Карлос Насар: Ситуацията във федерацията въобще не е приятна, но правим каквото е възможно

28 Май, 2026 21:08 380 3

Щангистът получи наградата за "Спортист на месеца" за април

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Насар получи наградата за "Спортист на месеца" за април за спечелената от него европейска титла в Батуми. Основна тема на пресконференцията след награждаването обаче бяха проблемите в родната федерация. Звездата предупреди, че участието на световното първенство в Китай през есента остава под голяма въпросителна заради нефункциониращата федерация. БФВТ не може да започне работа, тъй като новото ръководство, начело с Асен Златев, не може да бъде вписано заради жалба в съда от страна на треньора Пламен Братойчев, а финансиране не може да бъде получено, тъй като все още действащият ръководител Стефан Ботев не разписва отчета за изразходените средства през миналата година.

"Ситуацията във федерацията въобще не е приятна, но правим каквото е възможно, за да я предотвратим. Топката не е в нашето поле и ние сме с вързани ръце. Надявам се скоро по-големите институции да се включат със съдействие. Вярвам, че ще го направят, защото това, което става, не е правилно. Не съм само аз лишен от възможност да участвам на състезания, а и другите състезатели. Ако пропуснем много състезания, няма да може да участваме и на Олимпиадата. Вместо целият свят да ни уважава, целият свят ще ни се смее", заяви Насар, цитиран от gong.bg.

Неговият мениджър Николай Жейнов потвърди, че в последните месеци не се случва нищо.

"Да, имаше смяна на ръководството, но не се случва нищо. Този възел във федерацията е от 5-6 месеца. Дали Инспекторатът, дали Министерството на младежта и спорта, дали НАП, някой трябва да се самосезира. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса", каза Жейнов.

Той добави, че нови три държави са проявили интерес към това да привлекат Насар в отборите си, а самият Насар допълни, че смяна на федерация не е изключена, макар желанието му да е да продължи да се състезава за България.

От понеделник шангистът ще започне самостоятелна подготовка в Девин. В момента той преминава различни изследвания в София, а "резултатите от тях показват, че мога да стана световен шампион отново", каза Насар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    3 0 Отговор
    Кажи на Демерджиев ..вижда ми се сериозен ..поне през тиливизора ..наблюдавам го 4-5 г. Вдъхва ми доверие ...ама доверие никому нямай ,бате !

    21:12 28.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    тоз наркоман ми обяснява по твто отде си набавя дневната доза
    даже вика че било много яко

    настръхнах

    21:25 28.05.2026

  • 3 гриф

    1 0 Отговор
    Стефан Ботев,Станка Златева,Георги Иванов другите мюрета,на онзи който канеше Радев да слезе на терена и Радев го размаза, когато у да подадат оставка,все ще късно!

    21:27 28.05.2026

