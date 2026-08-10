Песни на Тейлър Суифт бяха премахнати от видеоклиповете на кампанията на Белия дом и Тръмп

Няколко песни на Тейлър Суифт бяха премахнати от видеоклипове в социалните мрежи, публикувани от акаунти, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп и Белия дом. Част от публикациите вече са без звук, а при други се появяват съобщения, че музиката не е достъпна заради претенции за авторски права или по решение на притежателя на правата.

Сред засегнатите песни е „August“ от албума Folklore от 2020 г. Парчето беше използвано във видео на Team Trump, в което Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп наблюдават фойерверки. В публикацията беше отбелязан и профилът на певицата, като авторите иронично предполагаха, че тя ще бъде „супер развълнувана“ от използването на песента. Впоследствие аудиото от клипа е премахнато.

Без музика са останали и публикации, в които са използвани „Father Figure“ и „Opalite“ от по-новия каталог на американската звезда. Според Billboard и Variety засегнати са няколко видеа, качвани от профили, свързани с Тръмп.

Засега няма официално изявление от Тейлър Суифт, което да потвърждава дали именно тя или нейният екип са поискали премахването на музиката. От Белия дом също не са коментирали случая. Фактът, че част от видеата съдържат уведомление за намеса на притежателя на авторските права, обаче насочва към действия по линия на лицензирането на песните.

Случаят отново поставя във фокуса сложните отношения между Тейлър Суифт и Доналд Тръмп. Певицата подкрепи Камала Харис на президентските избори през 2024 г., след като по-рано Тръмп разпространи генерирани с изкуствен интелект изображения, създаващи невярното впечатление, че Суифт и нейни почитатели застават зад кандидатурата му. След подкрепата ѝ за Харис Тръмп реагира остро срещу изпълнителката в социалните мрежи.

Тейлър Суифт далеч не е единственият изпълнител, чиито песни са използвани в политически публикации на администрацията. През последните месеци артисти като Сабрина Карпентър, Оливия Родриго и Кеша публично възразиха срещу употребата на тяхна музика във видеа на Белия дом или американските власти.

Премахването на песните на Суифт показва, че спорът между популярната култура и политическата комуникация на администрацията на Тръмп продължава – този път не само чрез публични реплики, а и през правата върху самата музика.