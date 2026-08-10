Новини
Свят »
Израел »
Николай Младенов: Планът за Газа е единственият път, който може да предотврати нов 7 октомври
  Тема: Бъдещето на Газа

Николай Младенов: Планът за Газа е единственият път, който може да предотврати нов 7 октомври

10 Август, 2026 09:53 978 26

  • израел-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • николай михайлов-
  • иран

Изявлението му идва на фона на открито разминаване между Нетаняху и администрацията на американския президент Доналд Тръмп за начина, по който трябва да продължи мирният процес

Николай Младенов: Планът за Газа е единственият път, който може да предотврати нов 7 октомври - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пълното и проверимо изпълнение на подкрепения от САЩ план за ивицата Газа е единственият път, който може да гарантира, че нападение като това на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г. няма да се повтори. Това заяви българският дипломат и върховен представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов в интервю за израелския Канал 12.

Интервюто беше излъчено часове след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че отхвърля предложената пътна карта за изпълнение на следващия етап от мирния план за Газа.

"Вариантът, който предлагаме днес, е единственият път напред, който гарантира, че тази трагедия няма да се повтори", заяви Младенов.

Той се опита да разсее опасенията в Израел, че изпълнението на плана би могло да доведе до изтегляне на израелските сили, без "Хамас" действително да е предал оръжията си. По думите му механизмът за разоръжаване не се основава на доверие към ислямистката организация, а на проверими действия на място.

"Никой не е длъжен да прави нищо - най-малко Израел - преди действително да имаме проверени стъпки на място", посочи Младенов. Според него израелското изтегляне трябва да бъде обвързано с реален и потвърден напредък по разоръжаването.

Младенов подчерта, че целта е да бъде създадена система, при която изпълнението на ангажиментите може да бъде независимо проверено, вместо Израел да бъде принуден да разчита на обещания от страна на "Хамас". Той защити предложената пътна карта като практически начин да бъдат съчетани израелските изисквания за сигурност с постепенното изпълнение на останалите части от споразумението.

Изявлението му идва на фона на открито разминаване между Нетаняху и администрацията на американския президент Доналд Тръмп за начина, по който трябва да продължи мирният процес.

Нетаняху заяви в неделя, че Израел няма да приеме предложената пътна карта и няма да изтегля силите си от Газа, докато "Хамас" не бъде напълно разоръжен. Основният спор е за последователността на действията - кога трябва да започне израелското изтегляне и на какъв етап от процеса на разоръжаване на "Хамас".

Младенов обаче настоя, че предложението на Съвета за мир предвижда именно проверка на изпълнението и че Израел няма да бъде задължен да предприема необратими действия, преди да има доказан напредък на терен.

Българският дипломат се срещна с Нетаняху и през миналата седмица. Според израелски медии по време на разговорите Младенов е призовал израелския премиер да прекрати ударите в Газа в съответствие с ангажиментите, поети от Израел по мирния план на Тръмп.

Младенов, който в миналото беше външен министър на България и специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, в момента е върховен представител за Газа в създадения по инициатива на Тръмп Съвет за мир и има ключова роля в практическото изпълнение на договореностите за бъдещото управление, сигурността и възстановяването на палестинската територия.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоз и той

    7 0 Отговор
    и кво заради някакъв психопат трябва да махнем седми октомври от календара ли?

    09:59 10.08.2026

  • 2 Николай Младенов

    16 2 Отговор
    е едно жалко ционистко нищожество. единственият път е "Две държави" ! Министрите на външните работи на Държавата Катар, Кралство Саудитска Арабия, Хашемитското кралство Йордания, Държавата Обединени арабски емирства, Арабска република Египет, Република Турция, Република Индонезия и Ислямска република Пакистан както и дистанционно Иран, Ирак и Ливан издадоха съвместно изявление относно продължаващите израелски престъпления в ивицата Гааза, ч.министрите подчертават категоричното отхвърляне от страна на своите страни на всеки опит за анексиране на окупирани палестински земи, налагане на израелски суверенитет над тях или насилствено разселване на палестинския народ. Те твърдят, че единственият начин за постигане на справедлив и всеобхватен мир е да се започне сериозен политически процес, водещ до прилагането на решението за две държави, гарантиращо създаването на независима и суверенна палестинска държава в границите от 1967 г., със столица Източен Йерусалим.

    Коментиран от #25

    10:01 10.08.2026

  • 3 Няма как Николай Младенов

    14 0 Отговор
    Да говори за проверими действия на място защото не е стъпвал дори там ! Нито веднъж. Но да се снима с престъпника Натаняху и да чупи стойки виж това го може

    10:06 10.08.2026

  • 4 мръсни продажници

    14 0 Отговор
    Махнете си ръцете от Палестина жалки продажни ционистки слуги ....

    10:06 10.08.2026

  • 5 Палестинец

    9 0 Отговор
    Ти Младенов който си ЕВРЕИН СИОНИСТ нормално е да защитаваш плановете на Израелските ЦИОНИСТИ.

    Въпреки вашите ЗВЕРСТВА над ПАЛЕСТИНСКИЯТ народ те ще са собственици на родните си земи.

    10:07 10.08.2026

  • 6 Ционисткото прокси Младенов

    12 0 Отговор
    е позор за България

    10:09 10.08.2026

  • 7 Тихичко да допълним

    10 0 Отговор
    Че Младенов, освен че в миналото е бил външен министър на България от ГЕРБ и специален координатор на ООН за близкоизточния мирен процес, е бил и съучастник на Шиши и Бою в прането на пари в така нареченият иракски Кюрдестан през банки в Ербил ! И Ливан!

    10:13 10.08.2026

  • 8 Историк

    8 0 Отговор
    Какъв точно е плана на тръмп, освен изграждането на Ривиера от клана му в ивицата Газа, като за целта 2 млн. палестинци трябва да бъдат изселени? Тръмп не се интересува от нищо друго,освен от лично забогатяване. Странно защо никога този миротворец не споменава,че единствения мирен план е създаване на две държави в региона?

    10:15 10.08.2026

  • 9 Гад Зеев

    9 0 Отговор
    Държава Израел няма, никога не е имало и никога няма да има!!
    Това е военно терористично образование на ционистите опитващи се да владеят света и да подчиняват и плячкосват всички държави, включително България.
    7 октомври е Априлското въстание на палестинците опитващи се да се освободят от бруталната израелска окупация, която причини смъртта на милиони палестинци за 80 години.

    България е признала държавата Палестина!

    10:18 10.08.2026

  • 10 Иран ще си получи заслуженото

    2 5 Отговор
    21 Септември 2023
    Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.

    "Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.

    Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.

    10:18 10.08.2026

  • 11 Съединените щати никога повече

    7 1 Отговор
    не трябва да заплашват Иран и трябва да прекратят окончателно войната с Иран и неговите въоръжени съюзници в региона. САЩ трябва да вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища и да изтеглят военните си от района. Те трябва да „напълно компенсират“ Иран за военните щети, да отменят санкциите и „безусловно“ да освободят замразените активи.

    10:18 10.08.2026

  • 12 Ти да видиш

    10 0 Отговор
    Този боклук Младенов е еврейска подметка, същият като онзи другият гербаджийски парцал Георг.

    10:19 10.08.2026

  • 13 Яко нали?

    5 1 Отговор
    Николай Младенов в интервю за израелския Канал 12....

    10:20 10.08.2026

  • 14 Кой го сложи тоя

    7 0 Отговор
    Подлизурко ближещ задните ч.асти на варварите избили стотици деца ...ужас ужас аман от тоя и такива като него...

    10:38 10.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Каза еврейския евреин ,няма да има мир докато я има тази сатанинска държава и всички евреи не бъдат изолирани на територия колкото Газа

    10:45 10.08.2026

  • 16 Пак

    2 0 Отговор
    някакъв акъллия тропа тъпни и поучава , без някой да му го иска !

    10:50 10.08.2026

  • 17 Толкова

    2 1 Отговор
    Николайчо е преклено инфантилно-посредствена мижитурка, чист фигурант , за да донесе мир в най-непримиримия регион на света, където се провалиха политици като Хенри Кисинджър, Ицхак Рабин и кой ли още не, защото Господ е запазил за Себе Си това правомощие."Ще направя Ерусалим отегчителен камък за всички околни племена и против него ще се съберът всичките народи на света(от едната страна е Израел, от другата ООН).Всеки който се натовари с него, ще се смаже и върху когото падне камъка, ще го пръсне."Така, че всички опити за изземане правомощията на Всемогъщия освен обречени, са и проклети.

    10:54 10.08.2026

  • 18 Младенов прекрасно знае че

    3 1 Отговор
    нападението като това на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г. е проявление на легитимно движение за съпротива. И да припомним че това се случи само 3 дена след като провокативно израелската армия изхвърли като смет 17 полумъртви палестински затворници в анклава от които 9 умряха още на следващият ден ! ....

    10:55 10.08.2026

  • 19 Някой

    1 1 Отговор
    Възможни решения:
    1. Израел се премества на територията на САЩ или Англия. Първите са им колония. Вторите са унищожили колонията Палестина да ги цвъкнат там;
    2. Ново цепене на Израел. Връщане на всички окупирани територии и права линия от морето до Йордания. Като южната е Израел, а северната Палестина. Тъй като по твърдения 1947г евреите са били 1/3 някъде, толкова да е за тях. И международни войски по границата.
    Отделно съд за терористите Сатаняху и Тръмп. Ако паднат от власт и без това ще ги съдят. Първият и за корупция.

    10:57 10.08.2026

  • 20 израелския Канал 12....

    4 0 Отговор
    Ще излъчва ли директно мача от стадион Васил Левски ? ....
    ЦСКА пусна билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) и призова феновете да напълнят Националния стадион ! Реванша срещу Макаби (Тел Авив) на 13 август (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" Елате и кажете : Не на Ционизма, Не на израелският геноцид ! Митинг ще има и около стадиона..

    11:00 10.08.2026

  • 21 Съмнително е дали въобще

    2 1 Отговор
    Николай Младенов има още редовни български документи за самоличност. Май е вече само с израелски паспорт

    11:04 10.08.2026

  • 22 Толкова

    2 4 Отговор
    На тази земя, наречена Обетовена палестинска държава няма да има.В продължение на 2000 г. територията е била част от империи-Римска, Османска, Британска, но никога друго самостоятелна държава, на мастото на древния Израел, който бива възстановен 1948 г.съгласно библейските пророчества.Езекиил, Еремия:-"Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите където са отишли и като ги събера от всякъде ще ги доведа в земята им,
    и ще ги направя един народ в земята, върху израилевите планини.Ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, където живяха бащите ви, в нея ще живеят те, чадата им и внуците им за винаги, и слугата Ми Давид(Исус Месията,корена и потомъка Давидов) ще им бъде княз за винаги.
    Тогава народите ще познаят, че Аз Господ освещавам Израиля, когато светилището Ми бъде всред тях за винаги."

    11:13 10.08.2026

  • 23 Този образ

    3 1 Отговор
    С българско име е всъщност юдеин. Така че забравете всяка безпристрастност от него

    Коментиран от #24

    11:32 10.08.2026

  • 24 Шах и мат

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Този образ":

    Които наричат себе си юдеи, А НЕ СА....Ето един истински юдеин, в когото няма никакво лукавство.Това е казал Исус Христос, записано в Новия завет и вие ако сте християни, не би трябвало да ги игнорирате, защото блажени слушащите Словото и изпълняващите го.

    12:29 10.08.2026

  • 25 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Николай Младенов":

    Държава съставена от терористи от Хамас не е възможна.

    Коментиран от #26

    15:41 10.08.2026

  • 26 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Само че":

    Терористите не са само от хамас, на практика цялото арабско население е такова.

    16:46 10.08.2026