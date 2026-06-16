За пръв път заснеха рядка акула-гоблин в естествената ѝ среда (ВИДЕО)

Учени за първи път успяха да наблюдават жива акула-гоблин в естествената ѝ среда – и то не еднократно, а в два отделни случая, което се смята за значителен пробив в изследването на един от най-загадъчните обитатели на дълбокия океан.

Необичайният вид, известен с удължената си муцуна и характерни изтеглящи се напред челюсти, досега е бил познат на науката предимно чрез екземпляри, уловени случайно от рибари и извадени на повърхността, където обикновено загиват малко след това.

Първото наблюдение е направено при анализ на архивни видеозаписи, заснети през 2019 г. край подводна планина в района на остров Джарвис в Тихия океан. След внимателен преглед изследователите потвърждават, че заснетото животно действително е акула-гоблин. Вторият случай е регистриран по време на научна експедиция до Тонганската падина през 2024 г.

In July 2019, a remotely operated vehicle filmed an unusual creature 2 kilometers below the waves near Jarvis Island in the central Pacific Ocean.



Three meters long with pink and gray skin, jaws that can snap outward in a flash, and a comically elongated snout, the animal… pic.twitter.com/XGdq8myc53 — News from Science (@NewsfromScience) June 15, 2026

Резултатите са публикувани от екип учени от University of Hawaiʻi at Mānoa и University of Western Australia.

„Акула-гоблин е една от най-емблематичните дълбоководни акули и никога не съм предполагал, че ще я видим жива в естествената ѝ среда“, коментира съавторът на изследването проф. Alan Jamieson.

Според учените второто наблюдение е особено важно, тъй като животното е заснето на дълбочина близо 700 метра по-голяма от всички досега известни местообитания на вида. По време на експедицията са били записани над 50 дни непрекъснати видеонаблюдения на дълбочини между 800 и 10 800 метра, а появата на акулата е продължила едва около 20 секунди.

Акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) често е наричана „жив фосил“, тъй като е единственият оцелял представител на семейство акули с еволюционна история, простираща се близо 125 милиона години назад. Видът обитава дълбоките части на Атлантическия, Тихия и Индийския океан, като предпочита континенталните склонове, подводните каньони и райони с изобилие от плячка.

Scientists have captured footage of the “ugliest shark on the planet” alive in its natural habitat for the first time



Goblin sharks have rarely been sighted due to their deep-sea habitat and experts say we know virtually nothing about them pic.twitter.com/KLXRd3gdpA — Dexerto (@Dexerto) June 16, 2026

Възрастните екземпляри могат да достигнат дължина до около 3,5 метра. Хранят се предимно с риби, калмари, ракообразни и други дълбоководни организми. Най-отличителната им черта са силно подвижните челюсти, които могат светкавично да се изтеглят напред при атака срещу плячката.

Ръководителят на изследването Аарън Джуда определя срещата с животното като „изключителна привилегия“. По думите му новите данни разширяват значително познатия географски и дълбочинен ареал на вида.

„Подобни открития показват колко малко знаем за дълбоките океански екосистеми. Огромна част от океанското дъно остава неизследвана и вероятно крие още множество неизвестни видове и екологични процеси“, посочва той.

Независими специалисти също подчертават значимостта на наблюденията. Ихтиолози отбелязват, че акула-гоблин е сред най-рядко срещаните и слабо проучени акули в света. Макар външният ѝ вид често да поражда сравнения с персонажи от научната фантастика и филмите на ужасите, видът не представлява опасност за хората поради дълбоководния си начин на живот.

Откритието е поредното напомняне колко ограничени остават човешките познания за океанските дълбини. По оценки на учените повече от 80% от световния океан все още не е картографиран и изследван подробно, а всяка нова експедиция продължава да разкрива неизвестни досега форми на живот и адаптации към едни от най-екстремните условия на планетата.