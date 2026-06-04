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Байер Леверкузен има нов старши треньор

Байер Леверкузен има нов старши треньор

4 Юни, 2026 16:48 501 0

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Карлес Мартинес Новел поема "аспирините"

Байер Леверкузен има нов старши треньор - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Германският футболен клуб Байер Леверкузен официално обяви назначението на испанеца Карлес Мартинес Новел за нов старши треньор на отбора.

42-годишният специалист подписа договор до края на сезон 2027/28 и ще поеме тима от 1 юли, след като изтече договорът с досегашния му отбор Тулуза във френската Лига 1. Той ще заеме мястото на Каспер Хюлманд, който беше уволнен след само един сезон начело на „аспирините“, след като завърши на шестото място в Бундеслигата с 59 точки.

„Първо искаме да благодарим на Каспер Хюлманд за работата и отдадеността му през миналия сезон. Достигането на полуфиналите в Купата на Германия и осминафиналите в Шампионската лига представляваше важен успех и ключов етап в развитието на отбора, въпреки че конкретните ни спортни цели не бяха напълно постигнати. Лично му желаем най-доброто за бъдещето. Същевременно сме доволни да привлечем амбициозен и модерен треньор за Байер 04 в лицето на Карлес Мартинес“, заяви председателят на Комисията на акционерите на Байер - Вернер Венинг, цитиран от клубния уебсайт.

Карлес Мартинес Новел застана начело на Тулуза през лятото на 2023 година и оттогава изведе тима до 11-о, 10-о и 9-о място в трите си сезона като наставник във френския елит.


Германия
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