Шойгу: Русия трябва да запази основната си военна база в Армения въпреки напрежението

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу заяви, че Русия трябва да запази своята ключова военна база в Армения въпреки нарастващото напрежение, породено от засилващите се връзки на Ереван със Запада, съобщава Ройтерс, предава БТА.

По думите му руското военно присъствие в страната е гаранция за сигурността на Армения.

Шойгу коментира и наскоро подписаното стратегическо партньорство между Армения и САЩ, като го определи като повърхностно и сравни процеса с политическа кампания.

„Що се отнася до договора за стратегическо партньорство. Нека си представим: човек пристига за един час. През този час успява да подпише договор за стратегическо партньорство. Това по-скоро прилича на предизборна кампания или помощ в предизборната кампания…“, заяви той, като подчерта, че липсва достатъчна яснота и задълбочена разработка в документа, предава ТАСС.

Повод за изказването му е рамковото споразумение за стратегическо сътрудничество между Армения и САЩ по проекта „Пътят на Тръмп към международен мир и просперитет“ (TRIPP), подписано на 26 май от арменския външен министър Арарат Мирзоян и американския държавен секретар Марко Рубио по време на визитата му в Ереван. Предстоящите парламентарни избори в Армения са насрочени за 7 юни.

Междувременно говорителката на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че Ереван е изразил неофициално нежелание руските представители да участват като наблюдатели в изборния процес, включително депутати от руската Дума и член на избирателна комисия от Карачаево-Черкесия, съобщава ТАСС.

На този фон Армения проведе военен парад в Ереван, демонстрирайки нови оръжейни системи и техника малко преди изборите и в условия на засилено напрежение с Москва, отбелязва Ройтерс.

Сред показаното въоръжение са системи за противовъздушна отбрана от Индия, артилерия и бронетранспортьори от Франция, дронове, произведени в Армения, както и руски ракетни комплекси.

Армения, която поддържа руски военни бази и участва в икономически съюз, ръководен от Москва, постепенно засилва сътрудничеството си със Запада при управлението на премиера Никол Пашинян. Това поражда напрежение с Русия, която предупреждава, че може да ограничи доставките на енергийни ресурси и суровини, ако Ереван продължи европейската си ориентация, посочва Ройтерс.