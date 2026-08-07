Папата ще посети Франция, където ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата

По време на предстоящото си пътуване до Франция папа Лъв XIV ще се срещне лично с няколко жертви на малтретиране в Църквата. Това се казва в изявление, публикувано от пресслужбата на Светия престол, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Папа Лъв Четиринадесети ще посети Франция от 25 до 28 септември и в рамките на посещението си ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата, съобщи днес Ватиканът, без да предостави повече подробности, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"При следващото апостолическо пътуване до Франция папа Лъв Четиринадесети ще има частни срещи със стотици хора, които са станали жертва на тормоз в лоното на Църквата. Самите пострадали ще участват в подготовката на срещата. Допълнителни подробности ще бъдат огласени по-късно", се казва в изявление на Ватикана.

При визитата си в Испания в началото на юни папата обеща да бъдат положени допълнителни усилия за справяне със сексуалните посегателства в Църквата, след като се срещна с пострадали от такъв род насилие.

Независимата комисия за сексуални посегателства в Църквата публикува през октомври 2021 г. доклад, според който във Франция непълнолетните жертви на сексуални посегателства са 330 000.

В първи ден от посещението си във Франция папата ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон, ще посети централата на ЮНЕСКО и ще отслужи литургия в катедралата "Нотр Дам" в Париж.