Каракачанов: Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ

В една държава, и то съседна на нас, където са същите като нас – като език, история и култура, правителствата там години наред култивират омраза. Деянието вчера в Северна Македония не е за пръв път. Преди месеци бяха счупили прозорците на посолството, беше потрошен български клуб и др. Не са един и два случаите на побои над българи. Тази политика, която се провежда от десетилетия наред в Скопие, води до подобни ексцесии. Даже реакцията на МВнР е доста мека. Това заяви пред bTV Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, след палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, цитиран от novini.bg.

Уточни, че колите са били паркирани до входа на посолството и са автомобилите на военното аташе и на търговския ни представител: „Тъжното е, че това не е инцидент, това е директна провокация и атака срещу България.“

„Това, което говорят медиите в Македония и коментатори в мрежата, е директно насаждане на омраза - „Браво, така им се пада на татарите“, „Те сами са си го направили“ и т.н. Докато в учебниците им пише, че българите са татари, варвари, няма как да очакваме други прояви в Скопие. РСМ се опитва, фалшифицирайки историята, да създава инциденти и напрежение. На новото правителство на Мицкоски не му харесва да се разчепка историята. България трябва да втвърди позицията си. Ние нямаме позиция“, категоричен е той.

Смята, че утре парламентът трябва да излезе с обща декларация за осъждане на този акт на тероризъм, а също и че България ясно трябва да интервенира пред партньорите ни в НАТО и ЕС.

„Ако са хитри, ще ни признаят като малцинство, пускаме ги в ЕС и започват отвътре да създават проблеми на България. Не е достатъчно да клекнат само по темата за признаването на българите в Конституцията. Нито ние, нито в ЕС сме заинтересовани да влезе в Съюза държава с открито враждебна политика спрямо свой съсед. Вкарваш Троянски кон в ЕС, който се клати от икономически и идеологически проблеми. Трябва да сме по-категорични и да обясним на партньорите ни в Брюксел, че не може да са на два стола. Вървим към сценария Украйна–Русия, виждам тези симптоми в отношенията България–РСМ“, прогнозира Каракачанов.

„Управляващите и в Русия, и в Украйна не виждат смисъл войната да спре дотук. Санкциите не водят до нищо. Недоволството в Русия е повече от липсата на радикални мерки – когато си по-силен и по-голям, няма как да се съгласиш да се предадеш. Общественото мнение ще притиска Путин към по-радикални мерки“, на мнение е лидерът на ВМРО.

За надеждите за мир между САЩ и Иран, той подчерта: „Хегемонията на САЩ намаля. Това споразумение показва повече дипломатическа победа на Иран, а не на САЩ.“