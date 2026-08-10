Николай Младенов: Планът за Газа е единственият път, който може да предотврати нов 7 октомври

Пълното и проверимо изпълнение на подкрепения от САЩ план за ивицата Газа е единственият път, който може да гарантира, че нападение като това на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г. няма да се повтори. Това заяви българският дипломат и върховен представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов в интервю за израелския Канал 12.

Интервюто беше излъчено часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че отхвърля предложената пътна карта за изпълнение на следващия етап от мирния план за Газа.

"Вариантът, който предлагаме днес, е единственият път напред, който гарантира, че тази трагедия няма да се повтори", заяви Младенов.

Той се опита да разсее опасенията в Израел, че изпълнението на плана би могло да доведе до изтегляне на израелските сили, без "Хамас" действително да е предал оръжията си. По думите му механизмът за разоръжаване не се основава на доверие към ислямистката организация, а на проверими действия на място.

"Никой не е длъжен да прави нищо - най-малко Израел - преди действително да имаме проверени стъпки на място", посочи Младенов. Според него израелското изтегляне трябва да бъде обвързано с реален и потвърден напредък по разоръжаването.

Младенов подчерта, че целта е да бъде създадена система, при която изпълнението на ангажиментите може да бъде независимо проверено, вместо Израел да бъде принуден да разчита на обещания от страна на "Хамас". Той защити предложената пътна карта като практически начин да бъдат съчетани израелските изисквания за сигурност с постепенното изпълнение на останалите части от споразумението.

Изявлението му идва на фона на открито разминаване между Нетаняху и администрацията на американския президент Доналд Тръмп за начина, по който трябва да продължи мирният процес.

Нетаняху заяви в неделя, че Израел няма да приеме предложената пътна карта и няма да изтегля силите си от Газа, докато "Хамас" не бъде напълно разоръжен. Основният спор е за последователността на действията - кога трябва да започне израелското изтегляне и на какъв етап от процеса на разоръжаване на "Хамас".

Младенов обаче настоя, че предложението на Съвета за мир предвижда именно проверка на изпълнението и че Израел няма да бъде задължен да предприема необратими действия, преди да има доказан напредък на терен.

Българският дипломат се срещна с Нетаняху и през миналата седмица. Според израелски медии по време на разговорите Младенов е призовал израелския премиер да прекрати ударите в Газа в съответствие с ангажиментите, поети от Израел по мирния план на Тръмп.

Младенов, който в миналото беше външен министър на България и специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, в момента е върховен представител за Газа в създадения по инициатива на Тръмп Съвет за мир и има ключова роля в практическото изпълнение на договореностите за бъдещото управление, сигурността и възстановяването на палестинската територия.