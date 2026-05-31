Иван Шишков за "Баба Алино": Сигнали се подават от две години. Благомир Коцев не е реагирал

31 Май, 2026 19:35 1 215 45

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Регионалният министър Иван Шишков направи коментар в ефира на Нова телевизия по казуса с "незаконния град " край Варна. Собствениците на апартаменти в "Баба Алино" обясниха пред медиите, че са ги купили, тъй като е имало удостоверения за търпимост и сградите са вписани в Кадастъра.
"Частично казват истината и частично я премълчават”, каза Шишков и обясни защо. По думите му издадените през 2023 г. удостоверения за търпимост са възможността да се направят сделките. „Те очевидно са с невярно съдържание”, каза Шишков и припомни, че данните досега сочат, че за един от терените е направена заменка с държавата, но едва през 2005-2006 г.
„Оттук нататък е очевидно това, за което всички говорят – че строителството е започнало след удостоверенията за търпимост. Някой е решил, че с тези удостоверения ще може да направи тази измама”, каза Шишков.
Министърът обясни, че след това идва управлението на настоящия кмет Благомир Коцев. „Сигнали се подават от 2024 година, той не реагира”, каза Шишков.

Идва и редът на шефа на Кадастъра, която вписва сградите там. „След това започват и сделките”, каза Шишков.

Как са отпуснати кредитите на хората, купили апартаментите в комплекса, той не знае и подчерта, че не е негова работа да проверява.

„През 2025 г. се допуска изработването на подробен устройствен план. Кметът даже е длъжен да откаже изработването на ПУП поради това, че вече има констатирано незаконно строителство. Законът е ясен - когато има незаконно строителство, не се допуска изработване или изменение на ПУП, защото това би било с цел узаконяване”, каза Шишков.

Как хората са си плащали сметките?

„Във Варна повиках председателят на местното ВиК. Не му се е разминало. Това, че уволних само шефа на Кадастъра, не означава, че няма да уволним и шефа на ВиК”, каза регионалният министър.

Наличието на канализация в комплекса, обяснена от Кадастъра с наличие на стара водопроводна тръба, е корупция, категоричен е Иван Шишков. „Това минава границите на корупционната практика”, допълни той.

Кметът на Варна трябва да премахне незаконните къщи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    9 23 Отговор
    Колко пъти да ви казвам, че Варна е руска губерния?

    Коментиран от #9, #21

    19:36 31.05.2026

  • 2 Тотално умрела територия!

    15 4 Отговор
    Закривай!

    19:37 31.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 4 Отговор
    ПРИ ОПГ ИМА КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО
    СПОРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
    .....
    ЩО ПЪРВО ДА НЕ ГО КОНФИСКУВАМЕ И СЛЕД ТОВА ДА МИСЛИМ ЗА БУТАНЕ ?:)

    Коментиран от #5

    19:38 31.05.2026

  • 4 Анонимен

    8 11 Отговор
    В тази работата участвали много институции много хора от много години Как така са незаконни и кой реши това сега и защо А вие господине не бяхте ли служебни на Радев няколко години управлявахте защо тогава не вдигнахте този въпрос а сега

    Коментиран от #39

    19:39 31.05.2026

  • 5 Анонимен

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не може да не се бутне, защото това ще отвори вратата към узаконяването на всички катуни.

    19:40 31.05.2026

  • 6 Радев да обяви военно положение!

    20 3 Отговор
    Това е единственният изход за тази тотално пробита територия!
    ДАНС, МАНС и други подобни милиционерски корумпирани формирования, да се ликвидират!

    19:40 31.05.2026

  • 7 Без име

    21 4 Отговор
    Събаряй!!! Достатъчно бетон си имаме. Там трябва да си има гора.

    Коментиран от #14

    19:42 31.05.2026

  • 8 логично

    20 3 Отговор
    Само кмета може да направи това което е станало .Ако се спазва закона , следователно строежа трябва да се събори , няма друга опция .Кмета е в дъното на всичко .Ако не е знаел , е някой зам.кмет

    19:42 31.05.2026

  • 9 Курд Околянов

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Искаш да кажеш украинска, нищо че говорят руски.

    Коментиран от #13

    19:42 31.05.2026

  • 10 и що да реагира

    7 2 Отговор
    като си е получавал дължимото?! Аслед това сигурно апетитът му се е увеличил и е настроил строителя да се обърне срещу него като защитен свидетел

    19:42 31.05.2026

  • 11 Урсула

    20 1 Отговор
    Да дойде да види какво строят украйнците с пари от ес

    19:43 31.05.2026

  • 12 Още ли не знаят

    4 5 Отговор
    Руският агент Невзоров напуснал ли е България или не?

    Коментиран от #36

    19:43 31.05.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Курд Околянов":

    Тоя от руският град Одеса е украинец, колкото ти си китаец!

    Коментиран от #27

    19:46 31.05.2026

  • 14 трябва да има гора?

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    и как ще стане - за една нощ ще я засадят и ще порастне?А кой ще опере пешкира - собствениците ще докажат добросъвестното придобиване, банките също след като са дали кредити, а като ги съборят заемите няма да се плащат и банката ще придобие имотите под формата на строителни отпадъци, а украинците ще ни съдят в Страсбург и ще им платим имотите няколкократно

    Коментиран от #17

    19:46 31.05.2026

  • 15 Руските агенти на Путин

    3 5 Отговор
    прецакаха украинците с имотни измами!

    19:48 31.05.2026

  • 16 Ами

    6 0 Отговор
    що го не прибрахте за това нещо, ами го дундуркахте като мечка на панаир, щото няква си пламенка, я отсвирили от хранилката.

    19:50 31.05.2026

  • 17 Анонимен

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "трябва да има гора?":

    "Инвеститорът" има предостатъчно активи, за да покрие всички вреди на хората. Ако разследването е сериозно, би трябвало да са запорирали всичко, включително международни активи.

    19:50 31.05.2026

  • 18 Дориана

    3 2 Отговор
    Разбира се и той трябва да понесе отговорност както всички други замесени в престъпната корупционна схема.

    19:54 31.05.2026

  • 19 Хасковски каунь

    7 3 Отговор
    Кът свински черва от ГЕРБ-аджийски произход се точат, верицата им.

    19:55 31.05.2026

  • 20 Гост

    10 0 Отговор
    Не трябват приказки по телевизора, а яко разследване, обвинения, наказателни дела и дъъълго при бай Ставри на всички замесени, кметове във Варна, замове, главни архитекти, директори на дирекции, служители на Агенцията за вписвания, нотариуси и т.н.
    Събаряне на незаконно построеното, а изгорелите собственици да водят регресни искове срещу инвеститора, общината и държавата за обединения!
    Не виждам други варианти, дела трябват, стига лаладжийстване!
    Ако трябва да се изгони укропосланичката със соликона....

    Коментиран от #28

    19:57 31.05.2026

  • 21 Без име

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Това име изобщо не звучи по руски.

    19:59 31.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УСА боклук

    1 1 Отговор
    Ша го кръстим на "Дядо Дупино" ...и готово. Бочко и Шопарко ще го узаконят

    20:04 31.05.2026

  • 24 Фори

    3 1 Отговор
    На всички общинари е платено да си затварят очите. На прокуратурата да бездейства. Шефа казва на общинарите : ако някой пита казвайте , че не ви пускам да влезете. На прокурорите казва: ако започне процедура ,бавете преписката колкото можете. Всички са доволни. Но украйнеца бастиса Коцев с показанията си срещу него и той сега си връща!

    Коментиран от #30

    20:09 31.05.2026

  • 25 Търновец

    7 0 Отговор
    Първите основи на незаконни постройки са положени още през Октомври 2023 когато кмет е бил Портних а още преди това е имало незаконна сеч на дървета - отговорен е пак Портних а може би и горското ако част от терена е държавен.

    20:11 31.05.2026

  • 26 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Коцев не реагира на сигналите, защото през цялото време се бореше срещу корупцията във Варна и околностите!

    20:11 31.05.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Сега ли се сети че Одеса е руски град?

    20:13 31.05.2026

  • 28 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Ох,
    чекам ги, че отдавна съм наче+кии

    20:13 31.05.2026

  • 29 Тук не е Брюксел

    8 1 Отговор
    Защо Неврозов е напуснал България с кола на украинското посолство?

    20:15 31.05.2026

  • 30 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    Ако Радев иска ефективно разследване да създаде специална парламентарна комисия - разпити за общинари и двамата кметове и за ВиК и за полицаи и горски. Прокуратурата не върши работа за която е създадена

    20:15 31.05.2026

  • 31 Фейк - либераст

    4 1 Отговор
    Общинския съвет на Варна по предложение на Коцев да прекръсти комплекса от Баба Алино на АЛА БАЛА ЛИНО!

    20:15 31.05.2026

  • 32 така е

    3 6 Отговор
    Благо коцко е копейка, подпомагал низаконното обсебване на българска земя от руснака с украински паспорт Олег Неврозов. Явно и в ПП е пълно с руzkи подлоги. Единствено ДаБългария остана чиста и неопетнена бългаска партия.

    Коментиран от #41

    20:16 31.05.2026

  • 33 Луд

    8 1 Отговор
    Тези държавни служители които със фалшиви документи са вкарали държавата във тази схема точно те да поемат всички негативи.Пълна конфискация на имотите им и на търг,Изелване във изоставено от соца ТКЗС със цялото им СЕМЕИСТВО до живот.

    20:16 31.05.2026

  • 34 Как така

    3 7 Отговор
    Шишката ще бута сградите на руснака Невзоров роден в русия и отишъл в Украйна да участва в изборите там с проруска партия и съответно получил украински паспорт. Тоест парите за строителството във Варна са руски. Така че копейки не ритайте срещу вашите друзя.

    Коментиран от #40

    20:18 31.05.2026

  • 35 665

    3 2 Отговор
    Благо няма какво да събаря, а трябва да е в ареста, както и всичката замесена п@смина.

    20:22 31.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Шишко

    2 3 Отговор
    говори шишкови глупости. Добре, че си вамерихте изтривалка. Реагирал е за разлика от шишкото който не реагира когато заради некадърността му почина едно момче. Хората помнят. Тогава си беше за съд тоя пишман архитект. Страхотен кадър си вамериха радките. Невнятник

    20:24 31.05.2026

  • 38 Пачо

    5 0 Отговор
    Не забравяйте, че преди да стане кмет,Благо е областен управител, така, че ако е затънал,а вие го защитавайте още...

    20:25 31.05.2026

  • 39 направи си справка

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    кога е бил служебен министър и кога е започнало строителството.
    Сглобката промени конституцията, така че последните две служебни правителства бяха на ББ и Пеевски.

    20:26 31.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 колко удобно

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "така е":

    Понеже олигарха от украйна е хванат в крачка, то изведнъж се сещаш, че бил руснак с украиснки паспорт. Но когато ти обесняват, че цялата Новорусия, където влизат и Одеска и Николаевска област към Херсонска и Донбас, то тогава се сещаш само, че това е украинска територия и руснака е агресор.
    Айде си намести клетките, че иначе си за диагноза.

    Коментиран от #44

    20:31 31.05.2026

  • 42 За какво

    1 0 Отговор
    го призовавате тоя славяновски сельо. Той може само да дудне и да кълне филанкешиите по телевизора, а и си има собствени грехове. Шишкото да се справя ама съвсем се е сдухал от "справяне"

    20:32 31.05.2026

  • 43 Варненец

    2 0 Отговор
    Очевидно е, кмета на Варна трябва да е в затвора с всички негови помошмици. Вместо да говори глупости по теливизиите пак трябва да се въне там от, където го освободиха с помоща на ППДБ.

    20:32 31.05.2026

  • 44 Той не е с диагноза

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "колко удобно":

    Той отдавна е пукнал

    20:32 31.05.2026

  • 45 Академикът по прах за пране Денков

    1 0 Отговор
    Знае отлично батаците на ПП ДБ и веднага хукна да спасява Коцев.
    Но това при компетентните Шишков е абсурд

    20:35 31.05.2026

