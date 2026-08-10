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Корнелия Нинова: Управляващите посягат на надеждата за дете на над 150 000 двойки

Корнелия Нинова: Управляващите посягат на надеждата за дете на над 150 000 двойки

10 Август, 2026 12:16 2 486 36

  • корнелия нинова-
  • репродуктивна медицина-
  • демография

Как не разбират, че изчезваме като народ. Каквото и да правиш, народ като няма, нищо нямаш, коментира тя

Корнелия Нинова: Управляващите посягат на надеждата за дете на над 150 000 двойки - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най- антисоциалното правителство тихомълком посяга на надеждите за рожба на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълва:

Представяте ли си, че така чаканата административна реформа започва с инвитро фонда, където работят цели 7 души? Прехвърлят го към НЗОК, където парите потъват в общия кюп. Така беше през 2013 г. и се видя, че това е абсолютно порочен модел. Чакаше се по една година с неизвестно финансиране. После фондът беше изваден оттам. Сега прогресистите го връщат. При цялата раздута администрация, дублиращи се структури и партийни калинки, управляващите посягат първо на инвитро процедурите.

Да ви припомня, че първата им работа в парламента беше да закрият комисията по демографска политика. При тази крещяща демографска катастрофа, тези решения са абсолютно неадекватни и вредни.

Как не разбират, че изчезваме като народ. Каквото и да правиш, народ като няма, нищо нямаш. И понеже се натрупаха много факти, започвам да си мисля, че е умишлено.

Закриха комисията, замразиха майчинството, замразиха детските, замразиха парите на деца с увреждания, замразиха данъчните облекчения за работещи родители, замразиха парите на учениците за първия учебен ден. Тотална антисоциална политика!

Сега посягат на над 150 000 двойки с репродуктивни проблеми. Против тази реформа се обявиха специалистите по репродуктивна медицина, Фондация "Искам бебе", Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве." Никой от властта не ги чува. И тези млади хора, жадуващи да имат детенце, и те ли са с отпаднала необходимост за вас?

Самозабравили сте се и сте арогантни. А в този случай и вредни за бъдещето на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анонимен

    28 8 Отговор
    А вие госпожо Бивш БСП колко хора оставихте с приватизацията и с кражбите от вашата бивша партия БСП.

    Коментиран от #8, #9

    12:18 10.08.2026

  • 2 анонимен

    30 4 Отговор
    Хората няма да забравят как приватизирахте техноимпекс и оставихте хиляди хора без работа.Така че нямате право да говорите за други.Харчете си откраднатите от народа пари и не се показвайте много много.

    12:21 10.08.2026

  • 3 курито много злобна

    17 3 Отговор
    бе си пе старчета освен грабежи на фабрики и лежане в скут какво друго направиха ???

    12:23 10.08.2026

  • 4 Абе

    15 3 Отговор
    Аалооууу како, теб та иска та репродуцира селския бик у Крушовица.

    Коментиран от #28

    12:24 10.08.2026

  • 5 Дзак

    12 0 Отговор
    А къде са парите?

    12:24 10.08.2026

  • 6 Баба Вуна

    22 1 Отговор
    Точно Корни да говори за партийни калинки е смехотворно и дълбоко цинично! Където и да са вземали властта през последните 30 години се назначаваха от кол и въже приближени на партията хора.

    12:25 10.08.2026

  • 7 По арогантна от теб няма всред

    16 1 Отговор
    Опозицията
    Но, това ти е поведение от домашното ти възпитание
    Ако не се спреш всеки ще плюе на твоите становища
    Ненаситна приватизаторка ей !

    12:25 10.08.2026

  • 8 Абе

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Чекай чекай, коги приватизира она беше от Сдс, после стана от Бсп.

    12:26 10.08.2026

  • 9 Може и да си прав !

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "анонимен":

    Но Другите ?

    Не са Ли Същите !

    А Сега !

    Искат !

    И Това !

    12:27 10.08.2026

  • 10 Някой

    11 4 Отговор
    Бесепарите как не разбрахте, че като давате мизерни заплати на младите и тлъста пенсия, и тлъста заплата на 60 - 80 годишни милиционери, фатмаци, прокурори, съдии, президенти ... не стимулирате раждаемостта.
    За да стимулирата ръжаемоста дохосите на 30 годишните, трябва да са двойно и тройно по-високи от на 60 годишните. А БСП вече 80 години прави обратното, защото се "храни" от гласовете на над 60 годишните.

    12:28 10.08.2026

  • 11 гост

    17 4 Отговор
    Тази започва да става банална и противна.

    Коментиран от #26

    12:29 10.08.2026

  • 12 Абе вместо да

    5 3 Отговор
    Се забъркваме в укро войната и да им даваме милиарди, по-добре на всяко родено дете-българче по 1 милион евро на семейството! Става въпрос само за нашия етнос. Ние сме застрашени от измиране. Никва Украина и никви огромни суми за САЩ и ЕС... Нашите пари за нашето оцеляване!!! СЕГА!

    12:31 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Констатация

    8 0 Отговор
    ДругарЕ, да не би да сте взели на щат " Мадам Корнелия" поради липса на персонал? Лошо, другарЕ, много лошо..., дедо Маркс е рекъл, че: "Нов бар ::::: дак със стри К. не се прави!".

    12:40 10.08.2026

  • 15 Някой

    6 2 Отговор
    Факти в последно време много държат да ни запознаят с мнението на тази жена политик с отпаднала необходимост и нейното протеже. Защо ли?

    12:46 10.08.2026

  • 16 а ти, другарко,

    6 2 Отговор
    Как не разбираш, че с намесата си в обществените разговори не допринасяш за решаването им, а само си изливаш злобата към Радев и недоброто отношение към никоя политическа партиа (освен твоата, вероаятно) и никого. Толкова съм те защитавала, когато виждах градивни неща в политиката ти! Като например номинирането на Румен Радев за президент първия път. Сега пропадаш.

    12:55 10.08.2026

  • 17 това изкуствено зачеване и раждане не

    2 2 Отговор
    води до здраво поколение , да се прави много секс е най сигурния начин

    12:55 10.08.2026

  • 18 НЯКОЙ

    4 2 Отговор
    ама как свиха сърмите на нинова............

    12:56 10.08.2026

  • 19 точно курналина

    5 2 Отговор
    няма право да се изказва за управлението на държавата защото се е доказала като незнаеща , неможеща и вредна за държавата

    12:59 10.08.2026

  • 20 Нинова не само,

    2 4 Отговор
    чене е с отпаднала необходимост, но дори е МНОГО НЕОБХОДИМА, КАКТО И КОСТАДИНОВ, понеже те са единствената опозиция на Радев по настоящем.

    Всички останали клекнаха!

    13:04 10.08.2026

  • 21 Тралала

    5 4 Отговор
    Тази ще припадне от злоба. Решила си е, че Радев и е длъжен да я носи на ръце, щото видиш ли го била издигнала. Тъжна гледка.

    13:05 10.08.2026

  • 22 Първанов издигна Радев,

    2 4 Отговор
    Радев го предаде и се залепи за Нинова, Нинова го подкрепи чрез БСП, а Борисов и ППДБ го избраха.

    Така че, Радев е продукт на всички тях.
    " С вас сме, г- президент!"

    13:09 10.08.2026

  • 23 БиЗнаЧ

    4 3 Отговор
    Тааа пPOTuBHaTа не спря да сипва гнусотии забрави вече някога да си на власт ма трЪба

    13:10 10.08.2026

  • 24 Нинке,

    1 1 Отговор
    готова ли си да гласуваш за йоцата, която ти трапоса с рундьо, а сега и двамата не те познават

    13:31 10.08.2026

  • 25 тиририрам

    4 0 Отговор
    Корнелке, от дядки не може да се очаква да разбират проблемите на младите семейства. За тях децата са с "отпаднала необходимост".

    13:33 10.08.2026

  • 26 Аха!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Сме канала на радиото бе, умник!

    Коментиран от #29

    13:37 10.08.2026

  • 27 крокодил

    4 2 Отговор
    От известно време ТАЗИ само плюе и говори глупости, МНОГО ВИ МОЛЯ НЕ Я ПОКАЗВАЙТЕ...

    13:40 10.08.2026

  • 28 звездите ми говорят

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    А за тебе питат от 3 галактики. 🧪👽😘🤫

    13:40 10.08.2026

  • 29 Не ми пипайте коментарите!

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аха!":

    Смени канала!

    13:44 10.08.2026

  • 30 Како

    2 0 Отговор
    този отпадък е твой. Не те ли е срам сега да го критикуваш!

    13:45 10.08.2026

  • 31 Борисов и ДБ

    2 0 Отговор
    не са избирали Радев, имаха си свои кандидати ама нефелни. То не че муньо беше читав кандидат, нямаше никакъв избор.

    14:01 10.08.2026

  • 32 Мила

    0 0 Отговор
    В България всички пари потъват във Вашите джобове,както пенсионните фондове,така и това,никой за нищо не го интересува,та то толкова крадене,язък за нацията.

    14:32 10.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Диваци с претенции за прогрес!

    0 0 Отговор
    Прогресивните надграждат антисоциалната, политиката на грабеж на модела боко-прасчо.
    Радев прегрупира и обединява мафиотизираната олигархия в похода й за унищожаване на българската държава и народ в полза на чужди интереси и собствено обогатяване.
    Всички лаещи срещу Нинова са алчни и безмозъчни предатели и слуги на мафията!

    15:09 10.08.2026

  • 35 Фют

    0 0 Отговор
    Ама не бива да бъркат в гащите на народа, че винаги може да изскочи нещо животозастрашаващо ги.
    😁😁😁

    15:36 10.08.2026

  • 36 Станко

    0 0 Отговор
    Нинова нямаш ли малко срам за едни пари си плюеш на всичко всъщност ти нямаш нищо иди и работи нещо каквото можеш но ти не можеш нищо само да лъжеш и краде. Ти си едина тъжна жена

    16:21 10.08.2026

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