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Тайванските сили отработиха блокиране на ключов мост, който би могъл да осигури на китайската армия пряк път към столицата
  Тема: Тайван

Тайванските сили отработиха блокиране на ключов мост, който би могъл да осигури на китайската армия пряк път към столицата

7 Август, 2026 14:45 883 18

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  • тайпе-
  • учение

Това стана във втория ден от маневрите, тестващи способността на острова да отблъсне китайска атака

Тайванските сили отработиха блокиране на ключов мост, който би могъл да осигури на китайската армия пряк път към столицата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайванските въоръжени сили отработиха днес по време на учения отбраната на мост, който би могъл да осигури на китайската армия пряк път към столицата Тайпе, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това стана във втория ден от маневрите, тестващи способността на острова да отблъсне китайска атака.

Тайван даде вчера старт на ученията "Хан Куан", които ще продължат 10 дни. Целта им е да проверят бойната готовност на Тайван срещу потенциална атака от страна на Китай, който смята острова за част от своята територия и твърди, че има право да го постави под свой контрол, ако се наложи - и със сила, отбелязва Ройтерс.

Мостът "Данцзян", открит по-рано тази година, пресича устието на река Тамсуй, която води към Тайпе, въпреки че се намира в съседния на столицата град Ново Тайпе.

Войниците издигнаха бариери, защитни съоръжения от бодлива тел и позиции с пясъчни чували по време на нощното учение върху най-дългия в света асиметричен мост с едно стълбово носещо въже.

Военни превозни средства и камиони се качиха на моста, докато войниците размотаваха рула бодлива тел, разтоварваха чували с пясък и изграждаха отбранителни позиции.

Велосипедисти и пешеходци продължаваха да преминават през неблокираната част на моста, докато войските работеха по протежението му.

Чъе Чун, изследовател в тайванския Институт за изследвания в областта на националната отбрана и сигурността, който наблюдаваше ученията, заяви, че защитата на моста ще бъде от решаващо значение във време на война.

Ако "атакуващите сили успеят да превземат и да задържат моста "Данцзян" отворен, те биха могли бързо да прехвърлят войски и провизии през реката, като по този начин ефективно навлязат във външния периметър на Тайпе от плацдарми по северното крайбрежие на Тайван, което е най-подходящо за амфибиен десант от голям мащаб“, заяви той пред Ройтерс.

"Ако мостът "Данцзян" остане отворен, основните атакуващи сили биха могли бързо да го пресекат, за да достигнат северния бряг на река Тамсуй и след това да навлязат в самия град Тайпе“, каза Чъе Чун.

"Следователно, ако комунистическата армия бързо превземе моста „Данцзян“ по време на война и го поддържа отворен, тя ще може бързо да прехвърли голям брой войски и провизии от своята десантна база на южния бряг на река Тамсуй към северния бряг", посочи изследователят.

Чъе заяви, че макар учението да не е симулирало пълно затваряне на моста, то е позволило на военните да съберат данни за това колко бързо инженерите биха могли да разположат препятствия и какви ресурси биха били необходими за блокиране на преминаването във военно време.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 6 Отговор
    Тайванците правят чипове!
    Китайците искат да ги изнасят за Маскалия!

    Коментиран от #3, #9

    14:47 07.08.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Това ми звучи като:
    Скъсан презерватив се опитва да попречи на сперматозоидите да влязат...

    Коментиран от #5

    14:51 07.08.2026

  • 3 Тайванците правят чипове

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    по американски и нидерландски лицензи.

    Коментиран от #12

    14:52 07.08.2026

  • 4 СТАР ВИЦ

    3 0 Отговор
    КОГАТО ГОСПОД РАЗДАВАЛ АКЪЛ ЗАСТАНАЛ НА МОСТА.ВОЕННИТЕ ПРОВЕЖДАЛИ МАНЕВРИ И МИНАЛИ ПОД МОСТА , И ОСТАНАЛИ БЕЗ АКЪЛ.НЕЩО ТАКОВА И С ТАЙВАН

    14:52 07.08.2026

  • 5 Тези от О.Л.Х

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    май са те прекарали със скъсан пре зерватив.

    14:53 07.08.2026

  • 6 Факт

    5 0 Отговор
    Трябва да си много глупав да минеш по мост който не е под твой контрол

    15:02 07.08.2026

  • 7 Хаген Дас

    5 1 Отговор
    Молете се да не тръгна че не може да ги спрете! Учение е едно реални бойни действия друго!

    Коментиран от #11

    15:11 07.08.2026

  • 8 И тия правят едни спектакли

    5 0 Отговор
    Отработвали защита срещу армия която надвишава цялото им население с пъти. Ако Китай реши, ще ги прегази за 24 часа и никой няма да им помогне.

    15:11 07.08.2026

  • 9 Бай Дън

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Това което правят китайците на запад още не знаят че съществува! Чоповете ги правят в час по трудово!

    15:13 07.08.2026

  • 10 Летописец

    3 0 Отговор
    Почти всички държави в света (над 180 от членките на ООН, включително САЩ, страните от ЕС и България) официално са признали Китайската народна република (КНР) в Пекин. Те спазват принципа за „един Китай“, според който Пекин е единственото законно правителство, а Тайван се разглежда като част от неговата територия

    15:14 07.08.2026

  • 11 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хаген Дас":

    Учи правописа бе, глуупи, запетаите са важни!
    Също като: Да мина да те взема или да взема да те мина!

    Коментиран от #14, #16

    15:15 07.08.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тайванците правят чипове":

    Основно холандски разработки , изкупени от американците и предадени на Тайван за да се изхранва китайската Украйна .

    15:18 07.08.2026

  • 13 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Армията на Тайван е 170 000 военнослужещи(редовна армия), срещу 2 милиона на Китай....Тия верно ли си мислят, че със събаряне на този мост китайците ще бъдат спрени?
    Пък и за какво да ги нападат? Просто ще блокират достъпа по острова и панаира приключва.....🤣

    15:23 07.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 неясно

    1 0 Отговор
    какво се репчат тайванците? Подобно на балтийските пинчери - ако някой реши да ги превзема, ще го направи преди още да са разбрали че нещо се случва.

    15:32 07.08.2026

  • 16 Хаген Дас

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да знаеш":

    Ако искаш да мина да те мина! Подреждането е важно!

    15:33 07.08.2026

  • 17 Кон Спиратор

    0 0 Отговор
    Таиванците са минали по моста да видят дали няма проблем, та като дойдат китайците да не се изложат.

    15:52 07.08.2026

  • 18 Виктор Суворов

    2 0 Отговор
    Китайците точно по този мост ще минат....

    15:55 07.08.2026