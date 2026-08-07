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Исторически максимум на германския експорт

Исторически максимум на германския експорт

7 Август, 2026 14:51 863 11

  • германия-
  • експорт-
  • рекорд-
  • сащ-
  • европа-
  • великобритания

Общата сума през юни достигна 193.3 милиарда евро

Исторически максимум на германския експорт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въпреки последиците от конфликта в Иран, германският износ достигна рекордно високо ниво през юни, достигайки 139,3 млрд. EUR, коригирани за календарни и сезонни корекции, сочат най-новите данни на Федералната статистическа служба.

Това е с 0,9% по-високо отколкото през май и с 6,6% по-високо отколкото през същия месец на 2025 г. Според агенцията, това е най-високата месечна стойност в историята, чупейки предишния рекорд от 139,1 млрд. EUR, поставен през септември 2022 г. Германският износ нараства за пети пореден месец.

В същото време вносът също се увеличи. През юни той достигна 123,9 млрд. EUR, което е с 4,4% повече от май. В сравнение със същия месец на 2025 г. увеличението е 8,4%. По-висока стойност на вноса е регистрирана само веднъж преди това - през ноември 2022 г.

По-голямата част от германския износ през юни 2026 г. е насочен към САЩ. Коригиран за календарни и сезонни колебания, износът за САЩ възлиза на 12,1 млрд. EUR, което е намаление с 14,2% в сравнение с май 2026 г. В сравнение с юни 2025 г. износът за САЩ е намалял с 1,2%. Търговията с Обединеното кралство демонстрира значителен растеж, като износът се е увеличил със 7,7% в сравнение с предходния месец, достигайки 7,3 млрд. EUR. Износът за Китай през юни е намалял с 0,3% в сравнение с май, достигайки 6,2 млрд. EUR.

По-голямата част от вноса през юни 2026 г. е от Китай. Коригиран за календарни и сезонни колебания, вносът е възлизал на 16,5 млрд. EUR, което е увеличение с 9,1% в сравнение с предходния месец. Вносът от САЩ е спаднал с 9,6% до 8,7 млрд. EUR. Вносът от Обединеното кралство е спаднал с 16,7% до 3,2 млрд. EUR за същия период.

Търговският излишък се е свил до 15,4 млрд. EUR, в сравнение с 19,3 млрд. EUR през май.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изнат се

    5 6 Отговор
    Най-много бизнеса и специалисти.

    Коментиран от #2

    14:57 07.08.2026

  • 2 изнасят се

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Изнат се":

    коригирам

    14:58 07.08.2026

  • 3 Глюпости

    3 3 Отговор
    Най- големият експорт е на Ким Чо ...

    15:00 07.08.2026

  • 4 глупусти

    3 4 Отговор
    Шефката каза. че Германия е много зле и секи момент ша фалира. Сега ни готви пельмени.

    Коментиран от #5

    15:05 07.08.2026

  • 5 Глюпости

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "глупусти":

    Изберете - ядра или сено ..

    Коментиран от #6

    15:08 07.08.2026

  • 6 избирам

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глюпости":

    щи давам фунийка сладолед

    15:20 07.08.2026

  • 7 Кво, кво?

    2 2 Отговор
    Да не е исторически експорт на немски пyчиBъшки? Ама то и за това немчурките вече нямат храсталак, че да завъдят срамни буби, носи се само смрад от неолибералното некъпане.

    15:27 07.08.2026

  • 8 Нормална

    1 2 Отговор
    След като кило домати е 3 евро, а 1 Голф 50 хил. Хартийки без хокритие.

    15:47 07.08.2026

  • 9 Росуфелки баклук

    0 0 Отговор
    На нас ни казаха че Германия фалирала и загнивает

    15:48 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Капейчо

    0 0 Отговор
    Нещо ми се реве.

    16:05 07.08.2026