43 Тити на Кака
И какво правим сега?
19:23 16.06.2026
44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ТИ НИ ПРЕДАДЕ КАТО ПОРТНИХ :)
19:23 16.06.2026
45 ЧОЧО
19:24 16.06.2026
46 Разбойници
19:25 16.06.2026
47 който е за раша
До коментар #42 от "русофилите":да заминава да чука камъни там в руското блато
Коментиран от #52
19:27 16.06.2026
48 Ааа
19:34 16.06.2026
49 Я пъ тоа
До коментар #7 от "Нищо подобно!":Кой ли е подписвал документите за строеж
Било е по времето на Коцев.
19:34 16.06.2026
50 тукашните бандеророби
19:34 16.06.2026
51 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
19:35 16.06.2026
52 🦁ЩЩД🦁
До коментар #47 от "който е за раша":А който е за Юръп на Либерастията-да си смени пола , цвета на кожата,може и мозъка да си извади и да му натъпчат главата с чипове от перални.
Коментиран от #54
19:35 16.06.2026
53 Мда
19:39 16.06.2026
54 Американски Турбогъзар
До коментар #52 от "🦁ЩЩД🦁":Чибабе вмерисана копейко!!!!
19:41 16.06.2026
55 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Коментиран от #56
19:42 16.06.2026
56 в беге гетото
До коментар #55 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":всичко може
19:42 16.06.2026
57 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
19:43 16.06.2026
58 Урко
19:44 16.06.2026
59 Затвор
19:44 16.06.2026
60 Хасковски каунь
19:45 16.06.2026
61 КУБ ПРЕКАЛИХА
19:46 16.06.2026
62 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Къде са твоите съпартийци да врякат пред общината в твоя защита.
19:46 16.06.2026
63 ВВП
19:46 16.06.2026
64 ВВП
19:47 16.06.2026
65 ВВП
19:49 16.06.2026
66 ВВП
19:53 16.06.2026
67 НЕ СЪМ ФЕН НА ШАРЛАТАНИТЕ
19:53 16.06.2026
68 абе
Предполагам на Коцев му е гадно, че ония излизат и в прав текст го обявяват за съучастник, но едва ли е останал човек в България, който да не е наясно, че е такъв. Дори сектанската агитка на Коцев от ПП и ДБ замлъкна.
19:55 16.06.2026
69 Ха ха ха ха ха ха ха
19:55 16.06.2026
70 Хаха
19:59 16.06.2026
71 Всичко е ясно
20:00 16.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Лама Коцев
20:05 16.06.2026