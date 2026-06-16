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ЦСКА започва европейското си участие срещу Дери Сити

ЦСКА започва европейското си участие срещу Дери Сити

16 Юни, 2026 18:15 901 4

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Носителят на Купата с домакинство на северноирландците в първия мач

ЦСКА започва европейското си участие срещу Дери Сити - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдбата отреди на ЦСКА София да се изправи срещу северноирландския Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. След като триумфираха с трофея от Sesame Купа на България, "червените" ще започнат европейската си кампания с домакинство.

Първата среща между двата тима ще се проведе в столицата на България, а реваншът ще бъде на терена, избран от Дери Сити. Феновете на ЦСКА ще имат възможност да подкрепят любимците си още в началото на юлските битки.

ЦСКА започва европейското си участие срещу Дери Сити

Двубоите от този етап на Лига Европа са насрочени за 9 и 16 юли, като точните начални часове предстои да бъдат обявени от УЕФА.

Освен Дери Сити, сред възможните противници на българския гранд бяха още Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Жилина (Словакия), Алуминий (Словения) и Вестри (Исландия). Жребият обаче избра северноирландския клуб за първото препятствие по пътя на ЦСКА към груповата фаза.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    10 1 Отговор
    Като левскар, пожелавам успех на ЦСКА, и дано успеят да се класират колкото се може по-напред в турнира.

    Коментиран от #2, #4

    18:27 16.06.2026

  • 2 Лост

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Милен":

    Аз като българин пожелавам успех на всички български отбори.

    Коментиран от #3

    18:38 16.06.2026

  • 3 Милен

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    И аз

    18:48 16.06.2026

  • 4 Левскар

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Милен":

    А за Левски нашия любим тим няма ли да пожелаеш успех.

    19:00 16.06.2026

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