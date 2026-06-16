ЦСКА започва европейското си участие срещу Дери Сити

Съдбата отреди на ЦСКА София да се изправи срещу северноирландския Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. След като триумфираха с трофея от Sesame Купа на България, "червените" ще започнат европейската си кампания с домакинство.
Първата среща между двата тима ще се проведе в столицата на България, а реваншът ще бъде на терена, избран от Дери Сити. Феновете на ЦСКА ще имат възможност да подкрепят любимците си още в началото на юлските битки.
Двубоите от този етап на Лига Европа са насрочени за 9 и 16 юли, като точните начални часове предстои да бъдат обявени от УЕФА.
Освен Дери Сити, сред възможните противници на българския гранд бяха още Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Жилина (Словакия), Алуминий (Словения) и Вестри (Исландия). Жребият обаче избра северноирландския клуб за първото препятствие по пътя на ЦСКА към груповата фаза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милен
Коментиран от #2, #4
18:27 16.06.2026
2 Лост
До коментар #1 от "Милен":Аз като българин пожелавам успех на всички български отбори.
Коментиран от #3
18:38 16.06.2026
3 Милен
До коментар #2 от "Лост":И аз
18:48 16.06.2026
4 Левскар
До коментар #1 от "Милен":А за Левски нашия любим тим няма ли да пожелаеш успех.
19:00 16.06.2026