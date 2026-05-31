Иван Шишков за "Баба Алино": Сигнали се подават от две години. Благомир Коцев не е реагирал

Регионалният министър Иван Шишков направи коментар в ефира на Нова телевизия по казуса с "незаконния град " край Варна. Собствениците на апартаменти в "Баба Алино" обясниха пред медиите, че са ги купили, тъй като е имало удостоверения за търпимост и сградите са вписани в Кадастъра.
"Частично казват истината и частично я премълчават”, каза Шишков и обясни защо. По думите му издадените през 2023 г. удостоверения за търпимост са възможността да се направят сделките. „Те очевидно са с невярно съдържание”, каза Шишков и припомни, че данните досега сочат, че за един от терените е направена заменка с държавата, но едва през 2005-2006 г.
„Оттук нататък е очевидно това, за което всички говорят – че строителството е започнало след удостоверенията за търпимост. Някой е решил, че с тези удостоверения ще може да направи тази измама”, каза Шишков.
Министърът обясни, че след това идва управлението на настоящия кмет Благомир Коцев. „Сигнали се подават от 2024 година, той не реагира”, каза Шишков.
Идва и редът на шефа на Кадастъра, която вписва сградите там. „След това започват и сделките”, каза Шишков.
Как са отпуснати кредитите на хората, купили апартаментите в комплекса, той не знае и подчерта, че не е негова работа да проверява.
„През 2025 г. се допуска изработването на подробен устройствен план. Кметът даже е длъжен да откаже изработването на ПУП поради това, че вече има констатирано незаконно строителство. Законът е ясен - когато има незаконно строителство, не се допуска изработване или изменение на ПУП, защото това би било с цел узаконяване”, каза Шишков.
Как хората са си плащали сметките?
„Във Варна повиках председателят на местното ВиК. Не му се е разминало. Това, че уволних само шефа на Кадастъра, не означава, че няма да уволним и шефа на ВиК”, каза регионалният министър.
Наличието на канализация в комплекса, обяснена от Кадастъра с наличие на стара водопроводна тръба, е корупция, категоричен е Иван Шишков. „Това минава границите на корупционната практика”, допълни той.
Кметът на Варна трябва да премахне незаконните къщи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
.....
ЩО ПЪРВО ДА НЕ ГО КОНФИСКУВАМЕ И СЛЕД ТОВА ДА МИСЛИМ ЗА БУТАНЕ ?:)
5 Анонимен
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не може да не се бутне, защото това ще отвори вратата към узаконяването на всички катуни.
19:40 31.05.2026
9 Курд Околянов
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Искаш да кажеш украинска, нищо че говорят руски.
Коментиран от #13
19:42 31.05.2026
12 Още ли не знаят
Коментиран от #36
19:43 31.05.2026
13 Ганя Путинофила
До коментар #9 от "Курд Околянов":Тоя от руският град Одеса е украинец, колкото ти си китаец!
Коментиран от #27
19:46 31.05.2026
14 трябва да има гора?
До коментар #7 от "Без име":и как ще стане - за една нощ ще я засадят и ще порастне?А кой ще опере пешкира - собствениците ще докажат добросъвестното придобиване, банките също след като са дали кредити, а като ги съборят заемите няма да се плащат и банката ще придобие имотите под формата на строителни отпадъци, а украинците ще ни съдят в Страсбург и ще им платим имотите няколкократно
Коментиран от #17
19:46 31.05.2026
17 Анонимен
До коментар #14 от "трябва да има гора?":"Инвеститорът" има предостатъчно активи, за да покрие всички вреди на хората. Ако разследването е сериозно, би трябвало да са запорирали всичко, включително международни активи.
19:50 31.05.2026
20 Гост
Събаряне на незаконно построеното, а изгорелите собственици да водят регресни искове срещу инвеститора, общината и държавата за обединения!
Не виждам други варианти, дела трябват, стига лаладжийстване!
Ако трябва да се изгони укропосланичката със соликона....
Коментиран от #28
19:57 31.05.2026
21 Без име
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Това име изобщо не звучи по руски.
19:59 31.05.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Сега ли се сети че Одеса е руски град?
20:13 31.05.2026
28 БАЙ СТАВРИ
До коментар #20 от "Гост":Ох,
чекам ги, че отдавна съм наче+кии
20:13 31.05.2026
30 Търновец
До коментар #24 от "Фори":Ако Радев иска ефективно разследване да създаде специална парламентарна комисия - разпити за общинари и двамата кметове и за ВиК и за полицаи и горски. Прокуратурата не върши работа за която е създадена
20:15 31.05.2026
39 направи си справка
До коментар #4 от "Анонимен":кога е бил служебен министър и кога е започнало строителството.
Сглобката промени конституцията, така че последните две служебни правителства бяха на ББ и Пеевски.
20:26 31.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 колко удобно
До коментар #32 от "така е":Понеже олигарха от украйна е хванат в крачка, то изведнъж се сещаш, че бил руснак с украиснки паспорт. Но когато ти обесняват, че цялата Новорусия, където влизат и Одеска и Николаевска област към Херсонска и Донбас, то тогава се сещаш само, че това е украинска територия и руснака е агресор.
Айде си намести клетките, че иначе си за диагноза.
Коментиран от #44
20:31 31.05.2026
44 Той не е с диагноза
До коментар #41 от "колко удобно":Той отдавна е пукнал
20:32 31.05.2026
45 Академикът по прах за пране Денков
Но това при компетентните Шишков е абсурд
20:35 31.05.2026