Николай Младенов: Планът за Газа е единственият път, който може да предотврати нов 7 октомври

Пълното и проверимо изпълнение на подкрепения от САЩ план за ивицата Газа е единственият път, който може да гарантира, че нападение като това на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г. няма да се повтори. Това заяви българският дипломат и върховен представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов в интервю за израелския Канал 12.
Интервюто беше излъчено часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че отхвърля предложената пътна карта за изпълнение на следващия етап от мирния план за Газа.
"Вариантът, който предлагаме днес, е единственият път напред, който гарантира, че тази трагедия няма да се повтори", заяви Младенов.
Той се опита да разсее опасенията в Израел, че изпълнението на плана би могло да доведе до изтегляне на израелските сили, без "Хамас" действително да е предал оръжията си. По думите му механизмът за разоръжаване не се основава на доверие към ислямистката организация, а на проверими действия на място.
"Никой не е длъжен да прави нищо - най-малко Израел - преди действително да имаме проверени стъпки на място", посочи Младенов. Според него израелското изтегляне трябва да бъде обвързано с реален и потвърден напредък по разоръжаването.
Младенов подчерта, че целта е да бъде създадена система, при която изпълнението на ангажиментите може да бъде независимо проверено, вместо Израел да бъде принуден да разчита на обещания от страна на "Хамас". Той защити предложената пътна карта като практически начин да бъдат съчетани израелските изисквания за сигурност с постепенното изпълнение на останалите части от споразумението.
Изявлението му идва на фона на открито разминаване между Нетаняху и администрацията на американския президент Доналд Тръмп за начина, по който трябва да продължи мирният процес.
Нетаняху заяви в неделя, че Израел няма да приеме предложената пътна карта и няма да изтегля силите си от Газа, докато "Хамас" не бъде напълно разоръжен. Основният спор е за последователността на действията - кога трябва да започне израелското изтегляне и на какъв етап от процеса на разоръжаване на "Хамас".
Младенов обаче настоя, че предложението на Съвета за мир предвижда именно проверка на изпълнението и че Израел няма да бъде задължен да предприема необратими действия, преди да има доказан напредък на терен.
Българският дипломат се срещна с Нетаняху и през миналата седмица. Според израелски медии по време на разговорите Младенов е призовал израелския премиер да прекрати ударите в Газа в съответствие с ангажиментите, поети от Израел по мирния план на Тръмп.
Младенов, който в миналото беше външен министър на България и специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, в момента е върховен представител за Газа в създадения по инициатива на Тръмп Съвет за мир и има ключова роля в практическото изпълнение на договореностите за бъдещото управление, сигурността и възстановяването на палестинската територия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоз и той
09:59 10.08.2026
2 Николай Младенов
Коментиран от #25
10:01 10.08.2026
3 Няма как Николай Младенов
10:06 10.08.2026
4 мръсни продажници
10:06 10.08.2026
5 Палестинец
Въпреки вашите ЗВЕРСТВА над ПАЛЕСТИНСКИЯТ народ те ще са собственици на родните си земи.
10:07 10.08.2026
6 Ционисткото прокси Младенов
10:09 10.08.2026
7 Тихичко да допълним
10:13 10.08.2026
8 Историк
10:15 10.08.2026
9 Гад Зеев
Това е военно терористично образование на ционистите опитващи се да владеят света и да подчиняват и плячкосват всички държави, включително България.
7 октомври е Априлското въстание на палестинците опитващи се да се освободят от бруталната израелска окупация, която причини смъртта на милиони палестинци за 80 години.
България е признала държавата Палестина!
10:18 10.08.2026
10 Иран ще си получи заслуженото
Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.
"Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.
Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.
10:18 10.08.2026
11 Съединените щати никога повече
10:18 10.08.2026
12 Ти да видиш
10:19 10.08.2026
13 Яко нали?
10:20 10.08.2026
14 Кой го сложи тоя
10:38 10.08.2026
15 Kaлпазанин
10:45 10.08.2026
16 Пак
10:50 10.08.2026
17 Толкова
10:54 10.08.2026
18 Младенов прекрасно знае че
10:55 10.08.2026
19 Някой
1. Израел се премества на територията на САЩ или Англия. Първите са им колония. Вторите са унищожили колонията Палестина да ги цвъкнат там;
2. Ново цепене на Израел. Връщане на всички окупирани територии и права линия от морето до Йордания. Като южната е Израел, а северната Палестина. Тъй като по твърдения 1947г евреите са били 1/3 някъде, толкова да е за тях. И международни войски по границата.
Отделно съд за терористите Сатаняху и Тръмп. Ако паднат от власт и без това ще ги съдят. Първият и за корупция.
10:57 10.08.2026
20 израелския Канал 12....
ЦСКА пусна билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) и призова феновете да напълнят Националния стадион ! Реванша срещу Макаби (Тел Авив) на 13 август (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" Елате и кажете : Не на Ционизма, Не на израелският геноцид ! Митинг ще има и около стадиона..
11:00 10.08.2026
21 Съмнително е дали въобще
11:04 10.08.2026
22 Толкова
и ще ги направя един народ в земята, върху израилевите планини.Ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, където живяха бащите ви, в нея ще живеят те, чадата им и внуците им за винаги, и слугата Ми Давид(Исус Месията,корена и потомъка Давидов) ще им бъде княз за винаги.
Тогава народите ще познаят, че Аз Господ освещавам Израиля, когато светилището Ми бъде всред тях за винаги."
11:13 10.08.2026
23 Този образ
Коментиран от #24
11:32 10.08.2026
24 Шах и мат
До коментар #23 от "Този образ":Които наричат себе си юдеи, А НЕ СА....Ето един истински юдеин, в когото няма никакво лукавство.Това е казал Исус Христос, записано в Новия завет и вие ако сте християни, не би трябвало да ги игнорирате, защото блажени слушащите Словото и изпълняващите го.
12:29 10.08.2026
25 Само че
До коментар #2 от "Николай Младенов":Държава съставена от терористи от Хамас не е възможна.
Коментиран от #26
15:41 10.08.2026
26 Факт
До коментар #25 от "Само че":Терористите не са само от хамас, на практика цялото арабско население е такова.
16:46 10.08.2026