Септември София запази мястото си в Първа лига след обрат над Янтра Габрово

Септември София успя да съхрани мястото си сред най-добрите отбори в България. След напрегнат сблъсък с Янтра Габрово, столичани изковаха победа с 2:1 и си осигуриха участие в Първа лига и през следващия сезон.

Първото полувреме премина под знака на борбата и тактическите надлъгвания. В 42-ата минута Милчо Ангелов изведе Янтра напред, след като се възползва от неразбирателство в защитата на "виненочервените". Габровци изглеждаха уверени и мечтаеха за сензация.

След почивката Септември заигра по-агресивно и започна да притиска съперника. Усилията дадоха резултат в 73-ата минута, когато Преслав Георгиев възстанови равенството с прецизен удар.

Мачът вървеше към продължения, но съдбата имаше други планове.

В самия край на редовното време, в 90-ата минута, стражът на Янтра Християн Василев допусна сериозен гаф, който позволи на Стефан Стоянович да донесе победата на Септември.