Атлетико Мадрид скочи на Барселона: Държат се като малък клуб!

29 Май, 2026 10:29 346 1

Какво се случва с голмайстора на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес? Трансферният гуру Фабрицио Романо съобщава, че той е уведомил своите шефове, че иска трансфер в Барселона. За целта каталунците обаче трябва да платят внушителните 110 млн. евро.

Съвсем друга информация дойде от мадридските спортни издания - "АС" и "Марка". Те цитират източници от ръководството на "дюшекчиите", според които клубът не е получавал предложение от Барселона, не е водил разговори с каталунците и не възнамерява да продава водещия си реализатор.

"Омръзна ни от месеци лъжи, полуистини и измислени истории като покупки на къщи в Барселона или абсурдни въпроси, задавани на нашите играчи. Това е част от предварително организирана кампания. Барселона се държи като малък отбор в цялата тази история с Хулиан“, заявяват техните източниц.

В материалите се допълва, че от Атлетико нямат никакви претенции към поведението на Алварес и по-скоро търсят вината за вдигналия се шум в неговите агенти.

През изминалия сезон аржентинецът изигра 49 мача във всички турнири, като вкара 20 гола и даде 9 асистенции. Той има договор с Атлетико до 2030 година.

По-рано се появиха информации, че първата оферта на Барса за Алварес ще е на стойност 90 млн. евро, която била моментално отхвърлена от тима на Диего Симеоне.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаха ама че жалки

    2 0 Отговор
    и защо обвиняват барселона че някоя мисирка прави интриги? май на тия барселона им пречи на живота както на ерво-пуделите пречи путин…

    10:38 29.05.2026

