Септември София запази мястото си в Първа лига след обрат над Янтра Габрово

28 Май, 2026 19:01 625 1

Грешка на вратаря на Янтра реши съдбата на баража

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София успя да съхрани мястото си сред най-добрите отбори в България. След напрегнат сблъсък с Янтра Габрово, столичани изковаха победа с 2:1 и си осигуриха участие в Първа лига и през следващия сезон.

Първото полувреме премина под знака на борбата и тактическите надлъгвания. В 42-ата минута Милчо Ангелов изведе Янтра напред, след като се възползва от неразбирателство в защитата на "виненочервените". Габровци изглеждаха уверени и мечтаеха за сензация.

След почивката Септември заигра по-агресивно и започна да притиска съперника. Усилията дадоха резултат в 73-ата минута, когато Преслав Георгиев възстанови равенството с прецизен удар.

Мачът вървеше към продължения, но съдбата имаше други планове.

В самия край на редовното време, в 90-ата минута, стражът на Янтра Християн Василев допусна сериозен гаф, който позволи на Стефан Стоянович да донесе победата на Септември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХИТЪР ПЕТЪР

    1 0 Отговор
    ОТ ГАБРОВО ИСКА ЕФБЕТ ЛИГА!!
    ХАЙДЕ ПАК НА ГАБРОВО С СЕВЛИВО ДА ИГРАЕТЕ,ФРАТРИЯ,СПАРТАК ПЛЕВН,ЕТЪР,,,,,,БЕРОЕ,И МОНТАНА

    19:12 28.05.2026

