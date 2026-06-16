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За пръв път заснеха рядка акула-гоблин в естествената ѝ среда (ВИДЕО)

За пръв път заснеха рядка акула-гоблин в естествената ѝ среда (ВИДЕО)

16 Юни, 2026 18:32 917 2

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Акулата-гоблин е сред най-мистериозните обитатели на океана

За пръв път заснеха рядка акула-гоблин в естествената ѝ среда (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени за първи път успяха да наблюдават жива акула-гоблин в естествената ѝ среда – и то не еднократно, а в два отделни случая, което се смята за значителен пробив в изследването на един от най-загадъчните обитатели на дълбокия океан.

Необичайният вид, известен с удължената си муцуна и характерни изтеглящи се напред челюсти, досега е бил познат на науката предимно чрез екземпляри, уловени случайно от рибари и извадени на повърхността, където обикновено загиват малко след това.

Първото наблюдение е направено при анализ на архивни видеозаписи, заснети през 2019 г. край подводна планина в района на остров Джарвис в Тихия океан. След внимателен преглед изследователите потвърждават, че заснетото животно действително е акула-гоблин. Вторият случай е регистриран по време на научна експедиция до Тонганската падина през 2024 г.

Резултатите са публикувани от екип учени от University of Hawaiʻi at Mānoa и University of Western Australia.

„Акула-гоблин е една от най-емблематичните дълбоководни акули и никога не съм предполагал, че ще я видим жива в естествената ѝ среда“, коментира съавторът на изследването проф. Alan Jamieson.

Според учените второто наблюдение е особено важно, тъй като животното е заснето на дълбочина близо 700 метра по-голяма от всички досега известни местообитания на вида. По време на експедицията са били записани над 50 дни непрекъснати видеонаблюдения на дълбочини между 800 и 10 800 метра, а появата на акулата е продължила едва около 20 секунди.

Акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) често е наричана „жив фосил“, тъй като е единственият оцелял представител на семейство акули с еволюционна история, простираща се близо 125 милиона години назад. Видът обитава дълбоките части на Атлантическия, Тихия и Индийския океан, като предпочита континенталните склонове, подводните каньони и райони с изобилие от плячка.

Възрастните екземпляри могат да достигнат дължина до около 3,5 метра. Хранят се предимно с риби, калмари, ракообразни и други дълбоководни организми. Най-отличителната им черта са силно подвижните челюсти, които могат светкавично да се изтеглят напред при атака срещу плячката.

Ръководителят на изследването Аарън Джуда определя срещата с животното като „изключителна привилегия“. По думите му новите данни разширяват значително познатия географски и дълбочинен ареал на вида.

„Подобни открития показват колко малко знаем за дълбоките океански екосистеми. Огромна част от океанското дъно остава неизследвана и вероятно крие още множество неизвестни видове и екологични процеси“, посочва той.

Независими специалисти също подчертават значимостта на наблюденията. Ихтиолози отбелязват, че акула-гоблин е сред най-рядко срещаните и слабо проучени акули в света. Макар външният ѝ вид често да поражда сравнения с персонажи от научната фантастика и филмите на ужасите, видът не представлява опасност за хората поради дълбоководния си начин на живот.

Откритието е поредното напомняне колко ограничени остават човешките познания за океанските дълбини. По оценки на учените повече от 80% от световния океан все още не е картографиран и изследван подробно, а всяка нова експедиция продължава да разкрива неизвестни досега форми на живот и адаптации към едни от най-екстремните условия на планетата.


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