Каракачанов: Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ

В една държава, и то съседна на нас, където са същите като нас – като език, история и култура, правителствата там години наред култивират омраза. Деянието вчера в Северна Македония не е за пръв път. Преди месеци бяха счупили прозорците на посолството, беше потрошен български клуб и др. Не са един и два случаите на побои над българи. Тази политика, която се провежда от десетилетия наред в Скопие, води до подобни ексцесии. Даже реакцията на МВнР е доста мека. Това заяви пред bTV Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, след палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, цитиран от novini.bg.
Уточни, че колите са били паркирани до входа на посолството и са автомобилите на военното аташе и на търговския ни представител: „Тъжното е, че това не е инцидент, това е директна провокация и атака срещу България.“
„Това, което говорят медиите в Македония и коментатори в мрежата, е директно насаждане на омраза - „Браво, така им се пада на татарите“, „Те сами са си го направили“ и т.н. Докато в учебниците им пише, че българите са татари, варвари, няма как да очакваме други прояви в Скопие. РСМ се опитва, фалшифицирайки историята, да създава инциденти и напрежение. На новото правителство на Мицкоски не му харесва да се разчепка историята. България трябва да втвърди позицията си. Ние нямаме позиция“, категоричен е той.
Смята, че утре парламентът трябва да излезе с обща декларация за осъждане на този акт на тероризъм, а също и че България ясно трябва да интервенира пред партньорите ни в НАТО и ЕС.
„Ако са хитри, ще ни признаят като малцинство, пускаме ги в ЕС и започват отвътре да създават проблеми на България. Не е достатъчно да клекнат само по темата за признаването на българите в Конституцията. Нито ние, нито в ЕС сме заинтересовани да влезе в Съюза държава с открито враждебна политика спрямо свой съсед. Вкарваш Троянски кон в ЕС, който се клати от икономически и идеологически проблеми. Трябва да сме по-категорични и да обясним на партньорите ни в Брюксел, че не може да са на два стола. Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ“, прогнозира Каракачанов.
„Управляващите и в Русия, и в Украйна не виждат смисъл войната да спре дотук. Санкциите не водят до нищо. Недоволството в Русия е повече от липсата на радикални мерки – когато си по-силен и по-голям, няма как да се съгласиш да се предадеш. Общественото мнение ще притиска Путин към по-радикални мерки“, на мнение е лидерът на ВМРО.
За надеждите за мир между САЩ и Иран, той подчерта: „Хегемонията на САЩ намаля. Това споразумение показва повече дипломатическа победа на Иран, а не на САЩ.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВО
Коментиран от #2, #3, #41, #44, #63, #67
18:20 16.06.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "СВО":Тъкмо патакламата ще свърши за 3 дни.
18:21 16.06.2026
3 Патриот
До коментар #1 от "СВО":Радев е закъсал. Щом активира ДС агент Иван Каракачан
Коментиран от #4, #7
18:22 16.06.2026
4 Данъкоплатец
До коментар #3 от "Патриот":Предизборната димка на Радев беше,
че ще пребори корупцията.
Запитаха ли се гласувалите за него,
защо не се бори с корупцията, докато беше Президент?
Защо не заведе нито едно дело срещу нито един корумпиран,
след като ДАНС му предоставяха списъци,
начело с най-видните корупционери???
като Гешев, Борисов, Пеевски, Владимир Горанов, Васил Божков, Цветан Василев, Сарафов...
18:23 16.06.2026
5 Виждам
18:25 16.06.2026
6 Цвете
18:26 16.06.2026
7 От една
До коментар #3 от "Патриот":черга са все пак ! Срам безподобен !
18:26 16.06.2026
8 Шкембе Войвода
Коментиран от #21, #24, #27
18:26 16.06.2026
9 опи кан
18:31 16.06.2026
10 Този е
18:31 16.06.2026
11 Най хубавото е
18:31 16.06.2026
12 Иван
Коментиран от #19
18:40 16.06.2026
13 604
18:46 16.06.2026
14 Пинчерова
18:49 16.06.2026
15 Краси айдутин
18:51 16.06.2026
16 гост
Отдавна го виждам.
18:52 16.06.2026
17 Е и кво?
18:53 16.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 !!!
До коментар #12 от "Иван":На Тагарев ли да се даде?????
18:54 16.06.2026
20 хххх
18:54 16.06.2026
21 Монтгомъри
До коментар #8 от "Шкембе Войвода":Моля?Относно създаване на куев?
18:56 16.06.2026
22 Ех, що сега
18:56 16.06.2026
23 Връщай
18:58 16.06.2026
24 Това са безспорни
До коментар #8 от "Шкембе Войвода":Факти.
18:58 16.06.2026
25 да бе, да
18:59 16.06.2026
26 Толкова са безпомощни.
18:59 16.06.2026
27 Глупости
До коментар #8 от "Шкембе Войвода":Укра е изкуствено създадена страна 90-те г. Това винаги си е било "ПОКРАЙНИНА" на Руската империя. За това и сега не го бива за държава.
Коментиран от #35, #47
19:01 16.06.2026
28 Пфу
19:01 16.06.2026
29 Тъпото руско говедо
19:03 16.06.2026
30 Вървим към сценария
19:04 16.06.2026
31 Юрий
Само че обърка посоката.
Не трябва да гледаме Македония а друга наша съседка
19:05 16.06.2026
32 дядо дръмпир
19:05 16.06.2026
33 Учуден
19:05 16.06.2026
34 Този
19:06 16.06.2026
35 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #27 от "Глупости":Русия и Руска империя няма отдавна.
РФ е създадена на 12 декември 1991 г., т.е няколко месеца след Украйна.
19:06 16.06.2026
36 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
19:08 16.06.2026
37 Изтрещял или пиян
Коментиран от #64
19:12 16.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 66666666
19:13 16.06.2026
40 Връщай
19:14 16.06.2026
41 Бай Хой
До коментар #1 от "СВО":И оръжия нямаме ,с тия меки евроатлантически китки с плюшени мечета ли ше се бият !?!? Те припикват като пребити кучета като чуят ,,Русия,, от страх да не ги накара някой да работят ти за бойни действия говориш ,ше се разбягат като украинците из Европа .....
Коментиран от #50
19:18 16.06.2026
42 Търновец
19:19 16.06.2026
43 Реалистично
И още, строг преглед на учебниците им и хейтърите им с наложени глоби
19:20 16.06.2026
44 Боярышник
До коментар #1 от "СВО":Що, мекеретата да не би да имат?
19:21 16.06.2026
45 Доста тролчета тук
19:23 16.06.2026
46 Троянец
Като толкова се пънеш що не кажеш колко паспорта продаде на макетата?Когато взимаше пари-не ревеше.Сега пак се показа от дупката си!Аман от предатели!
19:23 16.06.2026
47 стига стари дъвки
До коментар #27 от "Глупости":А копейките в България кога са създадени?
19:24 16.06.2026
48 българин
19:24 16.06.2026
49 Мдаа
19:25 16.06.2026
50 нахоения
До коментар #41 от "Бай Хой":я са фани za долна тръба на парното
19:26 16.06.2026
51 КОЛЬО ПАРЪМА
19:27 16.06.2026
52 Някой
19:29 16.06.2026
53 КАРАКАЧАНОВ БРАВО
Коментиран от #58, #59, #73
19:30 16.06.2026
54 Кривоверен алкаш
Коментиран от #57, #68
19:31 16.06.2026
55 Троянец
20 г. чакаха за споразумение с Гърция за името-20 години ще чакат да им вдигнем ветото!
Голм проблем с една измислена нацийка!
19:32 16.06.2026
56 Монтгомъри
По е в час от другие дженджърни политици!
19:33 16.06.2026
57 Санчо
До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":Анексия с какво бе?С торбаланите като тоя ли?
19:34 16.06.2026
58 Мехмед I
До коментар #53 от "КАРАКАЧАНОВ БРАВО":Гледай да не те призове Аллах.
Коментиран от #62
19:35 16.06.2026
59 Само да попитам
До коментар #53 от "КАРАКАЧАНОВ БРАВО":В СОТ-а ли беше полюционер.....
19:37 16.06.2026
60 Изглежда
19:38 16.06.2026
61 Връщай
19:41 16.06.2026
62 ЕЙ СЛАДУР
До коментар #58 от "Мехмед I":ДАЙ СИ ТЕЛЕФОНА ЩЕ ТИ УСИГУРЯ БОЛНИЧЕН ЗА 12МЕСЕЦА ЧАКАМТЕ
Коментиран от #65
19:42 16.06.2026
63 Фройд
До коментар #1 от "СВО":Само от ловно рибарския съюз , са повече от тая благоевградска махала.
Вето до посиняване , или албанизиране.
Да се гърчат в собствен сос.
19:45 16.06.2026
64 Бай Араб
До коментар #37 от "Изтрещял или пиян":Гладен много и се е озлобил иначе него и петокласник ще го повали . Много обича да борави с пари.
19:45 16.06.2026
65 Мехмед I
До коментар #62 от "ЕЙ СЛАДУР":По телефона ли бе смешник.И то си като тоя-шкембе войвода.
19:46 16.06.2026
66 Свилен
19:47 16.06.2026
67 55555
До коментар #1 от "СВО":И по добре.Само ни трябва да нападнем Македония на принципа на варварска Русия и България да изчезне от картата за винаги.Македония е била Българска-факт, но един път вече обособила се като отделна държава ние губим всякакви права над нея.Неможе всеки който някога е владял дадена територия да претендира че към този момент тя трябва да му принадлежи,защото тогава всеки трябва да воюва срещу всеки и да се самоизбием.
Коментиран от #70, #71
19:48 16.06.2026
68 55555
До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":Цървулите винаги за анексии-чуждото мислят.!!!!
19:52 16.06.2026
69 Троянец
19:52 16.06.2026
70 Мехмед I
До коментар #67 от "55555":А ако Турция си присвои правото,което тоя си присвоява спрямо макетата какво ще стане.
Не е това начина и Света не е такъв какъвто е бил.Ама тоя коминтерновси доностник май живее в 80те години на миналия век.
19:56 16.06.2026
71 !!!
До коментар #67 от "55555":Знаеш ли,че след ВСВ Сърбия,Гърция са поискали репарации от България заради оккупация на тяхната территория?Да,да,-и България нямаше къде да ходи,понеже беше губеща със Хитлера!
Та,-Македония има повод за тези действия.Казвам,че има повод,но не и да права.
19:58 16.06.2026
72 Слушай македонче от Русе
20:02 16.06.2026
73 Град Козлодуй
До коментар #53 от "КАРАКАЧАНОВ БРАВО":Ти никога не си бил милиционер.Пенсионирал си се 2015 с 25г. в Полицията и 2 г. си бил в КЕЧ-а=27....така,че ти никога не си бил милиционер.Бил си кука от 1991 до 2015 и то ако съдя по поста ти или си бил квартален/в което се съмнявам/ или си бил в СОТ-а.Така,че айде у лево от такива гербави гласоподаватели.Такива нефелни като теб едва ли ще смогнат да опазят кюлотите си камо ли границата и България.Ходи удари един "Флирт" и разправяй какъв Рамбо в СОТ-а си бил.
20:03 16.06.2026