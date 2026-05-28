Благомир Коцев за незаконния комплекс край Варна: Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва

Кметът на Варна Благомир Коцев коментира в ефира на „Твоят ден“ скандала с незаконното строителство в района на парк „Златни пясъци“, където според институциите са изградени десетки незаконни постройки. По думите му случаят не е нов за местната власт, а проверките по казуса текат от години.
„Не е за първи път да чуваме за това строителство. Добре знаем, че там се извършва някаква дейност. Строителният контрол на общината е ходил и е съставял редица актове както на район „Приморски“, така и на голяма община“, заяви Коцев.
Той уточни, че в периода от средата на 2024 г. до средата на 2025 г. са извършени три проверки, но по думите му началото на казуса датира още от 2020 година. Кметът подчерта, че още през 2023 г., по времето на предишната администрация, различни институции са установили нередности на място.
„Проверките започват още през 2023 година, когато Държавното горско стопанство заедно с РИОСВ и други институции правят проверки и установяват много нарушения. Тези протоколи обаче излизат чак сега“, каза той.
Според Коцев ключов момент в случая са издадените удостоверения за търпимост на част от сградите. По думите му през 2023 година са издадени три удостоверения, които обхващат общо 21 постройки.
„Това означава, че някой е отишъл и е установил, че тези сгради са по-стари от 2001 година. Но проверката, която направихме, показва точно обратното - сградите изглеждат нови, новопостроени. Има налични снимки от последните години, на които се вижда как там се строи“, посочи кметът.
Той обясни, че удостоверенията за търпимост се издават от главния архитект на района, но според него в схемата са участвали и други институции. „След издаването на тези търпимости започва съвсем ново строителство. Тези постройки придобиват модерен вид и това вече е чисто строителство, което задължително трябва да мине през режим за разрешение за строеж“, заяви Коцев.
Кметът постави въпроси и за начина, по който сградите са били нанесени в кадастъра. „Как са нанесени тези сгради в кадастъра и по какъв начин? Без строителни книжа това няма как да стане“, каза той.
По думите му по случая е имало и действия на прокуратурата, но впоследствие разследването е „забило“. „Зная, че има досъдебно производство в Окръжна прокуратура, след което е прехвърлено към Районна прокуратура и оттам просто нищо повече не се случва“, коментира кметът.
Той разкри още, че през 2025 година общината е изпратила цялата налична документация до ДАНС. „От март или април 2025 година изпращах всички документи до ДАНС. Никакви реакции от тях няма. Всички видяхме какво се случи - управителят на дружеството беше екстрадиран, а десет дни по-късно заповедта на ДАНС падна“, заяви Коцев.
На въпрос дали лично познава собственика на дружеството, свързвано със строежите, кметът беше категоричен: „Никога не съм го виждал на живо и никаква комуникация не е минавала между нас, дори и през посредници“.
Коцев призна, че вероятно е можело незаконното строителство да бъде спряно по-рано, но подчерта, че по случая са работили множество институции. „Аз съм със съзнанието, че там се вършат правилните неща, защото не мога да си представя как толкова много институции могат съвместно да протектират и да слагат чадър на нещо такова“, каза той.
Според него строителният контрол на Община Варна е единствената институция, предприела реални действия срещу незаконното строителство. „Дали това е достатъчно или не - в момента тече подробна проверка в Община Варна и всички замесени в тези преписки ще понесат съответните мерки“, заяви кметът.
Коцев защити работата на администрацията, като подчерта сложността на случая и местоположението на строежите. „Става дума за строителство в горска зона, до която няма лесен достъп. Това не е място, което човек може да види случайно. Аз мога да сезирам строителния контрол само когато има сигнали и когато знам, че там се случва нещо“, каза кметът на Варна.
„В момента, в който аз започнах да действам края на 2024 и 2025 година и започнаха проверките, аз правих редовни оперативки, на които ми беше докладвано, че се издават констативни актове за незаконно строителство“, заяви още Коцев.
Той уточни, че процедурите по връчване и обжалване на актовете са административно времеемки. „Те трябва да бъдат връчени на съответния нарушител, той след това може да обжалва. Така че аз проследявах този процес до средата на 2025 година“, каза кметът.
По думите му общината е действала в условия на ограничени правомощия и координация с други институции. „С тогавашната държавна власт очевидно нямаше как да направим повече от това да свършим само в нашата лична компетенция като община - да направим съответните актове и протоколи“, заяви Коцев.
Той коментира и въпросите за евентуална политическа или институционална отговорност около забавянето. „Аз не искам да правя директна връзка, не мога да докажа причинно-следствени връзки. Но логиката е насочваща към това, което се случи в средата на 2025 година“, посочи той, визирайки политическата динамика около случая.
Коцев беше попитан и за инвеститора, свързан със строителството. „Не съм виждал този човек на живо и никаква комуникация не е минавала между нас, дори и през посредници“, заяви той.
По отношение на забавянето на действията от страна на общинската администрация кметът призна за проблеми в процеса. „Мога да кажа, че тук има някакво забавяне при нас, не мога да го отрека. Не съм доволен от нашите действия“, каза Коцев. Той добави, че вече се извършват вътрешни проверки и дисциплинарни производства. „Половината община буквално е впрегната да разлежда документи и да установи дали има забавяне и дали то може да бъде умишлено“, заяви кметът.
Коцев подчерта, че са назначени две паралелни проверки - административна и експертна, които да установят пропуски и отговорности. „В момента текат тези проверки и всички, които са замесени, вероятно ще бъдат наказани, ако се установи бездействие“, каза той.
На въпрос кой има правомощия да нарежда премахването на незаконни сгради, кметът беше категоричен: „Да, това е решение в ръцете на местната власт“. Той уточни, че вече се подготвят актове за част от постройките. „За 11 сгради вървят в момента подготовката на документите, които ще бъдат връчени в следващите дни“, заяви Коцев.
По думите му процесът се усложнява допълнително заради промяна в собствеността. „Там има продажби и вече има нови собственици, така че трябва да уведомим тях“, каза той.
Кметът повдигна и сериозни въпроси за последващите сделки с имоти в района. „Има издадени нотариални актове, които са на базата на удостоверения за търпимост, които се оказва, че са с невярно съдържание“, заяви Коцев.
Той добави, че това поставя под съмнение цялата верига от сделки. „Как се вписват в кадастъра, как се създават нотариални актове - това са въпроси, на които трябва да отговорят много институции“, каза кметът.
6 Даниел
Коментиран от #29
7 Нарцис като всички
Кмета кво го интересува, та да провери има или няма незаконно строителство, та да издаде заповед за премахване и след обжалване - каквото отсъди съда. Той до ДАНС праща сигнали - да му свършат кметската работа и да си умие ръцете от зеленото....
10:36 28.05.2026
8 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Бездействието е ...НАКАЗУЕМО.
10:36 28.05.2026
14 Ново пет
До коментар #13 от "Дориана":Тоя не ли кмет
От. ПП ДБ.
10:46 28.05.2026
Щеха веднага да решат проблема.
Щеха веднага да решат проблема.
Коментиран от #30
10:48 28.05.2026
17 Зеления
А да не говорим че през 2022 е областен управител на Варна същия този Блажко.
Един път казва че не знаел за постройките, един път че знаел /като Мирчев - биха ме, после "не ме биха"/
Имало било удостоверения за търпимост издадени от кмета на ГЕРБ за 21 сгради - ок, да кажем че процедурата за тези 21 сгради е по сложна да се махнат, ама там има 104 сгради бе кмете, ти 3 год си кмет и не си ги съборил тези 83 сгради които пък съвсем нямат никакъв документ - къде спа 3 год?
Или досега ти беше изгодно да си затваряш очите, сега от как украинеца стана анонимен свидетел на прокуратурата срещу теб изведнъж почна да искаш да му събаряш сградите
10:49 28.05.2026
18 Готин
До коментар #2 от "Пич":Бъркаш Грузия с Джорджия, макар да си пишат по един и същ начин.
Толкова си можеш.
Да беше станал кмет на Варна, хи хи що омраза ще отнесеш
10:49 28.05.2026
19 Лама Мирчев
Защо лъжеш?
Ти ако отидеш в щата Флорида, харесаш си едно място в национален парк на САЩ и започнеш строителство, дали кмета на града няма да изпрати директно шерифа да те застреля или ще даде информация на ФБР и ЦРУ и ще чака някой друг да му свърши работата?
Твоето престъпление е национално предателство за сигурността на държавата и трябва да влезеш в затвора с доживотна присъда!
Коментиран от #24
10:49 28.05.2026
23 АГАТ а Кристи
До коментар #20 от "АГАТ а Кристи":ПРИКЛЮЧВА
10:52 28.05.2026
24 Мирчо Ламев
До коментар #19 от "Лама Мирчев":Изпрати питането си до ДАНС ако искаш да научиш нещо, недей писа тук
10:53 28.05.2026
25 Верно ли
До коментар #13 от "Дориана":Хайде стига с Бойко и Шиши, дори и те да са съдействали, защото ясно това престъпление е разпоредено от високо, ПеПеДеБилите ясно доказахте, че нямате никакво място в управлението на държавата, защото сте б@вноразвиващи се! Все по вашето управление се случват разни безобразия, и все нищо не сте разбрали!
10:57 28.05.2026
28 РЕалисто
До коментар #5 от "Последния Софиянец":укрите се оказаха руски шпиони ......
11:02 28.05.2026
29 БайМисирков
До коментар #6 от "Даниел":имат си групировки с пипала навсякъде ! но никой несмее да ги каже
11:04 28.05.2026
30 Варна Морето
До коментар #15 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":хаха, без тим нищо не се случва в тоя град бе .....
Коментиран от #33
11:06 28.05.2026
33 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
До коментар #30 от "Варна Морето":Ако и ТИМ са замесени в далаверата
Лошо за ТИМ.
11:10 28.05.2026
36 Сега да ви светна обаче тук са
глобяват те плащаш си глобата и те узаконяват естествено с връзки става и не да е на пъпа на центъра.Цялата галимация може да ти излезе и по- евтино от колкото да се занимаваш по-законен ред.Тук е същата схема ако беше останал Бою и Шиши на власт тези къщи щяха след година да са чисти като сълза.В замяна строителчето щеше да им пусне ресто по 5 къщи на калпак или пък ще им даде директно кеш.Всички са доволни.Схемата е на брутално високо ниво Прокурори, адвокати, кметове, полиция.Може би щеше да стане курорта на Сарафов, бокич, Шиши и ДАНС всеки щеше да си има къщурка уж купена за почивка.
11:20 28.05.2026
38 Десант в мафиотския град
а Ивайло Мирчев сега не направи десант в града на
украиската мафия и не си направи клипове там?
Тогава ПП-ДБ щеше да получи 100% подкрепа от народа.
Ръководството на ПП-ДБ да бъде разследвано заедно
с Коцев дали са получавали пари от украинския мафиот.
11:33 28.05.2026