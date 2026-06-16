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Клубовете от efbet Лига ще получат още 1 млн. евро от УЕФА благодарение на Лудогорец

Клубовете от efbet Лига ще получат още 1 млн. евро от УЕФА благодарение на Лудогорец

16 Юни, 2026 17:51 384 2

  • efbet лига-
  • уефа-
  • сезон 2025/2026-
  • лудогорец-
  • разград

Средствата са формирани по линия на компонента „състезателен баланс“ за сезон 2025/2026

Клубовете от efbet Лига ще получат още 1 млн. евро от УЕФА благодарение на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Клубовете от efbet Лига ще получат допълнителни 1 091 000 евро от УЕФА под формата на солидарни плащания. Средствата са формирани по линия на компонента „състезателен баланс“ за сезон 2025/2026.

Този дял се формира изцяло от приходите на ПФК Лудогорец Разград от участието на клуба в турнирите на УЕФА през изминалия сезон.

Така всеки клуб от елита, с изключение на Лудогорец, ще получи по 72 733 евро. Срокът за подаване на необходимите документи от страна на Българския футболен съюз към УЕФА е 31 юли.

УЕФА отделя солидарни средства за клубовете, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. Целта е да бъде подпомогната дейността на професионалните клубове, включително в процесите, свързани с клубното лицензиране и финансовата устойчивост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    1 0 Отговор
    Ще получат 1 млн евро и ще похарчат 100мн за чужденци.
    А ако ние бяхме се класирали там с наши момчета, както сме го праивли 6 пъти, сега щяхме да имаме индустрия за 3 или 4 милиарда евро чисти пари! А не 100 милиона назад, финансирани от неумни кормарджии.

    17:56 16.06.2026

  • 2 Стигат

    0 0 Отговор
    Да напръскат против кърлежи и да окосят тревата на стадиона.

    17:59 16.06.2026

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