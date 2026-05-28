Огнян Владимиров подписа нов договор с родния си Левски

Вратарят на Левски - Огнян Владимиров подписа нов договор с родния си клуб. Контрактът е за 3 години.

Огнян Владимиров е роден на 24 януари 2008 година. Той подписа първия си професионален договор с клуба през юли 2024 година.



Владимиров е част от отбора, който завоюва шампионската титла за сезон 2025/2026. Той записа дебют за представителния тим на „сините“ в последния кръг на изминалия шампионат срещу ЦСКА 1948 и успя да запази „суха“ мрежа за крайното 0:0.

От ПФК „Левски“ пожелаха на Огнян Владимиров здраве, щастие и много успехи под рамката на вратата с отбора на сърцето си.