Липсата на енергия изиграла лоша шега на Яник Синер

28 Май, 2026 20:44 734 13

  • яник синер-
  • ролан гарос-
  • открито първенство на франция-
  • тенис-
  • отпадане-
  • дехидратация-
  • крампи-
  • хуан мануел серундоло-
  • спортни новини

Световният №1 призна за неразположение още от сутринта, а умората и дехидратацията го извадиха от битката на "Ролан Гарос

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямата сензация на тазгодишното Открито първенство на Франция дойде още във втория кръг, когато Яник Синер – лидерът в световната ранглиста по тенис – напусна надпреварата след поражение от аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. Италианецът, който бе сред фаворитите за трофея, не успя да намери ритъма си и напусна корта преждевременно, оставяйки феновете си в недоумение.

На пресконференцията след мача Синер откровено сподели, че още със ставането си сутринта е усетил, че нещо не е наред.

„Чувствах се изтощен, сякаш батериите ми са напълно изтощени. Не беше жегата на корта, която ме притесни – тя беше поносима. Просто нямах сили“, призна световният №1, хвърляйки светлина върху истинската причина за неочакваното си представяне.

С напредването на срещата Синер започна да изпитва сериозни крампи, а по време на медицинския таймаут стана ясно, че е обезводнен.

„Тялото ми просто отказа да сътрудничи“, добави италианецът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    Дрогата не действа ли вече киртак?!!
    Отдавна трябваше да те изхвърляят не само от турнира, а от спорта въобще!

    Коментиран от #5

    20:46 28.05.2026

  • 2 топ химик

    8 0 Отговор
    един ден дай рецептите

    20:48 28.05.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 5 Отговор
    Сега Гришня ще спичели турнира, нали?
    🦧🤣🥳🥳🥳👍

    Коментиран от #7

    20:48 28.05.2026

  • 4 Ударил е

    7 0 Отговор
    стената.

    20:49 28.05.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Объркали са дозата.😎🤣🥳👍

    20:49 28.05.2026

  • 6 Исторически парк

    8 0 Отговор
    Белото му показа тъмната страна 😏😉😈

    20:50 28.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фен

    10 0 Отговор
    Не искам да хейтя ,но най вероятно са объркали дозата,защото не му достигнаха някакви си 5 минути

    20:56 28.05.2026

  • 9 е хубава работа

    2 1 Отговор
    ползвайте ги тия зарядни бе хора

    21:03 28.05.2026

  • 10 СКИОРЧЕТО ОТДАВНА

    9 0 Отговор
    ТРЯБВАШЕ ДА ГО НАКАЖАТ,ЧУДНО Е КОЙ МУ ПОКРИВА ДОПИНГА.

    21:10 28.05.2026

  • 11 Ганчо

    3 0 Отговор
    Освен за допинг не може да става въпрос за нищо друго, крампите също са от допинга.

    21:16 28.05.2026

  • 12 Исторически факти

    4 0 Отговор
    Пак грешка в химията и....гледайте сега какво стана... На хилавия австриец му липсвала енергия. И аз не искам да хейтя ,но най- вероятно са объркали дозата,защото не му достигнаха някакви си 5 минути

    21:21 28.05.2026

  • 13 Доктор

    1 0 Отговор
    Този е продукт на съвременната медицина. Опорочиха спорта!

    21:37 28.05.2026

