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Ботев Пловдив освободи шестима

Ботев Пловдив освободи шестима

16 Юни, 2026 16:24 320 0

  • ботев пловдив-
  • антоан конте-
  • константинос балоянис-
  • габриел нога-
  • алекса мараш-
  • таилсон-
  • талес да силва-
  • първа лига

Вчера тимът представи Асен Чандъров

Ботев Пловдив освободи шестима - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПФК Ботев Пловдив се разделя с футболистите Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога.

Антоан Конте изигра общо 53 мача с екипа на „канарчетата“, като договорът му няма да бъде продължен.

Константинос Балоянис записа 106 мача за пловдивчани. Контрактът на защитника изтече, а той не прие предложението на клуба за нов договор.

Габриел Нога изигра 6 мача за „жълто-черните“, а договорът му с пловдивчани бе прекратен.

По-рано от клуба съобщиха, че тима напускат Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.

Алекса Мараш изигра общо 46 мача с екипа на „канарчетата“. Таилсон записа 14 двубоя за пловдивчани, докато Талес взе участие в 2 срещи на „жълто-черните“.

От ПФК Ботев Пловдив благодариха на футболистите и им пожелаха успех в бъдещата им професионална кариера.


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