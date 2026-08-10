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Смъртоносна атака с дронове по Нижнекамск, обявиха траур в Татарстан

Смъртоносна атака с дронове по Нижнекамск, обявиха траур в Татарстан

10 Август, 2026 09:55, обновена 10 Август, 2026 09:59 2 288 47

  • русия-
  • смъртоносна атака-
  • траур-
  • татарстан-
  • дронове

Украински безпилотни апарати са поразили промишлени и граждански обекти в руския град, има загинали

Смъртоносна атака с дронове по Нижнекамск, обявиха траур в Татарстан - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна нанесе смъртоносни удари с дронове по промишлени и граждански обекти в руския град Нижнекамск в Татарстан, при които има загинали, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на информация от кмета на града Радмир Беляев, публикувана в „Телеграм“, предава БТА.

След атаката властите в Татарстан обявиха траур в цялата република в памет на жертвите. Решението беше съобщено от пресслужбата на ръководителя на Татарстан Рустам Миниханов, цитирана от ТАСС.

„Днес сутринта републиката бе подложена на поредната жестока атака с вражески безпилотни летателни апарати. Масираното нападение срещу град Нижнекамск продължава“, съобщиха от пресслужбата на Миниханов.

По данни на местните власти атаката е била насочена както срещу производствени мощности, така и срещу граждански обекти. Властите потвърдиха, че има загинали, но към момента не са съобщили точния брой на жертвите.

В Нижнекамск се намира един от големите нефтопреработвателни комплекси в региона. Градът е важен промишлен център на Татарстан и разполага с редица предприятия от енергийния и химическия сектор.

Русия и Украйна през последните месеци взаимно засилиха ударите с безпилотни летателни апарати по цели дълбоко в територията на противника. Атаките срещу промишлена инфраструктура и енергийни обекти се превърнаха в постоянен елемент от войната.

Руските власти определиха нападението като „вражеска“ атака, докато украинската страна редовно заявява, че ударите по руска територия са насочени към ограничаване на военния и промишления капацитет на Москва.

Към момента няма независимо потвърждение на всички подробности около атаката и точния мащаб на нанесените щети.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бе гледам

    35 17 Отговор
    Тук един украинец заклал друг на Слънчака? Че и се мъчил да избяга.....

    10:02 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Леле леле

    16 8 Отговор
    Мъск изгоре, ше ходи на борсата!

    10:08 10.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 15 Отговор
    КИЕВ Е НА ПЪТ ДА СТАНЕ ЧЕРНА ДУПКА НА КАРТАТА НА ЕВРОПА
    .....ДОВЕЧЕРА ЩЕ БЪДАТ ИЗГОРЕНИ ОЩЕ МНОГО БИЗНЕСИ В КИЕВ
    .....ДА ВИДИМ КОЙ ДОКОГА ЩЕ ИЗДЪРЖИ :)

    Коментиран от #24

    10:09 10.08.2026

  • 7 Гнусни

    21 14 Отговор
    терористи!

    Коментиран от #16, #19

    10:12 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Татарстан е част от Руската Федерация

    27 19 Отговор
    Гражданите на Татарстан са граждани на Русия, служат в руската армия и плащат данъци на цар Путин. Няма причина да си мислят, че войната не ги засяга. Основни индустриални предприятия там са 1. Нижнекамскнефтехим: Част от групата Сибур, това е едно от най-големите предприятия за производство на синтетични каучуци, пластмаси и полимери в Европа. 2. ТАНЕКО: Нефтопреработвателен комплекс, собственост на компанията „Татнефти“, известен с дълбоката си преработка на нефт и производство на горива. 3. ТАИФ-НК: Голяма рафинерия за преработка на нефт и газов кондензат. 4. Нижнекамска ТЕЦ: Енергиен източник, осигуряващ ток и пара за цялата индустриална зона и града.

    Коментиран от #44

    10:13 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 байлар

    9 10 Отговор
    Дроновете са наши, с нашите данъци.

    10:13 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 11 Отговор
    АТАКУВАХА ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
    ... ВЕЛИКИ БОЛГАР Е НА 100 КМ ОТ НИЖНЕКАМС - ПАК БЪЛГАРСКИ ГРАД

    Коментиран от #42

    10:18 10.08.2026

  • 14 Няма много факти

    17 11 Отговор
    Около тази новина, но ако руснаците са проспали полета на дроновете чак до Татарстан, значи, ПВОто им нищо не струва. Ако за толкова време война не се научили как се насочват тези дронове и все още не са намерили противодействие, значи нещо във Военнопромишления им комплекс яко куца. Едно е сигурно, надушат ли кои са, геймър-операторите ги чака среща с Бандера.

    Коментиран от #17

    10:21 10.08.2026

  • 15 6-те цели на Фюрера

    12 16 Отговор

    До коментар #2 от "ХЪ ХЪ ХЪЪЪ":

    2 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ
    714ОТГОВОР
    Бии руснята по главата да и дойде акъла дето влиза в чуждия двор.
    Коментиран от 4
    -;-
    Водкаджиите са устойчиви на лопатите- като пиеш самогона и Светът е твой- само им трябва план да освобождават!
    Другарки Другари, какво става с точното и по план изълнене на 6-те цели на СВО-то?!?!?

    10:21 10.08.2026

  • 16 Уточнение

    9 9 Отговор

    До коментар #7 от "Гнусни":

    Става въпрос за Русия.

    10:22 10.08.2026

  • 17 Генарали за високите пенции

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Няма много факти":

    14 Няма много факти
    00ОТГОВОР
    Около тази новина, но ако руснаците са проспали полета на дроновете чак до Татарстан, значи, ПВОто им нищо не струва.
    -;-
    E--e , чак пък нищо да не струва- платени са милиони от Брежневите рубли , ама файдата никаква.
    Нещо като танковете и специално оня на Червния Площад- егати къшмера са рашистите !!! I
    Със зелените джелеза от 60-70-80-те години и войната им 2020 година. Нещо като индианците с Лъковет и Перата на Главите!
    Ама едни генерали от разните им Академии трябва да се нахранят и да имат добрите пенции.((Неща като нашите проверени другари в Българската армия - едни генерали и полковници по канцелариите!
    Дрона при Кардам ще покаже какви генерали и какви военни училища имаме!

    10:26 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 няма край

    10 10 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    10:33 10.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рашистите започват да си вярват

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
    134ОТГОВОР
    КИЕВ Е НА ПЪТ ДА СТАНЕ ЧЕРНА ДУПКА НА КАРТАТА НА ЕВРОПА
    -;-
    Райха ще си остане Кенефа, поне екологично да не врреди!

    10:38 10.08.2026

  • 25 Гробища и Лада Веста за Райха

    6 9 Отговор

    До коментар #18 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    18 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    -;-
    Печалбите на Райха ще се видят по гробищата и многото Лада -Веста

    Коментиран от #26, #37

    10:39 10.08.2026

  • 26 даже и по гробищата ги няма

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "Гробища и Лада Веста за Райха":

    След среща с украински дрон, не остава много от тебе. Затова ги погребват на куп като "хирургически останки".

    Коментиран от #36

    10:41 10.08.2026

  • 27 Путине, давай

    10 10 Отговор
    Вади големите кюнци и от столицата на врага да остане картофена нива. Това е моментална победа. Стига мотане!!! Вече народът ти не ти вярва, че ги защитаваш!!!

    Коментиран от #28

    10:52 10.08.2026

  • 28 Ой ой ой

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Путине, давай":

    Ай как хочется, ай ай ай ай. Ииииих!

    Коментиран от #38

    10:54 10.08.2026

  • 29 цяла поссия

    4 3 Отговор
    заче.нена да ходи!

    10:55 10.08.2026

  • 30 ти да ги

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Укротрола има разсейки от рака.":

    прихванеш!

    10:56 10.08.2026

  • 31 по тебе

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Укротрола има разсейки от рака.":

    да плъзнат!

    10:57 10.08.2026

  • 32 хе хе

    7 2 Отговор
    Порталът "Важните истории" стига до извода, че броят на наетите по договор войници в Русия през последното тримесечие на 2025 година е намалял много повече от наполовина в сравнение с предходната година и е спаднал още в началото на 2026. Освен това от източници от различни региони на Русия журналистите са научили, че и там броят на желаещите да сключат договор с армията намалява.

    "Войниците не са боеспособни"

    Пред "Верстка" източници от армията са заявили също, че войниците, които са сключили договори и са отишли на фронта през тази година, не били боеспособни. Много от новодошлите бягали от фронта. Отрядите били запълнени в най-добрия случай "между 30 и 40 процента", казал пред журналистите войник.

    10:57 10.08.2026

  • 33 Само така

    6 6 Отговор
    Поздравления

    11:02 10.08.2026

  • 34 чичо Кольо

    10 8 Отговор
    Еваларката! Украинците са пичове.

    11:03 10.08.2026

  • 35 Роко

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Олеле те укри не останаха а рассиянската армия явно води епични боеве със собствения си страх и напредва с 2 метра в месец. Както каза Димон потърпете денги нема

    11:06 10.08.2026

  • 36 Правилно

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "даже и по гробищата ги няма":

    Азиатско степната из мет не заслужава да диша.
    УДРИ!

    11:07 10.08.2026

  • 37 Роко

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гробища и Лада Веста за Райха":

    Далеч не всички семейства получават Лада повечето доволстват с няколко пакета пелмени или малко дърва за огрев (разбирай строителен отпадък) имаше и такива които получиха по кило кайма.

    11:17 10.08.2026

  • 38 Е, кво иначе?

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ой ой ой":

    Да остави фашитата да избиват народа и да му унищожават заводи, петролни станции, военната промишленост? Фашитата взеха властта в покрайнината още 2014 г и вилнеят, а Путин само се мотае... Или е война или "мръсен договор"?

    11:25 10.08.2026

  • 39 Путин е магьосник

    5 3 Отговор
    В Красноярск бензиностанциите първо рязко свалиха, а после драстично повишиха цените на горивата в рамките на два дни. Причината бе посещението на руския президент Владимир Путин в града, пише местният вестник „Проспект Мира“, както и множество руски Телеграм канали.

    Вечерта преди височайшата визита цените на горивата на бензиностанциите в Красноярск, Сосновоборск и Железногорск неочаквано паднаха: АИ-95 поевтиня от 91 рубли на 67 рубли за литър, а АИ-92 - от 87 рубли на 63 рубли. Веднага щом Путин напусна града, на бензиностанциите от най-голямата верига в региона - “Красноярскнефтепродукт” (КНП), бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха с 24 рубли, a дизеловото гориво - с 21 рубли.

    Коментиран от #40

    11:27 10.08.2026

  • 40 Абе това са

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "Путин е магьосник":

    Си народни цени. Виж цените в клуба на богатите. Под 1 евро няма никакво гориво. При вас 60-90 рубли. Тава са си супер цени.

    11:34 10.08.2026

  • 41 Бай онзи

    1 5 Отговор
    Така се консолидират всички републики в Руската федерация.Подкрепата към Путин ще расте!

    Коментиран от #43, #45, #47

    12:36 10.08.2026

  • 42 стоян

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    До 13 ком - тия там дали знаят че е български град - путин така ли каза -защото никъде в рузия не се изучава български

    13:27 10.08.2026

  • 43 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бай онзи":

    До 41 ком - явно пиеш апчета за познаване

    13:29 10.08.2026

  • 44 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Татарстан е част от Руската Федерация":

    Само че около 50% от населението е с български произход

    13:32 10.08.2026

  • 45 хех

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бай онзи":

    Подкрепа се печели със силна войска. Къде я на Путин силната войска, за да крепи интегритета на федерацията? По-скоро РФ ще се разпадне, защото няма вече какво да я държи.

    13:43 10.08.2026

  • 46 Новосибирск

    1 0 Отговор
    Погибло 7 граждан Узбекистана и много раненных. Грузчики.

    14:42 10.08.2026

  • 47 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бай онзи":

    Украински удари с дронове убиха поне 13 души и удариха нефтена рафинерия дълбоко в РусияАтака дълбоко в Русия
    Внезапен въздушен удар удари индустриална зона дълбоко на руска територия в понеделник сутринта, оставяйки големи разрушения след себе си. Щетите бяха незабавни и отнеха човешки животи. Местните власти потвърдиха, че поне 13 души, включително дете, са загинали, а 39 други са ранени.

    Атаката удари град Нижнекамск в Република Татарстан, на около 1 207 километра източно от границата с Украйна. Руските медии съобщиха, че важен завод за преработка на петрол е бил директно ударен по време на тежката атака с дронове.да ви помогна да не се мъчите....така помагам и на ефбет да им понамаля печалбата....макар като за мен коефициентите им да са с -12%...пак са губивши....отде ви намират такива професори ,ееенженери и академици....една игла не можете да вкарате въввена без да я пробиете ,но сте вси ииксперти...

    16:19 10.08.2026

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