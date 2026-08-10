Смъртоносна атака с дронове по Нижнекамск, обявиха траур в Татарстан

Украйна нанесе смъртоносни удари с дронове по промишлени и граждански обекти в руския град Нижнекамск в Татарстан, при които има загинали, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на информация от кмета на града Радмир Беляев, публикувана в „Телеграм“, предава БТА.
След атаката властите в Татарстан обявиха траур в цялата република в памет на жертвите. Решението беше съобщено от пресслужбата на ръководителя на Татарстан Рустам Миниханов, цитирана от ТАСС.
„Днес сутринта републиката бе подложена на поредната жестока атака с вражески безпилотни летателни апарати. Масираното нападение срещу град Нижнекамск продължава“, съобщиха от пресслужбата на Миниханов.
По данни на местните власти атаката е била насочена както срещу производствени мощности, така и срещу граждански обекти. Властите потвърдиха, че има загинали, но към момента не са съобщили точния брой на жертвите.
В Нижнекамск се намира един от големите нефтопреработвателни комплекси в региона. Градът е важен промишлен център на Татарстан и разполага с редица предприятия от енергийния и химическия сектор.
Русия и Украйна през последните месеци взаимно засилиха ударите с безпилотни летателни апарати по цели дълбоко в територията на противника. Атаките срещу промишлена инфраструктура и енергийни обекти се превърнаха в постоянен елемент от войната.
Руските власти определиха нападението като „вражеска“ атака, докато украинската страна редовно заявява, че ударите по руска територия са насочени към ограничаване на военния и промишления капацитет на Москва.
Към момента няма независимо потвърждение на всички подробности около атаката и точния мащаб на нанесените щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бе гледам
10:02 10.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Леле леле
10:08 10.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....ДОВЕЧЕРА ЩЕ БЪДАТ ИЗГОРЕНИ ОЩЕ МНОГО БИЗНЕСИ В КИЕВ
.....ДА ВИДИМ КОЙ ДОКОГА ЩЕ ИЗДЪРЖИ :)
Коментиран от #24
10:09 10.08.2026
7 Гнусни
Коментиран от #16, #19
10:12 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Татарстан е част от Руската Федерация
Коментиран от #44
10:13 10.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 байлар
10:13 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ВЕЛИКИ БОЛГАР Е НА 100 КМ ОТ НИЖНЕКАМС - ПАК БЪЛГАРСКИ ГРАД
Коментиран от #42
10:18 10.08.2026
14 Няма много факти
Коментиран от #17
10:21 10.08.2026
15 6-те цели на Фюрера
До коментар #2 от "ХЪ ХЪ ХЪЪЪ":2 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ
714ОТГОВОР
Бии руснята по главата да и дойде акъла дето влиза в чуждия двор.
Коментиран от 4
-;-
Водкаджиите са устойчиви на лопатите- като пиеш самогона и Светът е твой- само им трябва план да освобождават!
Другарки Другари, какво става с точното и по план изълнене на 6-те цели на СВО-то?!?!?
10:21 10.08.2026
16 Уточнение
До коментар #7 от "Гнусни":Става въпрос за Русия.
10:22 10.08.2026
17 Генарали за високите пенции
До коментар #14 от "Няма много факти":14 Няма много факти
00ОТГОВОР
Около тази новина, но ако руснаците са проспали полета на дроновете чак до Татарстан, значи, ПВОто им нищо не струва.
-;-
E--e , чак пък нищо да не струва- платени са милиони от Брежневите рубли , ама файдата никаква.
Нещо като танковете и специално оня на Червния Площад- егати къшмера са рашистите !!! I
Със зелените джелеза от 60-70-80-те години и войната им 2020 година. Нещо като индианците с Лъковет и Перата на Главите!
Ама едни генерали от разните им Академии трябва да се нахранят и да имат добрите пенции.((Неща като нашите проверени другари в Българската армия - едни генерали и полковници по канцелариите!
Дрона при Кардам ще покаже какви генерали и какви военни училища имаме!
10:26 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 няма край
10:33 10.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Рашистите започват да си вярват
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
134ОТГОВОР
КИЕВ Е НА ПЪТ ДА СТАНЕ ЧЕРНА ДУПКА НА КАРТАТА НА ЕВРОПА
-;-
Райха ще си остане Кенефа, поне екологично да не врреди!
10:38 10.08.2026
25 Гробища и Лада Веста за Райха
До коментар #18 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":18 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
-;-
Печалбите на Райха ще се видят по гробищата и многото Лада -Веста
Коментиран от #26, #37
10:39 10.08.2026
26 даже и по гробищата ги няма
До коментар #25 от "Гробища и Лада Веста за Райха":След среща с украински дрон, не остава много от тебе. Затова ги погребват на куп като "хирургически останки".
Коментиран от #36
10:41 10.08.2026
27 Путине, давай
Коментиран от #28
10:52 10.08.2026
28 Ой ой ой
До коментар #27 от "Путине, давай":Ай как хочется, ай ай ай ай. Ииииих!
Коментиран от #38
10:54 10.08.2026
29 цяла поссия
10:55 10.08.2026
30 ти да ги
До коментар #3 от "Укротрола има разсейки от рака.":прихванеш!
10:56 10.08.2026
31 по тебе
До коментар #4 от "Укротрола има разсейки от рака.":да плъзнат!
10:57 10.08.2026
32 хе хе
"Войниците не са боеспособни"
Пред "Верстка" източници от армията са заявили също, че войниците, които са сключили договори и са отишли на фронта през тази година, не били боеспособни. Много от новодошлите бягали от фронта. Отрядите били запълнени в най-добрия случай "между 30 и 40 процента", казал пред журналистите войник.
10:57 10.08.2026
33 Само така
11:02 10.08.2026
34 чичо Кольо
11:03 10.08.2026
35 Роко
До коментар #18 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Олеле те укри не останаха а рассиянската армия явно води епични боеве със собствения си страх и напредва с 2 метра в месец. Както каза Димон потърпете денги нема
11:06 10.08.2026
36 Правилно
До коментар #26 от "даже и по гробищата ги няма":Азиатско степната из мет не заслужава да диша.
УДРИ!
11:07 10.08.2026
37 Роко
До коментар #25 от "Гробища и Лада Веста за Райха":Далеч не всички семейства получават Лада повечето доволстват с няколко пакета пелмени или малко дърва за огрев (разбирай строителен отпадък) имаше и такива които получиха по кило кайма.
11:17 10.08.2026
38 Е, кво иначе?
До коментар #28 от "Ой ой ой":Да остави фашитата да избиват народа и да му унищожават заводи, петролни станции, военната промишленост? Фашитата взеха властта в покрайнината още 2014 г и вилнеят, а Путин само се мотае... Или е война или "мръсен договор"?
11:25 10.08.2026
39 Путин е магьосник
Вечерта преди височайшата визита цените на горивата на бензиностанциите в Красноярск, Сосновоборск и Железногорск неочаквано паднаха: АИ-95 поевтиня от 91 рубли на 67 рубли за литър, а АИ-92 - от 87 рубли на 63 рубли. Веднага щом Путин напусна града, на бензиностанциите от най-голямата верига в региона - “Красноярскнефтепродукт” (КНП), бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха с 24 рубли, a дизеловото гориво - с 21 рубли.
Коментиран от #40
11:27 10.08.2026
40 Абе това са
До коментар #39 от "Путин е магьосник":Си народни цени. Виж цените в клуба на богатите. Под 1 евро няма никакво гориво. При вас 60-90 рубли. Тава са си супер цени.
11:34 10.08.2026
41 Бай онзи
Коментиран от #43, #45, #47
12:36 10.08.2026
42 стоян
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":До 13 ком - тия там дали знаят че е български град - путин така ли каза -защото никъде в рузия не се изучава български
13:27 10.08.2026
43 стоян
До коментар #41 от "Бай онзи":До 41 ком - явно пиеш апчета за познаване
13:29 10.08.2026
44 Факт
До коментар #9 от "Татарстан е част от Руската Федерация":Само че около 50% от населението е с български произход
13:32 10.08.2026
45 хех
До коментар #41 от "Бай онзи":Подкрепа се печели със силна войска. Къде я на Путин силната войска, за да крепи интегритета на федерацията? По-скоро РФ ще се разпадне, защото няма вече какво да я държи.
13:43 10.08.2026
46 Новосибирск
14:42 10.08.2026
47 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...
До коментар #41 от "Бай онзи":Украински удари с дронове убиха поне 13 души и удариха нефтена рафинерия дълбоко в РусияАтака дълбоко в Русия
Внезапен въздушен удар удари индустриална зона дълбоко на руска територия в понеделник сутринта, оставяйки големи разрушения след себе си. Щетите бяха незабавни и отнеха човешки животи. Местните власти потвърдиха, че поне 13 души, включително дете, са загинали, а 39 други са ранени.
Атаката удари град Нижнекамск в Република Татарстан, на около 1 207 километра източно от границата с Украйна. Руските медии съобщиха, че важен завод за преработка на петрол е бил директно ударен по време на тежката атака с дронове.да ви помогна да не се мъчите....така помагам и на ефбет да им понамаля печалбата....макар като за мен коефициентите им да са с -12%...пак са губивши....отде ви намират такива професори ,ееенженери и академици....една игла не можете да вкарате въввена без да я пробиете ,но сте вси ииксперти...
16:19 10.08.2026