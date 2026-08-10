Официално: Ливърпул привлече Роналд Араухо!

Английският гранд Ливърпул официално обяви привличането на централния защитник Роналд Араухо под наем от Барселона.

Уругвайският национал ще прекара на „Анфийлд“ целия сезон 2026/27.

Сделката между двата клуба бе финализирана по-рано днес, след като 27-годишният бранител премина успешно задължителните медицински прегледи в Мърсисайд. Според официалната информация от испанския клуб, договорът включва опция за перманентен трансфер през лятото на 2027 г., която не е задължителна. Финансовите параметри на откупуването възлизат на около 55 милиона евро (47.1 милиона паунда). От Ливърпул няма да плащат такса за преотстъпването, но се ангажират да покриват 100% от заплатата на играча за периода на наема.

Защо Ливърпул реагира толкова спешно на пазара?

Новият мениджър на мърсисайдци Андони Ираола се оказа в тежка кадрова криза в дефанзивната линия броени дни преди старта на Висшата лига. След като Ибрахима Конате премина в Реал Мадрид със свободен трансфер, опциите в защита рязко намаляха. Ситуацията се влоши допълнително от мускулната контузия на Джо Гомес в първата предсезонна контрола и продължаващото възстановяване на Джовани Леони от тежка травма на кръстните връзки.

Тъй като и новото попълнение Жереми Жаке има фитнес проблеми, до този момент капитанът Вирджил ван Дайк бе единственият напълно готов и опитен централен бранител в състава. Привличането на Роналд Араухо осигурява моментална класа, като уругваецът може да оперира еднакво успешно както в центъра на защитата, така и като десен бек. На „Анфийлд“ той ще носи фланелката с номер 33.

Какво печели Барселона от сделката?

Макар Араухо да преподписа с каталунците до 2031 година, той постепенно загуби твърдото си титулярно място в плановете на наставника Ханзи Флик, който предпочита двойката Пау Кубарси и Жерар Мартин. През изминалия сезон защитникът записа едва 1617 минути игрово време във всички турнири.

Спускането на Араухо надолу в йерархията, съчетано с огромното му възнаграждение, принуди спортния директор Деко да търси изход от ситуацията. Преминаването му в Англия спестява сериозен ресурс от бюджета за заплати на „блаугранас“. Това ще позволи на Барселона да картотекира останалите си футболисти в Ла Лига и ще даде сериозен тласък на преговорите с Манчестър Сити за привличането на испанския халф Родри.

Футболен съюз между Ливърпул и Араухо изглежда като перфектното решение и за двете страни в този етап от трансферния прозорец.