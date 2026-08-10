Рецепта на деня: Сьомга по флорентински с ароматен сос

Необходими продукти:

филе от сьомга без кожа - 4 броя по 180 г;

пресен спанак - 200 г;

печурки - 250 г;

лук - 1 малка глава;

чесън - 2 скилидки;

сухо бяло вино - 100 мл;

готварска сметана - 250 мл;

масло - 30 г;

зехтин - 2 с.л.;

сладък червен пипер - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Филетата сьомга се подсушават много добре с кухненска хартия. Това помага рибата да се запечата красиво в тигана и да получи апетитна златиста коричка. Овкусяват се от всички страни със сол, черен пипер и сладък червен пипер.

Печурките се почистват и нарязват на филийки. Лукът се реже на ситно, а чесънът се наситнява. Спанакът се измива и се отцежда добре, за да не разводни кремообразния винен сос.

В широк тиган се загряват зехтинът и половината масло. Сьомгата се поставя в горещата мазнина и се запича по 3-4 минути от всяка страна според дебелината на филетата. Готовата риба трябва да остане сочна в средата и лесно да се разделя на люспи при лек натиск с вилица. Изважда се в чиния и се оставя настрана.

В същия тиган се добавя останалото масло. Лукът се задушава 2-3 минути, докато омекне и стане леко прозрачен.

Прибавя се чесънът и се разбърква за около 30 секунди, само докато пусне аромат.

Добавят се нарязаните печурки и се готвят 5-6 минути, докато омекнат и част от течността им се изпари. Налива се сухото бяло вино и сосът се оставя да къкри 3-4 минути, за да се изпари алкохолът и да остане приятен винен аромат.

Сметаната се излива в тигана и се разбърква до гладък сос. Когато започне леко да се сгъстява, се добавя спанакът. Готви се още 2-3 минути, докато листата омекнат, но запазят свежия си зелен цвят. Ако е необходимо, сосът се овкусява с още малко сол и черен пипер.

Запечената сьомга се връща в тигана или се поставя в чинии за сервиране и се залива обилно с кремообразния флорентински сос със спанак и гъби. Ястието се поднася веднага, докато сосът е топъл и копринен.

Сьомгата по флорентински с кремообразен винен сос може да се сервира самостоятелно, с печени зеленчуци, картофено пюре или ориз, пише gotvach.bg.