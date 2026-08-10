Не и в обозримо бъдеще! Попълването на американските запаси от балистични ракети ще отнеме много време

Rheinmetall, която притежава лиценз за производство на ATACMS (американска тактическа балистична ракета) в Германия, очаква одобрение от правителството, пише Defense Express, цитиран от Фокус.

Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер заяви за Reuters, че планира да пусне производствената линия още през 2027 г.

Производството обаче няма веднага да отговори на търсенето на балистични ракети и бързо да попълни американските запаси, които са изчерпани заради ударите по Иран.

Според Папергер, Rheinmetall не очаква да получи първите си приходи от производството на ATACMS преди 2028 г. "Ако производството започне през 2027 г., това не означава, че ракетите ще бъдат доставени незабавно на клиента. Те няма да бъдат доставени до година по-късно", поясни той.

Папергер заяви, че комбинираният производствен капацитет на Германия и САЩ няма да е достатъчен, за да попълни американските запаси в обозримо бъдеще.