Огнян Владимиров подписа нов договор с родния си Левски

28 Май, 2026 20:06 521 0

Контрактът е за 3 години

Ангел Лазаров

Вратарят на Левски - Огнян Владимиров подписа нов договор с родния си клуб. Контрактът е за 3 години.
Огнян Владимиров е роден на 24 януари 2008 година. Той подписа първия си професионален договор с клуба през юли 2024 година.


Владимиров е част от отбора, който завоюва шампионската титла за сезон 2025/2026. Той записа дебют за представителния тим на „сините“ в последния кръг на изминалия шампионат срещу ЦСКА 1948 и успя да запази „суха“ мрежа за крайното 0:0.

От ПФК „Левски“ пожелаха на Огнян Владимиров здраве, щастие и много успехи под рамката на вратата с отбора на сърцето си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

