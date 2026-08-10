Корнелия Нинова: Управляващите посягат на надеждата за дете на над 150 000 двойки

Най- антисоциалното правителство тихомълком посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:
Представяте ли си, че така чаканата административна реформа започва с инвитро фонда, където работят цели 7 души? Прехвърлят го към НЗОК, където парите потъват в общия кюп. Така беше през 2013 г. и се видя, че това е абсолютно порочен модел. Чакаше се по една година с неизвестно финансиране. После фондът беше изваден оттам. Сега прогресистите го връщат. При цялата раздута администрация, дублиращи се структури и партийни калинки, управляващите посягат първо на инвитро процедурите.
Да ви припомня, че първата им работа в парламента беше да закрият комисията по демографска политика. При тази крещяща демографска катастрофа, тези решения са абсолютно неадекватни и вредни.
Как не разбират, че изчезваме като народ. Каквото и да правиш, народ като няма, нищо нямаш. И понеже се натрупаха много факти, започвам да си мисля, че е умишлено.
Закриха комисията, замразиха майчинството, замразиха детските, замразиха парите на деца с увреждания, замразиха данъчните облекчения за работещи родители, замразиха парите на учениците за първия учебен ден. Тотална антисоциална политика!
Сега посягат на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Против тази реформа се обявиха специалистите по репродуктивна медицина, Фондация "Искам бебе", Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве." Никой от властта не ги чува. И тези млади хора, жадуващи да имат детенце, и те ли са с отпаднала необходимост за вас?
Самозабравили сте се и сте арогантни. А в този случай и вредни за бъдещето на България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 анонимен
Коментиран от #8, #9
12:18 10.08.2026
2 анонимен
12:21 10.08.2026
3 курито много злобна
12:23 10.08.2026
4 Абе
Коментиран от #28
12:24 10.08.2026
5 Дзак
12:24 10.08.2026
6 Баба Вуна
12:25 10.08.2026
7 По арогантна от теб няма всред
Но, това ти е поведение от домашното ти възпитание
Ако не се спреш всеки ще плюе на твоите становища
Ненаситна приватизаторка ей !
12:25 10.08.2026
8 Абе
До коментар #1 от "анонимен":Чекай чекай, коги приватизира она беше от Сдс, после стана от Бсп.
12:26 10.08.2026
9 Може и да си прав !
До коментар #1 от "анонимен":Но Другите ?
Не са Ли Същите !
А Сега !
Искат !
И Това !
12:27 10.08.2026
10 Някой
За да стимулирата ръжаемоста дохосите на 30 годишните, трябва да са двойно и тройно по-високи от на 60 годишните. А БСП вече 80 години прави обратното, защото се "храни" от гласовете на над 60 годишните.
12:28 10.08.2026
11 гост
Коментиран от #26
12:29 10.08.2026
12 Абе вместо да
12:31 10.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Констатация
12:40 10.08.2026
15 Някой
12:46 10.08.2026
16 а ти, другарко,
12:55 10.08.2026
17 това изкуствено зачеване и раждане не
12:55 10.08.2026
18 НЯКОЙ
12:56 10.08.2026
19 точно курналина
12:59 10.08.2026
20 Нинова не само,
Всички останали клекнаха!
13:04 10.08.2026
21 Тралала
13:05 10.08.2026
22 Първанов издигна Радев,
Така че, Радев е продукт на всички тях.
" С вас сме, г- президент!"
13:09 10.08.2026
23 БиЗнаЧ
13:10 10.08.2026
24 Нинке,
13:31 10.08.2026
25 тиририрам
13:33 10.08.2026
26 Аха!
До коментар #11 от "гост":Сме канала на радиото бе, умник!
Коментиран от #29
13:37 10.08.2026
27 крокодил
13:40 10.08.2026
28 звездите ми говорят
До коментар #4 от "Абе":А за тебе питат от 3 галактики. 🧪👽😘🤫
13:40 10.08.2026
29 Не ми пипайте коментарите!
До коментар #26 от "Аха!":Смени канала!
13:44 10.08.2026
30 Како
13:45 10.08.2026
31 Борисов и ДБ
14:01 10.08.2026
32 Мила
14:32 10.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Диваци с претенции за прогрес!
Радев прегрупира и обединява мафиотизираната олигархия в похода й за унищожаване на българската държава и народ в полза на чужди интереси и собствено обогатяване.
Всички лаещи срещу Нинова са алчни и безмозъчни предатели и слуги на мафията!
15:09 10.08.2026
35 Фют
😁😁😁
15:36 10.08.2026
36 Станко
16:21 10.08.2026