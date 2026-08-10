Смъртоносна атака с дронове по Нижнекамск, обявиха траур в Татарстан

Украйна нанесе смъртоносни удари с дронове по промишлени и граждански обекти в руския град Нижнекамск в Татарстан, при които има загинали, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на информация от кмета на града Радмир Беляев, публикувана в „Телеграм“, предава БТА.

След атаката властите в Татарстан обявиха траур в цялата република в памет на жертвите. Решението беше съобщено от пресслужбата на ръководителя на Татарстан Рустам Миниханов, цитирана от ТАСС.

„Днес сутринта републиката бе подложена на поредната жестока атака с вражески безпилотни летателни апарати. Масираното нападение срещу град Нижнекамск продължава“, съобщиха от пресслужбата на Миниханов.

По данни на местните власти атаката е била насочена както срещу производствени мощности, така и срещу граждански обекти. Властите потвърдиха, че има загинали, но към момента не са съобщили точния брой на жертвите.

В Нижнекамск се намира един от големите нефтопреработвателни комплекси в региона. Градът е важен промишлен център на Татарстан и разполага с редица предприятия от енергийния и химическия сектор.

Русия и Украйна през последните месеци взаимно засилиха ударите с безпилотни летателни апарати по цели дълбоко в територията на противника. Атаките срещу промишлена инфраструктура и енергийни обекти се превърнаха в постоянен елемент от войната.

Руските власти определиха нападението като „вражеска“ атака, докато украинската страна редовно заявява, че ударите по руска територия са насочени към ограничаване на военния и промишления капацитет на Москва.

Към момента няма независимо потвърждение на всички подробности около атаката и точния мащаб на нанесените щети.