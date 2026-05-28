Благомир Коцев за незаконния комплекс край Варна: Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва

28 Май, 2026 10:28 991 38

  • благомир коцев-
  • незаконен строеж-
  • варна

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Варна Благомир Коцев коментира в ефира на „Твоят ден“ скандала с незаконното строителство в района на парк „Златни пясъци“, където според институциите са изградени десетки незаконни постройки. По думите му случаят не е нов за местната власт, а проверките по казуса текат от години.

„Не е за първи път да чуваме за това строителство. Добре знаем, че там се извършва някаква дейност. Строителният контрол на общината е ходил и е съставял редица актове както на район „Приморски“, така и на голяма община“, заяви Коцев.

Той уточни, че в периода от средата на 2024 г. до средата на 2025 г. са извършени три проверки, но по думите му началото на казуса датира още от 2020 година. Кметът подчерта, че още през 2023 г., по времето на предишната администрация, различни институции са установили нередности на място.

„Проверките започват още през 2023 година, когато Държавното горско стопанство заедно с РИОСВ и други институции правят проверки и установяват много нарушения. Тези протоколи обаче излизат чак сега“, каза той.

Според Коцев ключов момент в случая са издадените удостоверения за търпимост на част от сградите. По думите му през 2023 година са издадени три удостоверения, които обхващат общо 21 постройки.

„Това означава, че някой е отишъл и е установил, че тези сгради са по-стари от 2001 година. Но проверката, която направихме, показва точно обратното - сградите изглеждат нови, новопостроени. Има налични снимки от последните години, на които се вижда как там се строи“, посочи кметът.

Той обясни, че удостоверенията за търпимост се издават от главния архитект на района, но според него в схемата са участвали и други институции. „След издаването на тези търпимости започва съвсем ново строителство. Тези постройки придобиват модерен вид и това вече е чисто строителство, което задължително трябва да мине през режим за разрешение за строеж“, заяви Коцев.

Кметът постави въпроси и за начина, по който сградите са били нанесени в кадастъра. „Как са нанесени тези сгради в кадастъра и по какъв начин? Без строителни книжа това няма как да стане“, каза той.

По думите му по случая е имало и действия на прокуратурата, но впоследствие разследването е „забило“. „Зная, че има досъдебно производство в Окръжна прокуратура, след което е прехвърлено към Районна прокуратура и оттам просто нищо повече не се случва“, коментира кметът.

Той разкри още, че през 2025 година общината е изпратила цялата налична документация до ДАНС. „От март или април 2025 година изпращах всички документи до ДАНС. Никакви реакции от тях няма. Всички видяхме какво се случи - управителят на дружеството беше екстрадиран, а десет дни по-късно заповедта на ДАНС падна“, заяви Коцев.

На въпрос дали лично познава собственика на дружеството, свързвано със строежите, кметът беше категоричен: „Никога не съм го виждал на живо и никаква комуникация не е минавала между нас, дори и през посредници“.

Коцев призна, че вероятно е можело незаконното строителство да бъде спряно по-рано, но подчерта, че по случая са работили множество институции. „Аз съм със съзнанието, че там се вършат правилните неща, защото не мога да си представя как толкова много институции могат съвместно да протектират и да слагат чадър на нещо такова“, каза той.

Според него строителният контрол на Община Варна е единствената институция, предприела реални действия срещу незаконното строителство. „Дали това е достатъчно или не - в момента тече подробна проверка в Община Варна и всички замесени в тези преписки ще понесат съответните мерки“, заяви кметът.

Коцев защити работата на администрацията, като подчерта сложността на случая и местоположението на строежите. „Става дума за строителство в горска зона, до която няма лесен достъп. Това не е място, което човек може да види случайно. Аз мога да сезирам строителния контрол само когато има сигнали и когато знам, че там се случва нещо“, каза кметът на Варна.

„В момента, в който аз започнах да действам края на 2024 и 2025 година и започнаха проверките, аз правих редовни оперативки, на които ми беше докладвано, че се издават констативни актове за незаконно строителство“, заяви още Коцев.

Той уточни, че процедурите по връчване и обжалване на актовете са административно времеемки. „Те трябва да бъдат връчени на съответния нарушител, той след това може да обжалва. Така че аз проследявах този процес до средата на 2025 година“, каза кметът.

По думите му общината е действала в условия на ограничени правомощия и координация с други институции. „С тогавашната държавна власт очевидно нямаше как да направим повече от това да свършим само в нашата лична компетенция като община - да направим съответните актове и протоколи“, заяви Коцев.

Той коментира и въпросите за евентуална политическа или институционална отговорност около забавянето. „Аз не искам да правя директна връзка, не мога да докажа причинно-следствени връзки. Но логиката е насочваща към това, което се случи в средата на 2025 година“, посочи той, визирайки политическата динамика около случая.

Коцев беше попитан и за инвеститора, свързан със строителството. „Не съм виждал този човек на живо и никаква комуникация не е минавала между нас, дори и през посредници“, заяви той.

По отношение на забавянето на действията от страна на общинската администрация кметът призна за проблеми в процеса. „Мога да кажа, че тук има някакво забавяне при нас, не мога да го отрека. Не съм доволен от нашите действия“, каза Коцев. Той добави, че вече се извършват вътрешни проверки и дисциплинарни производства. „Половината община буквално е впрегната да разлежда документи и да установи дали има забавяне и дали то може да бъде умишлено“, заяви кметът.

Коцев подчерта, че са назначени две паралелни проверки - административна и експертна, които да установят пропуски и отговорности. „В момента текат тези проверки и всички, които са замесени, вероятно ще бъдат наказани, ако се установи бездействие“, каза той.

На въпрос кой има правомощия да нарежда премахването на незаконни сгради, кметът беше категоричен: „Да, това е решение в ръцете на местната власт“. Той уточни, че вече се подготвят актове за част от постройките. „За 11 сгради вървят в момента подготовката на документите, които ще бъдат връчени в следващите дни“, заяви Коцев.

По думите му процесът се усложнява допълнително заради промяна в собствеността. „Там има продажби и вече има нови собственици, така че трябва да уведомим тях“, каза той.

Кметът повдигна и сериозни въпроси за последващите сделки с имоти в района. „Има издадени нотариални актове, които са на базата на удостоверения за търпимост, които се оказва, че са с невярно съдържание“, заяви Коцев.

Той добави, че това поставя под съмнение цялата верига от сделки. „Как се вписват в кадастъра, как се създават нотариални актове - това са въпроси, на които трябва да отговорят много институции“, каза кметът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ПО ЛЕКО

    19 7 Отговор
    И ТОЗИ Е ЧАСТ ОТ "ДЖАЗА" АМА СЕ ПРАВИ НА ОЩИПАНА МОМА

    10:30 28.05.2026

  • 2 Пич

    25 5 Отговор
    Какво значи - Не са издавани разрешителни бе, кретен!!!??? Как така нашественици от чужда държава завземат българска територия колкото цял град, и не сте пратили армията и полицията да ги избият!!! Така ли се анексира българска земя, докато ПП педофилства по хижите!!! И кой спря ДАНС...?!

    Коментиран от #18

    10:31 28.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ясно

    12 2 Отговор
    Украинската партия не си е давала зор да спъва незаконното строителство на украинските инвеститори и разрешението от ДАНС за пребиваване в страната, но след смяната на властта нещо почнаха да симулират загриженост.

    10:33 28.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Деньо Денев, Бойко Борисов и Шиши работят за укрите

    Коментиран от #28

    10:33 28.05.2026

  • 6 Даниел

    12 2 Отговор
    Да се чуди човек в тая община багери има ли??

    Коментиран от #29

    10:36 28.05.2026

  • 7 Нарцис като всички

    8 3 Отговор
    ----Не е за първи път да чуваме за това строителство----
    Кмета кво го интересува, та да провери има или няма незаконно строителство, та да издаде заповед за премахване и след обжалване - каквото отсъди съда. Той до ДАНС праща сигнали - да му свършат кметската работа и да си умие ръцете от зеленото....

    10:36 28.05.2026

  • 8 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    17 3 Отговор
    Що не спря строителството щом знаеш че е незаконно.
    Бездействието е ...НАКАЗУЕМО.

    10:36 28.05.2026

  • 9 Лопата Орешник

    13 2 Отговор
    Мръсник! Значи знаете, си траете! Що не алармира по всички медии, нали си бил запознат с проблема, а никой не е реагирал! Ще ти превземат града бе, калъф!

    10:38 28.05.2026

  • 10 Пламенка

    10 3 Отговор
    Благо е от тия хора, дет са за затвора!

    10:41 28.05.2026

  • 11 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 1 Отговор
    Ша ни спрат далаверата с КУБ.

    10:41 28.05.2026

  • 12 Колю Паръмов

    2 0 Отговор
    Еврозоната вече привлича инвестиции!

    10:42 28.05.2026

  • 13 Дориана

    5 5 Отговор
    Това е поредното доказателство за мащаба на корупцията, мафията и рекетите при Борисов и Пеевски и техния модел на управление.

    Коментиран от #14, #25

    10:44 28.05.2026

  • 14 Ново пет

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Тоя не ли кмет
    От. ПП ДБ.

    10:46 28.05.2026

  • 15 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    7 1 Отговор
    Що не уведоми ТИМ
    Щеха веднага да решат проблема.

    Коментиран от #30

    10:48 28.05.2026

  • 16 Хо хо

    7 1 Отговор
    Мистър кеш удря здраво по олигархичните обръчи на ППДБ. Нещо като операцията "Пуделите" на ДАНС. Баце и Шиши гледат сеир запасени с пуканки.

    10:49 28.05.2026

  • 17 Зеления

    8 1 Отговор
    Поредните лъжи на Блажко - как си почнал да действаш в края на 2024 след като си кмет от 2023?
    А да не говорим че през 2022 е областен управител на Варна същия този Блажко.
    Един път казва че не знаел за постройките, един път че знаел /като Мирчев - биха ме, после "не ме биха"/
    Имало било удостоверения за търпимост издадени от кмета на ГЕРБ за 21 сгради - ок, да кажем че процедурата за тези 21 сгради е по сложна да се махнат, ама там има 104 сгради бе кмете, ти 3 год си кмет и не си ги съборил тези 83 сгради които пък съвсем нямат никакъв документ - къде спа 3 год?
    Или досега ти беше изгодно да си затваряш очите, сега от как украинеца стана анонимен свидетел на прокуратурата срещу теб изведнъж почна да искаш да му събаряш сградите

    10:49 28.05.2026

  • 18 Готин

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Бъркаш Грузия с Джорджия, макар да си пишат по един и същ начин.
    Толкова си можеш.
    Да беше станал кмет на Варна, хи хи що омраза ще отнесеш

    10:49 28.05.2026

  • 19 Лама Мирчев

    11 2 Отговор
    Алооо, господин Коцев, защо ти не изпрати полицията, органите и багерите да спрат незаконното строителство? Как можете да изпращате същите багери срещу постройките на ромите, а не можете срещу украинската мафия и бандерите?

    Защо лъжеш?

    Ти ако отидеш в щата Флорида, харесаш си едно място в национален парк на САЩ и започнеш строителство, дали кмета на града няма да изпрати директно шерифа да те застреля или ще даде информация на ФБР и ЦРУ и ще чака някой друг да му свърши работата?

    Твоето престъпление е национално предателство за сигурността на държавата и трябва да влезеш в затвора с доживотна присъда!

    Коментиран от #24

    10:49 28.05.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Бъркаш !!!
    Превключва в дубайски банки и зайчарски овшорки !

    Коментиран от #23

    10:51 28.05.2026

  • 21 от сигнали не се живее добре

    2 0 Отговор
    то и за петроханци имаше 18 сигнала ама приключили в дансетата, полицията, кметовете и другите там наповци , сос детските, европейските европрокурористи и сик и вис и трибуквените и пеески също . как без него . кой го е еня за 40 постройки . на вълка му бръкнаха в джобчето след 18 г . на брендовеца не .

    10:52 28.05.2026

  • 22 Даа

    0 0 Отговор
    Все повече се убеждавам в правотата на вица по време на соца. 6 месеца в тила на армията и го разстрелваш, той знае защо. Перефразирано за днешно време, 6 месеца във властта и го ........ , той знае защо.

    10:52 28.05.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "АГАТ а Кристи":

    ПРИКЛЮЧВА

    10:52 28.05.2026

  • 24 Мирчо Ламев

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Лама Мирчев":

    Изпрати питането си до ДАНС ако искаш да научиш нещо, недей писа тук

    10:53 28.05.2026

  • 25 Верно ли

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Хайде стига с Бойко и Шиши, дори и те да са съдействали, защото ясно това престъпление е разпоредено от високо, ПеПеДеБилите ясно доказахте, че нямате никакво място в управлението на държавата, защото сте б@вноразвиващи се! Все по вашето управление се случват разни безобразия, и все нищо не сте разбрали!

    10:57 28.05.2026

  • 26 Всички по- схемата ще бъдат

    4 0 Отговор
    наказани със бонуси и увеличение на заплатата точка.Ако вкарат поне един в затвора аз лично заставам на центъра в Пловдив и ще хвърля 50 000€ в банкноти по 20€ кой колкото иска да събира и ще ме гледат по новините! Ще станем по известни и от бангарангата в цял свят.А заглавието на новината в световните медии ще е:
    Българин хвърли 50 000€ защото са вкарали държавен служител в затвора!

    10:59 28.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РЕалисто

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    укрите се оказаха руски шпиони ......

    11:02 28.05.2026

  • 29 БайМисирков

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    имат си групировки с пипала навсякъде ! но никой несмее да ги каже

    11:04 28.05.2026

  • 30 Варна Морето

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":

    хаха, без тим нищо не се случва в тоя град бе .....

    Коментиран от #33

    11:06 28.05.2026

  • 31 Благо - имотно

    3 0 Отговор
    Това,, че има проверки в прокуратурата си е отделно. Ти си длъжен след като си знаел, а много добре си знаел да спреш строителството. Имаш общинска полиция която създадоха точно за това, да подпомага инспекторите в общината, а не да пише фишове само. Сега как намери какво да правиш да спират каминионите. Трябваше преди това или много хора от твоите имат жилища там вече. Я изкарсйте списъка кой си е купил на зелено хората да видят и после ще стане още по ясно. Ти си най - големия виновник.Прии единия почнало ама при теб продължава и си имал всички инструменти а не си го направил

    11:09 28.05.2026

  • 32 Пенчо Славейков

    0 1 Отговор
    БЛАЖО-ПРЕЗИДЕНТ, ПРОСТОТО-ВИЦЕ!

    11:09 28.05.2026

  • 33 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Варна Морето":

    Ако и ТИМ са замесени в далаверата
    Лошо за ТИМ.

    11:10 28.05.2026

  • 34 Народът .

    4 0 Отговор
    НАРОДЪТ , ПИТА - ХОРА . Къде беше , Три Години ТОЯ кмет - благомоир коцев , СПАЛ ЛИ Е , или е ВЗЕМАЛ ТЛЪСТИ КОМИСИОННИ - НАРОДЪТ ПИТА ? Всичко е построено от 2023 до 2026 година - ФАКТ ! И тоя догодина ще се кандидатира пак за кмет - УЖАС !

    11:13 28.05.2026

  • 35 Народът .

    2 0 Отговор
    ХОРА, НЕКА ДЪРЖАВАТА СЕ РАЗМЪРДА и да ПРОВЕРИ ИМОТИТЕ НА благо КОРУПЦИОННАТА РЪЧИЧКА , и ФАМИЛИЯТА му в Морската Градина - ГРАБЕЖ И КОРУПЦИЯ в ЧИСТ ВИД !!!

    11:18 28.05.2026

  • 36 Сега да ви светна обаче тук са

    0 0 Отговор
    прекалили.Строиш 1 къща а не 100
    глобяват те плащаш си глобата и те узаконяват естествено с връзки става и не да е на пъпа на центъра.Цялата галимация може да ти излезе и по- евтино от колкото да се занимаваш по-законен ред.Тук е същата схема ако беше останал Бою и Шиши на власт тези къщи щяха след година да са чисти като сълза.В замяна строителчето щеше да им пусне ресто по 5 къщи на калпак или пък ще им даде директно кеш.Всички са доволни.Схемата е на брутално високо ниво Прокурори, адвокати, кметове, полиция.Може би щеше да стане курорта на Сарафов, бокич, Шиши и ДАНС всеки щеше да си има къщурка уж купена за почивка.

    11:20 28.05.2026

  • 37 Коста

    1 0 Отговор
    Имам един фундаментален въпрос. Ако Възраждане не бяха блокирали приемането на ПУП от ЕСУТ към Община Варна, тази година, вече всички щеше да е почти "законно". Тогава корумпирания Коцев как щеше да се оправдава? И с кой? Не съм симпатизант на Възраждане, но може и да стана. Но благодарение на Коста Стоянов и Възраждане се случва това, което се случва. Включително и "проглеждането" на кмета Коцев.

    11:26 28.05.2026

  • 38 Десант в мафиотския град

    1 0 Отговор
    Защо Ивайло Мирчев преди много време направи десант в имотите на Ахмет Доган и си направи клипове,
    а Ивайло Мирчев сега не направи десант в града на
    украиската мафия и не си направи клипове там?

    Тогава ПП-ДБ щеше да получи 100% подкрепа от народа.

    Ръководството на ПП-ДБ да бъде разследвано заедно
    с Коцев дали са получавали пари от украинския мафиот.

    11:33 28.05.2026

