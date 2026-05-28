Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Шойгу: Русия трябва да запази основната си военна база в Армения въпреки напрежението

Шойгу: Русия трябва да запази основната си военна база в Армения въпреки напрежението

28 Май, 2026 20:56 758 27

  • сергей шойгу-
  • военна база-
  • армения-
  • напрежение-
  • русия

Шойгу критикува стратегическото споразумение между Ереван и Вашингтон и предупреждава за последиците от геополитическата промяна

Шойгу: Русия трябва да запази основната си военна база в Армения въпреки напрежението - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу заяви, че Русия трябва да запази своята ключова военна база в Армения въпреки нарастващото напрежение, породено от засилващите се връзки на Ереван със Запада, съобщава Ройтерс, предава БТА.

По думите му руското военно присъствие в страната е гаранция за сигурността на Армения.

Шойгу коментира и наскоро подписаното стратегическо партньорство между Армения и САЩ, като го определи като повърхностно и сравни процеса с политическа кампания.

„Що се отнася до договора за стратегическо партньорство. Нека си представим: човек пристига за един час. През този час успява да подпише договор за стратегическо партньорство. Това по-скоро прилича на предизборна кампания или помощ в предизборната кампания…“, заяви той, като подчерта, че липсва достатъчна яснота и задълбочена разработка в документа, предава ТАСС.

Повод за изказването му е рамковото споразумение за стратегическо сътрудничество между Армения и САЩ по проекта „Пътят на Тръмп към международен мир и просперитет“ (TRIPP), подписано на 26 май от арменския външен министър Арарат Мирзоян и американския държавен секретар Марко Рубио по време на визитата му в Ереван. Предстоящите парламентарни избори в Армения са насрочени за 7 юни.

Междувременно говорителката на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че Ереван е изразил неофициално нежелание руските представители да участват като наблюдатели в изборния процес, включително депутати от руската Дума и член на избирателна комисия от Карачаево-Черкесия, съобщава ТАСС.

На този фон Армения проведе военен парад в Ереван, демонстрирайки нови оръжейни системи и техника малко преди изборите и в условия на засилено напрежение с Москва, отбелязва Ройтерс.

Сред показаното въоръжение са системи за противовъздушна отбрана от Индия, артилерия и бронетранспортьори от Франция, дронове, произведени в Армения, както и руски ракетни комплекси.

Армения, която поддържа руски военни бази и участва в икономически съюз, ръководен от Москва, постепенно засилва сътрудничеството си със Запада при управлението на премиера Никол Пашинян. Това поражда напрежение с Русия, която предупреждава, че може да ограничи доставките на енергийни ресурси и суровини, ако Ереван продължи европейската си ориентация, посочва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    8 10 Отговор
    Не можем ве, бюмногоходови 0 лигф рени сме

    Коментиран от #4

    21:00 28.05.2026

  • 2 Айдееее

    9 11 Отговор
    И арменците шутираха орките.

    21:00 28.05.2026

  • 3 ФАКТ

    10 11 Отговор
    Няма и никога няма да има по-слабоумни хора във вселената от руско-съветските милиционери..

    Коментиран от #6, #22

    21:00 28.05.2026

  • 4 Абе 0лиг0френ

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Стига повтаря едно и също.

    Коментиран от #5

    21:01 28.05.2026

  • 5 Този праззз

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Абе 0лиг0френ":

    Паветник не може да запомни повече от едно изречение!

    21:05 28.05.2026

  • 6 Има бе !

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Българските паветници!

    21:05 28.05.2026

  • 7 Хахахаха

    5 9 Отговор
    А рашата защити ли Армения?

    21:07 28.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    4 9 Отговор
    От всякъде ги натириха блатните отпадъци, от Кииф за два дня!

    21:07 28.05.2026

  • 9 Пригожин

    4 9 Отговор
    Кожугетович не разбра ли че никъде не ви искат ?

    21:08 28.05.2026

  • 10 Николова , София

    5 9 Отговор
    Този човек съм го гледала по тв .. май работеше в строителството нещо ..техник или фирма за вик имаше

    21:08 28.05.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    4 9 Отговор
    Шойго е азиятски менгян,кво мо пука за Ромсiа толко!?

    21:09 28.05.2026

  • 12 ...

    5 9 Отговор
    Русия изгуби цялото си влияние, което имаше. В момента има влияние само в една държава -Беларус. Накратко казано Русия претърпя пълна геополитическа катастрофа и нищо не може да промени това.

    Коментиран от #13

    21:09 28.05.2026

  • 13 Как бе?

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "...":

    Както говедата загубиха цялото си влияние в Близкия Изток?! Или както ги драха в Афганистан и Иран ?!

    Коментиран от #15

    21:11 28.05.2026

  • 14 Мишел

    5 9 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #18, #20, #24

    21:12 28.05.2026

  • 15 777

    3 11 Отговор

    До коментар #13 от "Как бе?":

    Майка ти загуби вибратора си в един тир на паркинга

    Коментиран от #19, #21

    21:13 28.05.2026

  • 16 койдазнай

    4 9 Отговор
    Раята най-много мразят, някой да се опълчи на господаря им. Така за всички става ясно, какви жалки робски душички са.

    21:13 28.05.2026

  • 17 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    4 9 Отговор
    Ние сме многоходови и загадъчни в Украйна и от 5 год.въртим в кръг в Донецк 😂

    21:14 28.05.2026

  • 18 1 млн вати от отвъдното

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Нее дееее

    21:14 28.05.2026

  • 19 Хахаха.

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "777":

    Истината боли. И като нямаш аргументи агресираш. Полека, ще получиш разширена вена на г.... си.

    21:14 28.05.2026

  • 20 ганди

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Ама не само в Русия. И тук, все повече се чуват гласове, не колко е гениален путин, а колко мекушав и нерешителен е.
    Процес пошел!

    21:15 28.05.2026

  • 21 Лъжеш!

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "777":

    Ти си й го откраднал, за да си го мушкаш...

    21:15 28.05.2026

  • 22 Това е безспорен

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    ФАКТ.

    21:18 28.05.2026

  • 23 Груз 200

    2 7 Отговор
    За съжаление руските мръсници никога не си тръгват доброволно, където са окупирали. И Украйна сега ги чегърта тези аллкаши от територията си...

    21:25 28.05.2026

  • 24 Журналист

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Дано изкуфелите рубладжии тука я прочетат, ама безмозъчници четат ли!

    21:27 28.05.2026

  • 25 Тити

    1 5 Отговор
    Арменците разбраха че Рашисткият кораб потъва и. не искат да са страната на губещите.

    21:31 28.05.2026

  • 26 Няма край руският позор

    0 1 Отговор
    🤣🤣🤣.

    21:34 28.05.2026

  • 27 хаха

    0 1 Отговор
    Общите просрочени заплати в Русия към края на април възлизат на 2,9 милиарда рубли, което е със 750 милиона рубли повече (+35,2%) отколкото през март, според данни на Росстат, представени на 27 май.

    21:37 28.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания