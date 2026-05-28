Иван Турицов затваря "червената" страница: "Това беше моят дом"

28 Май, 2026 20:22

  • иван турицов-
  • цска-
  • футбол-
  • българия

Дългогодишният капитан на ЦСКА напуска "Армията" след изтичане на договора си

Иван Турицов затваря "червената" страница: "Това беше моят дом" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Турицов официално се разделя с ЦСКА. Защитникът, който дълго време бе сред лидерите на отбора, потвърди лично новината за своето напускане. Контрактът му с "червените" изтича на 30 юни, а разговори за удължаване на споразумението така и не се състояха.

Футболистът изрази признателността си към всички, с които е работил през годините – съотборници, треньори и, разбира се, верните привърженици на "червените".

Ето какво написа Турицов на сбогуване:

"Дойде моментът, който след повече от 7 години е време да кажа "довиждане“ на клуба, който означава толкова много за мен и моето семейство.

ЦСКА не е просто клуб. Това беше моят дом, моята сбъдната мечта и огромна част от живота ми. Като трето поколение армеец в семейството ми, израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата.

След над 220 мача с червената фланелка, две Купи на България и незабравими европейски вечери, си тръгвам с безброй спомени, които ще останат завинаги с мен.

Благодаря на всички съотборници, треньори, ръководство и хората, свързани с клуба. Благодаря на всички вас, които бяхте до отбора и до мен през всички тези години

Нека Господ ви пази!

За мен беше чест да бъда част от този клуб, да нося тази фланелка и да бъда капитан на този отбор. Това е гордост, която ще остане с мен цял живот.

Тръгвам си със свито сърце, но ЦСКА завинаги ще бъде в мен.

Благодаря ви за всичко.

Само ЦСКА!"


  • 1 Aлфа Bълкът

    7 1 Отговор
    Заради тоя изтървахме титлата преди 3г с друго няма да е запомнен.

    20:34 28.05.2026

  • 2 Винкело

    2 0 Отговор
    Ако не беше проакалсрал онази шампионска дузпа, друг щеше да бъде сега футболния пейзаж, наглец.

    20:42 28.05.2026

  • 3 Големи

    0 0 Отговор
    👎 Големи тъпaнu , са предните коментирали. Дузпа, може да изпълни и изтърве всеки! Вие грешки в работата си не правите ли? Аман от лумпенu в агитките.

    21:31 28.05.2026

