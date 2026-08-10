Не и в обозримо бъдеще! Попълването на американските запаси от балистични ракети ще отнеме много време

Rheinmetall, която притежава лиценз за производство на ATACMS (американска тактическа балистична ракета) в Германия, очаква одобрение от правителството, пише Defense Express, цитиран от Фокус.
Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер заяви за Reuters, че планира да пусне производствената линия още през 2027 г.
Производството обаче няма веднага да отговори на търсенето на балистични ракети и бързо да попълни американските запаси, които са изчерпани заради ударите по Иран.
Според Папергер, Rheinmetall не очаква да получи първите си приходи от производството на ATACMS преди 2028 г. "Ако производството започне през 2027 г., това не означава, че ракетите ще бъдат доставени незабавно на клиента. Те няма да бъдат доставени до година по-късно", поясни той.
Папергер заяви, че комбинираният производствен капацитет на Германия и САЩ няма да е достатъчен, за да попълни американските запаси в обозримо бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али
Коментиран от #6
12:29 10.08.2026
2 Механик
Драги ми облъчениченца! Рейнметал, фирма с традиции, поточни линии, обучен персонал и ПОЗВОЛЕНИЕ да прави ракети казва, че ако днес почне, първите ракети ще са след 2 години.
Нали разбирате какво искам да ви кажа?
Коментиран от #5
12:30 10.08.2026
3 Теслатъ
Коментиран от #7
12:31 10.08.2026
4 ДА ГИ ПОРЪЧАТ В КИТАЙ
12:32 10.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Механик":ТЪлПИТЕ от ТЪ.ПИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ
нямат с какво да те разберат ❗
ЦПУ-то им изпразнени от съдържание 😉
12:33 10.08.2026
6 ВЕСЕЛЯК
До коментар #1 от "Али":Гутен МОРГЕН, киефс мадафака! Как слипинг ин дъ метрото? Научи ли инглиш, бикоуз ша влизаш в нато?
Ю ар вери tragically funny, айдиот!
12:34 10.08.2026
7 ПРАВ СИ
До коментар #3 от "Теслатъ":ЗА 100 ГОДИШНИНАТА НА F 16 НАШИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ ПЪРВИЯТ СИ ПОЛЕТ
12:34 10.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Затова събра де що има ракети от складовете на послушНАТО, ама и гр са на привършване❗
А с какво ще плаши Иран и Раша 🤔❓
Ами с това с което комарджия плаши другите играчи когато няма карти- с блъф❗
Проблемът му е , че другите играчи виждат картите му 😀
12:39 10.08.2026
9 Госъ
12:40 10.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" - Ти нямаш карти бе!"
PUT IN:
" - A ти да не би да имаш!"
12:42 10.08.2026
11 гост
12:48 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ракети ще отнеме много време
жалко че и обикновения им народ страда макар доста да не са бая стока
13:13 10.08.2026
14 УдоМача
13:40 10.08.2026