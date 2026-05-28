Българските грации с летящ старт на Европейското във Варна: Николова и Брезалиева на всички финали

Отлично начало за българските художествени гимнастички на Европейското първенство във Варна! Стилияна Николова и Ева Брезалиева демонстрираха класа и характер, като се класираха на всички възможни финали още в първия ден на надпреварата при жените.

Двете български надежди не оставиха съмнение в амбициите си. Николова заслужи място на финалите на обръч и топка, като постигна четвърта по сила оценка на обръч (29,100) въпреки малка неточност, и първа на топка (28,300). Брезалиева също се нареди сред най-добрите осем на двата уреда – четвърта на топка (27,950) и осма на обръч (28,450).

След квалификациите за многобоя Стилияна Николова оглави временното класиране със сбор от 57,400 точки. След нея се нареждат беларускинята Алина Харнаско (57,200) и олимпийската шампионка Дария Варфоломеев (57,150). Конкуренцията е ожесточена, но българката показа стабилност и увереност.

Изненадващо, абсолютната европейска шампионка от миналата година Таисия Онофрийчук остана извън финала на обръч, а световната шампионка от София 2022 София Рафаели не успя да се класира за финала на топка. Това подчертава високото ниво и непредсказуемостта на шампионата.

След първия ден България заема първото място в отборното класиране с актив от 113,800 точки, изпреварвайки Италия (111,350) и Беларус (111,250). Това е обещаващ старт за нашите момичета и сериозна заявка за медали.

В петък надпреварата продължава с изпълненията на бухалки и лента. Българките ще се представят във втората група, която стартира в 10:00 часа.