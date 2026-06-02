Елизара Янева отпадна рано във Фоджа

2 Юни, 2026 10:09 489 1

  • елизара янева-
  • турнира-
  • тенис-
  • wta 125-
  • фоджа-
  • италия

Българката загуби от поставената под №2 в схемата

Елизара Янева отпадна рано във Фоджа - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 във Фоджа (Италия) с награден фонд 100 хиляди евро.

Българката загуби от поставената под №2 представителка на домакините Лиза Пигато с 6:7(5), 1:6 след 102 минути игра.


19-годишната Янева показа страхотен характер в първия сет, в който навакса изоставане от 3:5, като спаси общо четири сетбола, за да стигне до тайбрек. В него при 5:5 точки тя допусна мини пробив, след което Пигато взе сета на собствен сервис.

Във втората част италианката доминираше и стигна до крайния успех.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво име . да не е с в . велизара имаше

    0 0 Отговор
    по рано . помакиня е сигурно . отпадането е заради загубата . загубилите си отпадат . защото е оспорвано състезанието . има конкуренти . големи са наградите . обикновено наградените спрямо отпадналите са около 2 към 8 . затова навремето награждаваха някакви на до 12 място . официално медалисти са до 3 м . хвала на останалия на 12 място . и награди . което е глупаво .

    10:35 02.06.2026

