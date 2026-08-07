Исторически максимум на германския експорт

Въпреки последиците от конфликта в Иран, германският износ достигна рекордно високо ниво през юни, достигайки 139,3 млрд. EUR, коригирани за календарни и сезонни корекции, сочат най-новите данни на Федералната статистическа служба.

Това е с 0,9% по-високо отколкото през май и с 6,6% по-високо отколкото през същия месец на 2025 г. Според агенцията, това е най-високата месечна стойност в историята, чупейки предишния рекорд от 139,1 млрд. EUR, поставен през септември 2022 г. Германският износ нараства за пети пореден месец.

В същото време вносът също се увеличи. През юни той достигна 123,9 млрд. EUR, което е с 4,4% повече от май. В сравнение със същия месец на 2025 г. увеличението е 8,4%. По-висока стойност на вноса е регистрирана само веднъж преди това - през ноември 2022 г.

По-голямата част от германския износ през юни 2026 г. е насочен към САЩ. Коригиран за календарни и сезонни колебания, износът за САЩ възлиза на 12,1 млрд. EUR, което е намаление с 14,2% в сравнение с май 2026 г. В сравнение с юни 2025 г. износът за САЩ е намалял с 1,2%. Търговията с Обединеното кралство демонстрира значителен растеж, като износът се е увеличил със 7,7% в сравнение с предходния месец, достигайки 7,3 млрд. EUR. Износът за Китай през юни е намалял с 0,3% в сравнение с май, достигайки 6,2 млрд. EUR.

По-голямата част от вноса през юни 2026 г. е от Китай. Коригиран за календарни и сезонни колебания, вносът е възлизал на 16,5 млрд. EUR, което е увеличение с 9,1% в сравнение с предходния месец. Вносът от САЩ е спаднал с 9,6% до 8,7 млрд. EUR. Вносът от Обединеното кралство е спаднал с 16,7% до 3,2 млрд. EUR за същия период.

Търговският излишък се е свил до 15,4 млрд. EUR, в сравнение с 19,3 млрд. EUR през май.