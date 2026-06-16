Григор Димитров с край на негативната серия

След поредица от разочароващи резултати, Григор Димитров най-сетне се завърна на победния път. Българският тенисист, който в момента заема 169-ата позиция в световната ранглиста, демонстрира класа и характер, като преодоля първия кръг на престижния турнир от сериите "Чалънджър" в ирландската столица.

В дебютния си мач на тревните кортове в Дъблин, Димитров, поставен под номер 8 в основната схема, се изправи срещу Крис Родеш от Люксембург – тенисист, заемащ 179-ото място в света. Срещата продължи едва 69 минути, в които българинът наложи волята си и спечели с категоричното 6:3, 6:4.

Още в първия сет Григор показа стабилна игра, като проби подаването на съперника в осмия гейм и затвори частта за 33 минути. Във втората част сценарият се повтори – Димитров отново реализира решаващ пробив, този път за 4:3, и не изпусна инициативата до края, приключвайки сета за 36 минути.

Този успех е особено ценен за българския ас, тъй като слага край на неприятната поредица от девет поредни загуби в турнирите. Последната победа на Димитров датираше от март, когато той триумфира в Индиън Уелс, САЩ.

Във втория кръг на турнира в Дъблин, Димитров ще се изправи срещу победителя от двубоя между французина Кириан Жаке (№145 в света) и нидерландеца Меес Ротгеринг, който заема 489-ата позиция в ранглистата.