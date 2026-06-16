Ботев Пловдив освободи шестима

ПФК Ботев Пловдив се разделя с футболистите Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога.

Антоан Конте изигра общо 53 мача с екипа на „канарчетата“, като договорът му няма да бъде продължен.

Константинос Балоянис записа 106 мача за пловдивчани. Контрактът на защитника изтече, а той не прие предложението на клуба за нов договор.

Габриел Нога изигра 6 мача за „жълто-черните“, а договорът му с пловдивчани бе прекратен.

По-рано от клуба съобщиха, че тима напускат Алекса Мараш, Таилсон и Талес да Силва.

Алекса Мараш изигра общо 46 мача с екипа на „канарчетата“. Таилсон записа 14 двубоя за пловдивчани, докато Талес взе участие в 2 срещи на „жълто-черните“.

От ПФК Ботев Пловдив благодариха на футболистите и им пожелаха успех в бъдещата им професионална кариера.