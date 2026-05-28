Иван Турицов затваря "червената" страница: "Това беше моят дом"

Иван Турицов официално се разделя с ЦСКА. Защитникът, който дълго време бе сред лидерите на отбора, потвърди лично новината за своето напускане. Контрактът му с "червените" изтича на 30 юни, а разговори за удължаване на споразумението така и не се състояха.

Футболистът изрази признателността си към всички, с които е работил през годините – съотборници, треньори и, разбира се, верните привърженици на "червените".

Ето какво написа Турицов на сбогуване:

"Дойде моментът, който след повече от 7 години е време да кажа "довиждане“ на клуба, който означава толкова много за мен и моето семейство.

ЦСКА не е просто клуб. Това беше моят дом, моята сбъдната мечта и огромна част от живота ми. Като трето поколение армеец в семейството ми, израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата.

След над 220 мача с червената фланелка, две Купи на България и незабравими европейски вечери, си тръгвам с безброй спомени, които ще останат завинаги с мен.

Благодаря на всички съотборници, треньори, ръководство и хората, свързани с клуба. Благодаря на всички вас, които бяхте до отбора и до мен през всички тези години

Нека Господ ви пази!

За мен беше чест да бъда част от този клуб, да нося тази фланелка и да бъда капитан на този отбор. Това е гордост, която ще остане с мен цял живот.

Тръгвам си със свито сърце, но ЦСКА завинаги ще бъде в мен.

Благодаря ви за всичко.

Само ЦСКА!"