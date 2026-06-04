Тодор Янчев остава начело на младежкия национален отбор до 21 години

Българският футболен съюз официално обяви, че Тодор Янчев ще продължи да ръководи националния отбор на България до 21 години. Новината бе съобщена от техническия директор на БФС Кирил Котев пред журналисти на летище "Васил Левски" в София, непосредствено преди заминаването на представителния ни тим за Молдова.

Янчев, който пое поста през миналата година, наследявайки Александър Димитров. Първоначалният му договор изтича в края на този месец, но ръководството на БФС е решено да удължи контракта му до края на 2027 година.

В момента България U21 се състезава в група "В" на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Нашите момчета заемат четвъртата позиция с 11 точки от 7 изиграни срещи – равен актив с Шотландия. Лидер в групата е Португалия с 19 точки, а второто място държи Чехия с 14.