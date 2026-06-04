Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Тодор Янчев остава начело на младежкия национален отбор до 21 години

Тодор Янчев остава начело на младежкия национален отбор до 21 години

4 Юни, 2026 13:43 309 0

  • тодор янчев-
  • национален отбор до 21 години-
  • българия u21-
  • бфс-
  • евро 2027-
  • квалификации-
  • футбол-
  • младежки национален тим-
  • кирил котев-
  • удължаване на договор

Българският футболен съюз потвърди доверието си в треньора

Тодор Янчев остава начело на младежкия национален отбор до 21 години - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз официално обяви, че Тодор Янчев ще продължи да ръководи националния отбор на България до 21 години. Новината бе съобщена от техническия директор на БФС Кирил Котев пред журналисти на летище "Васил Левски" в София, непосредствено преди заминаването на представителния ни тим за Молдова.

Янчев, който пое поста през миналата година, наследявайки Александър Димитров. Първоначалният му договор изтича в края на този месец, но ръководството на БФС е решено да удължи контракта му до края на 2027 година.

В момента България U21 се състезава в група "В" на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Нашите момчета заемат четвъртата позиция с 11 точки от 7 изиграни срещи – равен актив с Шотландия. Лидер в групата е Португалия с 19 точки, а второто място държи Чехия с 14.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове