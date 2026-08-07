Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Папата ще посети Франция, където ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Папата ще посети Франция, където ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата

7 Август, 2026 14:32 674 9

  • sir-
  • папа лъв xiv-
  • франция-
  • ватиканът

Пътуването на папата ще се проведе от 25 до 28 септември 2026 г., обявиха от Ватикана

Папата ще посети Франция, където ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

По време на предстоящото си пътуване до Франция папа Лъв XIV ще се срещне лично с няколко жертви на малтретиране в Църквата. Това се казва в изявление, публикувано от пресслужбата на Светия престол, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Папа Лъв Четиринадесети ще посети Франция от 25 до 28 септември и в рамките на посещението си ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата, съобщи днес Ватиканът, без да предостави повече подробности, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"При следващото апостолическо пътуване до Франция папа Лъв Четиринадесети ще има частни срещи със стотици хора, които са станали жертва на тормоз в лоното на Църквата. Самите пострадали ще участват в подготовката на срещата. Допълнителни подробности ще бъдат огласени по-късно", се казва в изявление на Ватикана.

При визитата си в Испания в началото на юни папата обеща да бъдат положени допълнителни усилия за справяне със сексуалните посегателства в Църквата, след като се срещна с пострадали от такъв род насилие.

Независимата комисия за сексуални посегателства в Църквата публикува през октомври 2021 г. доклад, според който във Франция непълнолетните жертви на сексуални посегателства са 330 000.

В първи ден от посещението си във Франция папата ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон, ще посети централата на ЮНЕСКО и ще отслужи литургия в катедралата "Нотр Дам" в Париж.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор
    В Русия също имаме много църковно насилие !!!
    Но не е прието да се говори за това 👆

    Коментиран от #3

    14:36 07.08.2026

  • 2 Дрът пръч

    6 1 Отговор
    Тоя седи на златен трон/ буквално/
    И се моли за гладните африканчета

    14:37 07.08.2026

  • 3 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Дали пък и папата няма да окаже влияние за изборите в Франция, как се говори в предната статия.... Ха-ха-ха...

    Коментиран от #4

    14:40 07.08.2026

  • 4 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Не вярвам !Хората не се вълнува от мнението на папата и разните църковни простотии,положението е сериозно инфлация,суша ,още по голям проблем за фермерите ,спад на пазара за всичко от А до Я нищо не върви като бизнес .....Хората са бесни на Макрон след ваканцията началото на Септември мисля че ще има много протести .

    Коментиран от #8

    15:00 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 лама Иво Калушев

    3 0 Отговор
    Католическите падрета са ми най-големата конкуренция. Даже и Манол Глишев стана католик. Случайност? Не мисля.

    15:14 07.08.2026

  • 7 мафията в действие

    1 0 Отговор
    и сигурно ще ги разпитва кое да се промени при насилята в църквите за да станат те по-желани от посетителите

    15:25 07.08.2026

  • 8 хората може да не се вълнуват

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    но власт имашите със сигурност !!! все пак ватикана е най-голямата мафия в европа…

    Коментиран от #9

    15:27 07.08.2026

  • 9 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "хората може да не се вълнуват":

    Сегашното положение в Франция няма нужда от религия, хората от проблеми не им минава и през ум даже да влезе в катедрала .Единствен Макрон наистина има нужда папата да се моли за него да не го напипа народа и изкара гилотината .

    15:34 07.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания