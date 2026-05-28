Липсата на енергия изиграла лоша шега на Яник Синер

Голямата сензация на тазгодишното Открито първенство на Франция дойде още във втория кръг, когато Яник Синер – лидерът в световната ранглиста по тенис – напусна надпреварата след поражение от аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Италианецът, който бе сред фаворитите за трофея, не успя да намери ритъма си и напусна корта преждевременно, оставяйки феновете си в недоумение.

На пресконференцията след мача Синер откровено сподели, че още със ставането си сутринта е усетил, че нещо не е наред.

„Чувствах се изтощен, сякаш батериите ми са напълно изтощени. Не беше жегата на корта, която ме притесни – тя беше поносима. Просто нямах сили“, призна световният №1, хвърляйки светлина върху истинската причина за неочакваното си представяне.

С напредването на срещата Синер започна да изпитва сериозни крампи, а по време на медицинския таймаут стана ясно, че е обезводнен.

„Тялото ми просто отказа да сътрудничи“, добави италианецът.