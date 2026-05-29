Атлетико Мадрид скочи на Барселона: Държат се като малък клуб!

Какво се случва с голмайстора на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес? Трансферният гуру Фабрицио Романо съобщава, че той е уведомил своите шефове, че иска трансфер в Барселона. За целта каталунците обаче трябва да платят внушителните 110 млн. евро.
Съвсем друга информация дойде от мадридските спортни издания - "АС" и "Марка". Те цитират източници от ръководството на "дюшекчиите", според които клубът не е получавал предложение от Барселона, не е водил разговори с каталунците и не възнамерява да продава водещия си реализатор.
🚨 Julián Álvarez has already informed Atléti of his desire to leave with Barcelona as a clear priority.
Barça won’t stop here, planning for more signings after Gordon (done) and after talks for Álvarez (bid not sent yet, but soon).
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026
"Омръзна ни от месеци лъжи, полуистини и измислени истории като покупки на къщи в Барселона или абсурдни въпроси, задавани на нашите играчи. Това е част от предварително организирана кампания. Барселона се държи като малък отбор в цялата тази история с Хулиан“, заявяват техните източниц.
В материалите се допълва, че от Атлетико нямат никакви претенции към поведението на Алварес и по-скоро търсят вината за вдигналия се шум в неговите агенти.
През изминалия сезон аржентинецът изигра 49 мача във всички турнири, като вкара 20 гола и даде 9 асистенции. Той има договор с Атлетико до 2030 година.
💣🚨 BREAKING - Atlético Madrid statement via @diarioas:— Atletico Universe (@atletiuniverse) May 28, 2026
"Julián Alvarez is NOT for sale.
We’re tired of months and months of lies, half-truths, or completely made-up stories, such as claims about buying houses in Barcelona. It’s the attitude of a small club.
По-рано се появиха информации, че първата оферта на Барса за Алварес ще е на стойност 90 млн. евро, която била моментално отхвърлена от тима на Диего Симеоне.
1 хахахаха ама че жалки
10:38 29.05.2026