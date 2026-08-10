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Официално: Ливърпул привлече Роналд Араухо!

Официално: Ливърпул привлече Роналд Араухо!

10 Август, 2026 21:09, обновена 10 Август, 2026 21:12 963 1

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Мърсисайдци взеха уругвайския защитник под наем от Барселона с опция за закупуване

Официално: Ливърпул привлече Роналд Араухо! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Английският гранд Ливърпул официално обяви привличането на централния защитник Роналд Араухо под наем от Барселона.

Уругвайският национал ще прекара на „Анфийлд“ целия сезон 2026/27.

Сделката между двата клуба бе финализирана по-рано днес, след като 27-годишният бранител премина успешно задължителните медицински прегледи в Мърсисайд. Според официалната информация от испанския клуб, договорът включва опция за перманентен трансфер през лятото на 2027 г., която не е задължителна. Финансовите параметри на откупуването възлизат на около 55 милиона евро (47.1 милиона паунда). От Ливърпул няма да плащат такса за преотстъпването, но се ангажират да покриват 100% от заплатата на играча за периода на наема.

Защо Ливърпул реагира толкова спешно на пазара?

Новият мениджър на мърсисайдци Андони Ираола се оказа в тежка кадрова криза в дефанзивната линия броени дни преди старта на Висшата лига. След като Ибрахима Конате премина в Реал Мадрид със свободен трансфер, опциите в защита рязко намаляха. Ситуацията се влоши допълнително от мускулната контузия на Джо Гомес в първата предсезонна контрола и продължаващото възстановяване на Джовани Леони от тежка травма на кръстните връзки.

Тъй като и новото попълнение Жереми Жаке има фитнес проблеми, до този момент капитанът Вирджил ван Дайк бе единственият напълно готов и опитен централен бранител в състава. Привличането на Роналд Араухо осигурява моментална класа, като уругваецът може да оперира еднакво успешно както в центъра на защитата, така и като десен бек. На „Анфийлд“ той ще носи фланелката с номер 33.

Какво печели Барселона от сделката?

Макар Араухо да преподписа с каталунците до 2031 година, той постепенно загуби твърдото си титулярно място в плановете на наставника Ханзи Флик, който предпочита двойката Пау Кубарси и Жерар Мартин. През изминалия сезон защитникът записа едва 1617 минути игрово време във всички турнири.

Спускането на Араухо надолу в йерархията, съчетано с огромното му възнаграждение, принуди спортния директор Деко да търси изход от ситуацията. Преминаването му в Англия спестява сериозен ресурс от бюджета за заплати на „блаугранас“. Това ще позволи на Барселона да картотекира останалите си футболисти в Ла Лига и ще даде сериозен тласък на преговорите с Манчестър Сити за привличането на испанския халф Родри.

Футболен съюз между Ливърпул и Араухо изглежда като перфектното решение и за двете страни в този етап от трансферния прозорец.


Великобритания
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  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Добре дошъл на Анфилд!

    22:03 10.08.2026

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