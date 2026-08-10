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Не и в обозримо бъдеще! Попълването на американските запаси от балистични ракети ще отнеме много време

Не и в обозримо бъдеще! Попълването на американските запаси от балистични ракети ще отнеме много време

10 Август, 2026 12:23 1 084 14

  • ракети-
  • дронове-
  • пентагон-
  • иран-
  • rheinmetall

Производството обаче няма веднага да отговори на търсенето на балистични ракети и бързо да попълни американските запаси, които са изчерпани заради ударите по Иран

Не и в обозримо бъдеще! Попълването на американските запаси от балистични ракети ще отнеме много време - 1
Фокус Фокус

Rheinmetall, която притежава лиценз за производство на ATACMS (американска тактическа балистична ракета) в Германия, очаква одобрение от правителството, пише Defense Express, цитиран от Фокус.

Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер заяви за Reuters, че планира да пусне производствената линия още през 2027 г.

Производството обаче няма веднага да отговори на търсенето на балистични ракети и бързо да попълни американските запаси, които са изчерпани заради ударите по Иран.

Според Папергер, Rheinmetall не очаква да получи първите си приходи от производството на ATACMS преди 2028 г. "Ако производството започне през 2027 г., това не означава, че ракетите ще бъдат доставени незабавно на клиента. Те няма да бъдат доставени до година по-късно", поясни той.

Папергер заяви, че комбинираният производствен капацитет на Германия и САЩ няма да е достатъчен, за да попълни американските запаси в обозримо бъдеще.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    2 8 Отговор
    Здравейте путинисти вий стари чекисти. Как у вас жопа?

    Коментиран от #6

    12:29 10.08.2026

  • 2 Механик

    17 1 Отговор
    На вниманието на Ст.Георгиев и другите укри, дето си мислят, че утре ще почнат да правят патриоти и да "бомбят" Русия!
    Драги ми облъчениченца! Рейнметал, фирма с традиции, поточни линии, обучен персонал и ПОЗВОЛЕНИЕ да прави ракети казва, че ако днес почне, първите ракети ще са след 2 години.
    Нали разбирате какво искам да ви кажа?

    Коментиран от #5

    12:30 10.08.2026

  • 3 Теслатъ

    10 1 Отговор
    Тъй, тъй...., то, хубавите работи бавно стават, кът нашите еФки... -))))

    Коментиран от #7

    12:31 10.08.2026

  • 4 ДА ГИ ПОРЪЧАТ В КИТАЙ

    9 0 Отговор
    ЗА 1 МЕСЕЦ ЩЕ ГИ ПРОИЗВЕДАТ И ДОСТАВЯТ

    12:32 10.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    ТЪлПИТЕ от ТЪ.ПИТЕ ПО ПЕЙКИТЕ
    нямат с какво да те разберат ❗

    ЦПУ-то им изпразнени от съдържание 😉

    12:33 10.08.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    Гутен МОРГЕН, киефс мадафака! Как слипинг ин дъ метрото? Научи ли инглиш, бикоуз ша влизаш в нато?
    Ю ар вери tragically funny, айдиот!

    12:34 10.08.2026

  • 7 ПРАВ СИ

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Теслатъ":

    ЗА 100 ГОДИШНИНАТА НА F 16 НАШИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ ПЪРВИЯТ СИ ПОЛЕТ

    12:34 10.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Драги ми ЕВРО.GE.ЙЧЕТА , ТръНпича отдавна изпразни САШтинските складове❗
    Затова събра де що има ракети от складовете на послушНАТО, ама и гр са на привършване❗
    А с какво ще плаши Иран и Раша 🤔❓
    Ами с това с което комарджия плаши другите играчи когато няма карти- с блъф❗
    Проблемът му е , че другите играчи виждат картите му 😀

    12:39 10.08.2026

  • 9 Госъ

    5 1 Отговор
    Това говори , че въпреки не големия военен бюджет в света САЩ не са готови за дълга война с Иран …. За Русия и Китай са не говорим … Странна работа … или бая крадлива !

    12:40 10.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    ТръНп към ZE:
    " - Ти нямаш карти бе!"
    PUT IN:
    " - A ти да не би да имаш!"

    12:42 10.08.2026

  • 11 гост

    3 4 Отговор
    Че само германската фирма ли има лиценз,защо не се даде на други,на английски фирми,и да се запълни празнината за по кратко време...нещо не се мисли в правилната посока...

    12:48 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ракети ще отнеме много време

    3 1 Отговор
    и така жалко ви бандеровски канчета
    жалко че и обикновения им народ страда макар доста да не са бая стока

    13:13 10.08.2026

  • 14 УдоМача

    2 1 Отговор
    Ако и ракетите са им като колите, които произвеждат Америка много скоро ще си вземе лиценза обратно!!

    13:40 10.08.2026

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