Тайванските сили отработиха блокиране на ключов мост, който би могъл да осигури на китайската армия пряк път към столицата

Тайванските въоръжени сили отработиха днес по време на учения отбраната на мост, който би могъл да осигури на китайската армия пряк път към столицата Тайпе, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това стана във втория ден от маневрите, тестващи способността на острова да отблъсне китайска атака.

Тайван даде вчера старт на ученията "Хан Куан", които ще продължат 10 дни. Целта им е да проверят бойната готовност на Тайван срещу потенциална атака от страна на Китай, който смята острова за част от своята територия и твърди, че има право да го постави под свой контрол, ако се наложи - и със сила, отбелязва Ройтерс.

Мостът "Данцзян", открит по-рано тази година, пресича устието на река Тамсуй, която води към Тайпе, въпреки че се намира в съседния на столицата град Ново Тайпе.

Войниците издигнаха бариери, защитни съоръжения от бодлива тел и позиции с пясъчни чували по време на нощното учение върху най-дългия в света асиметричен мост с едно стълбово носещо въже.

Военни превозни средства и камиони се качиха на моста, докато войниците размотаваха рула бодлива тел, разтоварваха чували с пясък и изграждаха отбранителни позиции.

Велосипедисти и пешеходци продължаваха да преминават през неблокираната част на моста, докато войските работеха по протежението му.

Чъе Чун, изследовател в тайванския Институт за изследвания в областта на националната отбрана и сигурността, който наблюдаваше ученията, заяви, че защитата на моста ще бъде от решаващо значение във време на война.

Ако "атакуващите сили успеят да превземат и да задържат моста "Данцзян" отворен, те биха могли бързо да прехвърлят войски и провизии през реката, като по този начин ефективно навлязат във външния периметър на Тайпе от плацдарми по северното крайбрежие на Тайван, което е най-подходящо за амфибиен десант от голям мащаб“, заяви той пред Ройтерс.

"Ако мостът "Данцзян" остане отворен, основните атакуващи сили биха могли бързо да го пресекат, за да достигнат северния бряг на река Тамсуй и след това да навлязат в самия град Тайпе“, каза Чъе Чун.

"Следователно, ако комунистическата армия бързо превземе моста „Данцзян“ по време на война и го поддържа отворен, тя ще може бързо да прехвърли голям брой войски и провизии от своята десантна база на южния бряг на река Тамсуй към северния бряг", посочи изследователят.

Чъе заяви, че макар учението да не е симулирало пълно затваряне на моста, то е позволило на военните да съберат данни за това колко бързо инженерите биха могли да разположат препятствия и какви ресурси биха били необходими за блокиране на преминаването във военно време.