Сияна Алекова озари Варна с европейско злато на обръч

Сияна Алекова донесе радост и гордост на родината, след като завоюва златния медал във финала на обръч на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. С впечатляващ резултат от 27,100 точки, младата грация остави далеч зад себе си конкурентките си и доказа, че България отново е сред водещите сили в този красив спорт.

Алекова демонстрира изключителна техника и артистичност, които ѝ донесоха най-високата оценка във финала. В квалификациите тя също впечатли съдиите, като получи 26,650 точки. На почетната стълбичка до нея застанаха руската представителка Ксения Савинова с 26,350 точки и италианката Флавия Касано, която завърши с 25,800 точки. Сияна не остави никакво съмнение в превъзходството си и заслужено се окичи със златото.

Това отличие е второ европейско злато за България от шампионата във Варна. По-рано Сияна Алекова, заедно с Деа Емилова и Александра Петрова, извоюваха първото място в отборното класиране при девойките – исторически успех за страната ни. Българският отбор за първи път се качва на върха на Европа в тази възрастова категория, което е повод за национална гордост.

Финалите на отделните уреди при девойките продължават, а България ще бъде представена от Деа Емилова, която ще се бори за медали на бухалки и лента.