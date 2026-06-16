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Каракачанов: Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ

Каракачанов: Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ

16 Юни, 2026 18:19 2 081 73

  • красимир каракачанов-
  • украйна-
  • русия-
  • отношения-
  • българия-
  • северна македония

Деянието вчера в Северна Македония не е за пръв път. Преди месеци бяха счупили прозорците на посолството, беше потрошен български клуб и др. Не са един и два случаите на побои над българи, коментира лидерът на ВМРО по повод палежа на български дипломатически автомобили в Скопие

Каракачанов: Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В една държава, и то съседна на нас, където са същите като нас – като език, история и култура, правителствата там години наред култивират омраза. Деянието вчера в Северна Македония не е за пръв път. Преди месеци бяха счупили прозорците на посолството, беше потрошен български клуб и др. Не са един и два случаите на побои над българи. Тази политика, която се провежда от десетилетия наред в Скопие, води до подобни ексцесии. Даже реакцията на МВнР е доста мека. Това заяви пред bTV Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, след палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, цитиран от novini.bg.

Уточни, че колите са били паркирани до входа на посолството и са автомобилите на военното аташе и на търговския ни представител: „Тъжното е, че това не е инцидент, това е директна провокация и атака срещу България.“

„Това, което говорят медиите в Македония и коментатори в мрежата, е директно насаждане на омраза - „Браво, така им се пада на татарите“, „Те сами са си го направили“ и т.н. Докато в учебниците им пише, че българите са татари, варвари, няма как да очакваме други прояви в Скопие. РСМ се опитва, фалшифицирайки историята, да създава инциденти и напрежение. На новото правителство на Мицкоски не му харесва да се разчепка историята. България трябва да втвърди позицията си. Ние нямаме позиция“, категоричен е той.
Смята, че утре парламентът трябва да излезе с обща декларация за осъждане на този акт на тероризъм, а също и че България ясно трябва да интервенира пред партньорите ни в НАТО и ЕС.

„Ако са хитри, ще ни признаят като малцинство, пускаме ги в ЕС и започват отвътре да създават проблеми на България. Не е достатъчно да клекнат само по темата за признаването на българите в Конституцията. Нито ние, нито в ЕС сме заинтересовани да влезе в Съюза държава с открито враждебна политика спрямо свой съсед. Вкарваш Троянски кон в ЕС, който се клати от икономически и идеологически проблеми. Трябва да сме по-категорични и да обясним на партньорите ни в Брюксел, че не може да са на два стола. Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ“, прогнозира Каракачанов.

„Управляващите и в Русия, и в Украйна не виждат смисъл войната да спре дотук. Санкциите не водят до нищо. Недоволството в Русия е повече от липсата на радикални мерки – когато си по-силен и по-голям, няма как да се съгласиш да се предадеш. Общественото мнение ще притиска Путин към по-радикални мерки“, на мнение е лидерът на ВМРО.

За надеждите за мир между САЩ и Иран, той подчерта: „Хегемонията на САЩ намаля. Това споразумение показва повече дипломатическа победа на Иран, а не на САЩ.“


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО

    32 12 Отговор
    само дето нямаме армия

    Коментиран от #2, #3, #41, #44, #63, #67

    18:20 16.06.2026

  • 2 честен ционист

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "СВО":

    Тъкмо патакламата ще свърши за 3 дни.

    18:21 16.06.2026

  • 3 Патриот

    19 27 Отговор

    До коментар #1 от "СВО":

    Радев е закъсал. Щом активира ДС агент Иван Каракачан

    Коментиран от #4, #7

    18:22 16.06.2026

  • 4 Данъкоплатец

    19 18 Отговор

    До коментар #3 от "Патриот":

    Предизборната димка на Радев беше,
    че ще пребори корупцията.
    Запитаха ли се гласувалите за него,
    защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
    Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
    след като ДАНС му предоставяха списъци,
    начело с най-видните корупционери???
    като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов, Васил Божков, Цветан Василев, Сарафов...

    18:23 16.06.2026

  • 5 Виждам

    26 9 Отговор
    агент Иван , безсрамен и алчен мошеник , търговец на тескерета и всякакъв за пари - безскрупулно същество !

    18:25 16.06.2026

  • 6 Цвете

    13 6 Отговор
    ЧАКАЙ ДА ТЕ ПИТАМ, КАКВА БЕШЕ ИСТОРИЯТА С ПАСПОРТИТЕ ? НА КАКВИ " ОСОБЕНИ " ЛИЧНОСТ ПО ТВОЕ ВРЕМЕ И НА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, РАЗДАВАХТЕ ПАСПОРТИ И ВИ ГЕПИХА, НАЛИ? СИМЕОНОВ СЕ Е СВИЛ ОТ КАКТО НАПУСНА ПАРЛАМЕНТА ЗАВИНАГИ А ТИ НЕ ЧУВСТВАШ НЕУДОБСТВО ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗЯВЯВАШ.😉🥸🫵👀🥸

    18:26 16.06.2026

  • 7 От една

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Патриот":

    черга са все пак ! Срам безподобен !

    18:26 16.06.2026

  • 8 Шкембе Войвода

    24 18 Отговор
    Тези, които създадоха македонския език и нация, създадоха и Каракачановото ВМРО, а именно комунистическия интернационал и болшевишка Русия. Целта е да се всява разделение и да се създават конфликти в различни зони на Европа. Просто за осъзнаване като фасул. Колкото до Украйна, тя няма нищо общо с Македония. Когато е създаден Киев и Украйна, монголята още не са били запланувани.

    Коментиран от #21, #24, #27

    18:26 16.06.2026

  • 9 опи кан

    12 2 Отговор
    ваевода

    18:31 16.06.2026

  • 10 Този е

    15 19 Отговор
    Копейка ,върти суче все към Путин гледа

    18:31 16.06.2026

  • 11 Най хубавото е

    16 3 Отговор
    Че повече власт няма да видите

    18:31 16.06.2026

  • 12 Иван

    16 9 Отговор
    Защо се дава трибуна на такива хора които вече нямат думата те са никои и най вече защото видяхме какво могат

    Коментиран от #19

    18:40 16.06.2026

  • 13 604

    11 4 Отговор
    Шкембе диаурия...отивъли , пхахахахахахи

    18:46 16.06.2026

  • 14 Пинчерова

    9 4 Отговор
    Глупости говориш Санбернаров, това изобщо не е правилното сравнение.

    18:49 16.06.2026

  • 15 Краси айдутин

    9 4 Отговор
    Скопие за 3 дня....

    18:51 16.06.2026

  • 16 гост

    9 2 Отговор
    Точно така е .

    Отдавна го виждам.

    18:52 16.06.2026

  • 17 Е и кво?

    6 3 Отговор
    Ще воюваме ли с тях? Лош сценарий!

    18:53 16.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 !!!

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    На Тагарев ли да се даде?????

    18:54 16.06.2026

  • 20 хххх

    10 10 Отговор
    В тоя сценарий целият свят ще е срещу нас, с изключение евентуално на Северна Корея, които ще викат за нас отдалече. Но иначе да, руските подлоги като нищо да ни вкарат във война с целия свят.

    18:54 16.06.2026

  • 21 Монтгомъри

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Шкембе Войвода":

    Моля?Относно създаване на куев?

    18:56 16.06.2026

  • 22 Ех, що сега

    15 9 Отговор
    Не ни е армията на НРБ от 1980 г.? Бяхме толкова силни, че никой в Европа не можеше и копче да ни каже. Ама " демокрацията " направи от армията ни боза ..

    18:56 16.06.2026

  • 23 Връщай

    7 2 Отговор
    Парите бе!

    18:58 16.06.2026

  • 24 Това са безспорни

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Шкембе Войвода":

    Факти.

    18:58 16.06.2026

  • 25 да бе, да

    10 5 Отговор
    Никакво внимание не трябва да се обръща на подобни глупости. Запалили една кола, голяма работа, идиоти има навсякъде. Наклепали българска сграда, много важно, с дребни и средни хулиганства няма да се занимаваме. Това е стратегията, а не като нас - чак президентът да коментира и така да ги прави значими. Оставете макетата да се наиграят без грам внимание и ще видите как постепенно и те ще изгубят интерес да се занимават с нас. Българите в РСМ да заповядат в България. А отношенията между Русия и Украйна са съвсем друга бира.

    18:59 16.06.2026

  • 26 Толкова са безпомощни.

    11 1 Отговор
    Армията ни и тяхната не могат да стигнат границата да се запукат.

    18:59 16.06.2026

  • 27 Глупости

    7 12 Отговор

    До коментар #8 от "Шкембе Войвода":

    Укра е изкуствено създадена страна 90-те г. Това винаги си е било "ПОКРАЙНИНА" на Руската империя. За това и сега не го бива за държава.

    Коментиран от #35, #47

    19:01 16.06.2026

  • 28 Пфу

    8 4 Отговор
    Тоя боклук няма ли кой да го вкара в панделата за подтикване към враждебни действия???

    19:01 16.06.2026

  • 29 Тъпото руско говедо

    8 8 Отговор
    Русия всячески се мъчи да създаде конфликт и на Балканите... за да отслаби по този начин Европейският съюз, на 100 % че този който подпали дипломатическите автомобили са му платили от Русия, ей така, за да създаде конфликт, както се получи при войната в Палестина ивицата Газа... Русия наля масло в огъня и отприщи така желаната от тях война, която да ангажира САЩ на 90% и да спре военната помощ за Украйна... Нали не си мислите че има такива неща като изключителни съвпадения, ами да ви кажа няма.

    19:03 16.06.2026

  • 30 Вървим към сценария

    10 0 Отговор
    шкембак войвода да разкаже за надутите общ поръчки на фърчилата ф16 когато като военен министър теглиха милиарди заеми

    19:04 16.06.2026

  • 31 Юрий

    3 0 Отговор
    Този път позна.
    Само че обърка посоката.
    Не трябва да гледаме Македония а друга наша съседка

    19:05 16.06.2026

  • 32 дядо дръмпир

    4 1 Отговор
    Откъде ги намирате такива???давайте го по често ,че хората да получат някакво самочуствие като гледат това ла..но с титла от дс!

    19:05 16.06.2026

  • 33 Учуден

    9 0 Отговор
    Какво толкова се занимаваме със с. Македония? Налагаме вето и на никой не трябва да се обясняваме. Също така затваряне на границата със село Македония и прекратяване на всякакви отношения.

    19:05 16.06.2026

  • 34 Този

    6 5 Отговор
    Наши и македонски руски мекерета като този постоянно си повдигат топката за да сеят омраза между народите.Един двама наши такива пукнаха.Сега чакаме и това ДС отроче.Всички играят за онези от изток.Но и медиите много помагат особено цевтанка-тя взмема и заслужена награда за объркването на населението.

    19:06 16.06.2026

  • 35 РФ е един огромен КЕН eф !

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "Глупости":

    Русия и Руска империя няма отдавна.
    РФ е създадена на 12 декември 1991 г., т.е няколко месеца след Украйна.

    19:06 16.06.2026

  • 36 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    11 5 Отговор
    Агент Иван го активираха от Посолството.

    19:08 16.06.2026

  • 37 Изтрещял или пиян

    12 0 Отговор
    Направо срам

    Коментиран от #64

    19:12 16.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 66666666

    5 3 Отговор
    ДЕМЕК ЧЕ НИ НАПАДНАТ кЕМАДОНЦИТЕ ЛИ БЕ ДОНОСТНИК.

    19:13 16.06.2026

  • 40 Връщай

    4 1 Отговор
    Парите бе!

    19:14 16.06.2026

  • 41 Бай Хой

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "СВО":

    И оръжия нямаме ,с тия меки евроатлантически китки с плюшени мечета ли ше се бият !?!? Те припикват като пребити кучета като чуят ,,Русия,, от страх да не ги накара някой да работят ти за бойни действия говориш ,ше се разбягат като украинците из Европа .....

    Коментиран от #50

    19:18 16.06.2026

  • 42 Търновец

    6 0 Отговор
    През 1917 като народен представител Димитър Благоев заявява пред НС че бил "...славянин от Македония..." и се изказва зле за нас Българите, а той не е взел участие в борбите на Българите от Македония нито в Илинденското въстание нито в ПСВ

    19:19 16.06.2026

  • 43 Реалистично

    4 2 Отговор
    Има резонанс в казаното, жалко, че го отнасят обикновените македонци заради шепа самозабравил се македонски елит.
    И още, строг преглед на учебниците им и хейтърите им с наложени глоби

    19:20 16.06.2026

  • 44 Боярышник

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "СВО":

    Що, мекеретата да не би да имат?

    19:21 16.06.2026

  • 45 Доста тролчета тук

    2 5 Отговор
    Щом така плюят по очевидни истини.... И да,Каракачанов е прав

    19:23 16.06.2026

  • 46 Троянец

    7 1 Отговор
    Каракачанката пак се изцепи неподготвен.Какъв сценарий кви пет лева бе герберска патерицо?!Ни армия имаме/ за което и ти предонесе/ ни въоръжение.
    Като толкова се пънеш що не кажеш колко паспорта продаде на макетата?Когато взимаше пари-не ревеше.Сега пак се показа от дупката си!Аман от предатели!

    19:23 16.06.2026

  • 47 стига стари дъвки

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Глупости":

    А копейките в България кога са създадени?

    19:24 16.06.2026

  • 48 българин

    10 1 Отговор
    тихо бе доносник.

    19:24 16.06.2026

  • 49 Мдаа

    4 0 Отговор
    В социалните мрежи за неделя се организира граждански протест и затваряне на границата с озверелите кучета на Тито.

    19:25 16.06.2026

  • 50 нахоения

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бай Хой":

    я са фани za долна тръба на парното

    19:26 16.06.2026

  • 51 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 4 Отговор
    А дано стане по скоро че много на сериозно се взеха тия измислени макета

    19:27 16.06.2026

  • 52 Някой

    4 1 Отговор
    Аз стига си чесахте вече езиците бе, омразата много бързо може да изчезне, като и ми изчезнат българските паспорти , на братята македонци, просто няма да могат да се осъзнаят на кой свят са , защо не сме нация като гърците !!!!!!!!!!!!!?

    19:29 16.06.2026

  • 53 КАРАКАЧАНОВ БРАВО

    2 5 Отговор
    АЗ СЪМ БИВШ МИЛИЦИОНЕР НА 58год. ПЕНСИОНИРАХ СЕ 2015г. ЗАРАДИ БАНКЯНСКИТЕ ПРОСТОТИЙ НО АКО ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ МЕ ПРИЗОВЕ СЪМ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НЕМОЖИ МАКЕТАТА ДА СЕ ЛИГУНДРЯТ.

    Коментиран от #58, #59, #73

    19:30 16.06.2026

  • 54 Кривоверен алкаш

    2 3 Отговор
    Една анексия и всичко ще си дойде на мястото...явно с морков не става.

    Коментиран от #57, #68

    19:31 16.06.2026

  • 55 Троянец

    3 1 Отговор
    Да чета какво е казал един доностник на ДС-ми идва малко в повече.А и какво Македония та Македония.Налагаме им вето за ЕС и проблема се решава!
    20 г. чакаха за споразумение с Гърция за името-20 години ще чакат да им вдигнем ветото!
    Голм проблем с една измислена нацийка!

    19:32 16.06.2026

  • 56 Монтгомъри

    3 5 Отговор
    Каракачанов не бърка!
    По е в час от другие дженджърни политици!

    19:33 16.06.2026

  • 57 Санчо

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":

    Анексия с какво бе?С торбаланите като тоя ли?

    19:34 16.06.2026

  • 58 Мехмед I

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "КАРАКАЧАНОВ БРАВО":

    Гледай да не те призове Аллах.

    Коментиран от #62

    19:35 16.06.2026

  • 59 Само да попитам

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "КАРАКАЧАНОВ БРАВО":

    В СОТ-а ли беше полюционер.....

    19:37 16.06.2026

  • 60 Изглежда

    5 0 Отговор
    много му се иска на този провален политик и за България сценария Русия - Украйна

    19:38 16.06.2026

  • 61 Връщай

    2 0 Отговор
    Парите бе!

    19:41 16.06.2026

  • 62 ЕЙ СЛАДУР

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мехмед I":

    ДАЙ СИ ТЕЛЕФОНА ЩЕ ТИ УСИГУРЯ БОЛНИЧЕН ЗА 12МЕСЕЦА ЧАКАМТЕ

    Коментиран от #65

    19:42 16.06.2026

  • 63 Фройд

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "СВО":

    Само от ловно рибарския съюз , са повече от тая благоевградска махала.
    Вето до посиняване , или албанизиране.
    Да се гърчат в собствен сос.

    19:45 16.06.2026

  • 64 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Изтрещял или пиян":

    Гладен много и се е озлобил иначе него и петокласник ще го повали . Много обича да борави с пари.

    19:45 16.06.2026

  • 65 Мехмед I

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "ЕЙ СЛАДУР":

    По телефона ли бе смешник.И то си като тоя-шкембе войвода.

    19:46 16.06.2026

  • 66 Свилен

    3 0 Отговор
    Не виждам никаква аналогия в отношенията със Северна Македония с тези Украйна Русия каквото е заглавието .

    19:47 16.06.2026

  • 67 55555

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "СВО":

    И по добре.Само ни трябва да нападнем Македония на принципа на варварска Русия и България да изчезне от картата за винаги.Македония е била Българска-факт, но един път вече обособила се като отделна държава ние губим всякакви права над нея.Неможе всеки който някога е владял дадена територия да претендира че към този момент тя трябва да му принадлежи,защото тогава всеки трябва да воюва срещу всеки и да се самоизбием.

    Коментиран от #70, #71

    19:48 16.06.2026

  • 68 55555

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":

    Цървулите винаги за анексии-чуждото мислят.!!!!

    19:52 16.06.2026

  • 69 Троянец

    2 0 Отговор
    Като искат да играем по-"македонски" да играем.Пълна подкрепа за Албания и тия ще клекнат за няколко месеца.От едната страна ние-от другата Албанците и тия са свалили потурите.Вето в ЕС и незабавно анулиране на дадените им от тоя Каракачанец БГ паспорти.Има си начини стига да имаме свестни управници а не като тоя-КЕЛЕПИР ВОЙВОДА.

    19:52 16.06.2026

  • 70 Мехмед I

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "55555":

    А ако Турция си присвои правото,което тоя си присвоява спрямо макетата какво ще стане.
    Не е това начина и Света не е такъв какъвто е бил.Ама тоя коминтерновси доностник май живее в 80те години на миналия век.

    19:56 16.06.2026

  • 71 !!!

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "55555":

    Знаеш ли,че след ВСВ Сърбия,Гърция са поискали репарации от България заради оккупация на тяхната территория?Да,да,-и България нямаше къде да ходи,понеже беше губеща със Хитлера!
    Та,-Македония има повод за тези действия.Казвам,че има повод,но не и да права.

    19:58 16.06.2026

  • 72 Слушай македонче от Русе

    1 0 Отговор
    Войвода ли си или не, мери си приказките! Десет години студент си бил за да не ходиш в казармата. От всичко нагоре Бойко те направи военен министър за срам на държавата. Не подклаждай война, защото всички войни започнат от пишман политици като теб!!! А после народите плащат горчивата сметка!

    20:02 16.06.2026

  • 73 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "КАРАКАЧАНОВ БРАВО":

    Ти никога не си бил милиционер.Пенсионирал си се 2015 с 25г. в Полицията и 2 г. си бил в КЕЧ-а=27....така,че ти никога не си бил милиционер.Бил си кука от 1991 до 2015 и то ако съдя по поста ти или си бил квартален/в което се съмнявам/ или си бил в СОТ-а.Така,че айде у лево от такива гербави гласоподаватели.Такива нефелни като теб едва ли ще смогнат да опазят кюлотите си камо ли границата и България.Ходи удари един "Флирт" и разправяй какъв Рамбо в СОТ-а си бил.

    20:03 16.06.2026

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