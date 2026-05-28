Новини
Спорт »
Други спортове »
Българските грации с летящ старт на Европейското във Варна: Николова и Брезалиева на всички финали

Българските грации с летящ старт на Европейското във Варна: Николова и Брезалиева на всички финали

28 Май, 2026 19:43 351 0

  • европейското първенство-
  • варна-
  • стилияна николова-
  • ева брезалиева-
  • финали-
  • художествена гимнастика

България оглави класирането

Българските грации с летящ старт на Европейското във Варна: Николова и Брезалиева на всички финали - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отлично начало за българските художествени гимнастички на Европейското първенство във Варна! Стилияна Николова и Ева Брезалиева демонстрираха класа и характер, като се класираха на всички възможни финали още в първия ден на надпреварата при жените.

Двете български надежди не оставиха съмнение в амбициите си. Николова заслужи място на финалите на обръч и топка, като постигна четвърта по сила оценка на обръч (29,100) въпреки малка неточност, и първа на топка (28,300). Брезалиева също се нареди сред най-добрите осем на двата уреда – четвърта на топка (27,950) и осма на обръч (28,450).

След квалификациите за многобоя Стилияна Николова оглави временното класиране със сбор от 57,400 точки. След нея се нареждат беларускинята Алина Харнаско (57,200) и олимпийската шампионка Дария Варфоломеев (57,150). Конкуренцията е ожесточена, но българката показа стабилност и увереност.

Изненадващо, абсолютната европейска шампионка от миналата година Таисия Онофрийчук остана извън финала на обръч, а световната шампионка от София 2022 София Рафаели не успя да се класира за финала на топка. Това подчертава високото ниво и непредсказуемостта на шампионата.

След първия ден България заема първото място в отборното класиране с актив от 113,800 точки, изпреварвайки Италия (111,350) и Беларус (111,250). Това е обещаващ старт за нашите момичета и сериозна заявка за медали.

В петък надпреварата продължава с изпълненията на бухалки и лента. Българките ще се представят във втората група, която стартира в 10:00 часа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове