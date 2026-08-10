Корнелия Нинова: Управляващите посягат на надеждата за дете на над 150 000 двойки

Най- антисоциалното правителство тихомълком посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:

Представяте ли си, че така чаканата административна реформа започва с инвитро фонда, където работят цели 7 души? Прехвърлят го към НЗОК, където парите потъват в общия кюп. Така беше през 2013 г. и се видя, че това е абсолютно порочен модел. Чакаше се по една година с неизвестно финансиране. После фондът беше изваден оттам. Сега прогресистите го връщат. При цялата раздута администрация, дублиращи се структури и партийни калинки, управляващите посягат първо на инвитро процедурите.

Да ви припомня, че първата им работа в парламента беше да закрият комисията по демографска политика. При тази крещяща демографска катастрофа, тези решения са абсолютно неадекватни и вредни.

Как не разбират, че изчезваме като народ. Каквото и да правиш, народ като няма, нищо нямаш. И понеже се натрупаха много факти, започвам да си мисля, че е умишлено.

Закриха комисията, замразиха майчинството, замразиха детските, замразиха парите на деца с увреждания, замразиха данъчните облекчения за работещи родители, замразиха парите на учениците за първия учебен ден. Тотална антисоциална политика!

Сега посягат на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Против тази реформа се обявиха специалистите по репродуктивна медицина, Фондация "Искам бебе", Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве." Никой от властта не ги чува. И тези млади хора, жадуващи да имат детенце, и те ли са с отпаднала необходимост за вас?

Самозабравили сте се и сте арогантни. А в този случай и вредни за бъдещето на България.