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БФС прие нова организационна структура

БФС прие нова организационна структура

16 Юни, 2026 18:28 561 3

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  • мартин младенов-
  • анастасия жечева-кери-
  • експерт-
  • детско-юношески футбол-
  • тодор праматаров-
  • антони здравков

В рамките на новата структура досегашното направление „Първенства и турнири“ се разделя на две самостоятелни дирекции

БФС прие нова организационна структура - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На свое заседание, Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие нова организационна структура на администрацията на БФС. Промените са насочени към оптимизиране на организационните процеси, по-ясно разпределение на функциите и повишаване на ефективността при управлението и организацията на футболните първенства в страната.

В рамките на новата структура досегашното направление „Първенства и турнири“ се разделя на две самостоятелни дирекции – „Държавни първенства“ и „Аматьорски първенства“, както и на отдел „Съдийска администрация“. В състава на Дирекция „Държавни първенства“ се включват отделите „Професионален футбол“, „Елитен детско-юношески футбол“ и „Женски футбол“, като целта е създаването на по-специализиран модел на управление на отделните направления в състезателния процес.

Във връзка с въведените организационни промени бяха извършени и промени в личния състав. В Дирекция „Държавни първенства“ Дойчин Бахов и Мартин Младенов заемат длъжностите старши експерти „Професионален футбол“, Анастасия Жечева-Кери е назначена за експерт „Първенства – Елитен детско-юношески футбол“, а Тодор Праматаров поема позицията старши мениджър „Първенства – жени и девойки“.

Начело на новосъздадената Дирекция „Аматьорски първенства“ застава Антони Здравков, който ще изпълнява функциите на директор.

Промени настъпват и в структурата на зоналните и областните съвети на БФС. Валентин Чакъров е назначен за председател на Зоналния съвет на БФС – София, а Делян Асенов поема длъжността секретар-координатор на Областния съвет на БФС – София област.

Промяната е част от цялостната стратегия за модернизация на БФС за периода 2026–2030 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 1 Отговор
    БФС да се закрие

    Коментиран от #3

    18:36 16.06.2026

  • 2 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор
    Айде,хаирлия да е ! Скоро Европейски,на следващото световно и Световни Шампиони ! Ура !

    18:42 16.06.2026

  • 3 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Благодарение на великия Боби Михайлов ,бог да го прости Литекс стана цска ТИРЕ МЕНТЕ!

    19:35 16.06.2026

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