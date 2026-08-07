Папата ще посети Франция, където ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата

По време на предстоящото си пътуване до Франция папа Лъв XIV ще се срещне лично с няколко жертви на малтретиране в Църквата. Това се казва в изявление, публикувано от пресслужбата на Светия престол, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).
Папа Лъв Четиринадесети ще посети Франция от 25 до 28 септември и в рамките на посещението си ще се срещне с жертви на сексуално насилие в Църквата, съобщи днес Ватиканът, без да предостави повече подробности, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"При следващото апостолическо пътуване до Франция папа Лъв Четиринадесети ще има частни срещи със стотици хора, които са станали жертва на тормоз в лоното на Църквата. Самите пострадали ще участват в подготовката на срещата. Допълнителни подробности ще бъдат огласени по-късно", се казва в изявление на Ватикана.
При визитата си в Испания в началото на юни папата обеща да бъдат положени допълнителни усилия за справяне със сексуалните посегателства в Църквата, след като се срещна с пострадали от такъв род насилие.
Независимата комисия за сексуални посегателства в Църквата публикува през октомври 2021 г. доклад, според който във Франция непълнолетните жертви на сексуални посегателства са 330 000.
В първи ден от посещението си във Франция папата ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон, ще посети централата на ЮНЕСКО и ще отслужи литургия в катедралата "Нотр Дам" в Париж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Но не е прието да се говори за това 👆
Коментиран от #3
14:36 07.08.2026
2 Дрът пръч
И се моли за гладните африканчета
14:37 07.08.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Дали пък и папата няма да окаже влияние за изборите в Франция, как се говори в предната статия.... Ха-ха-ха...
Коментиран от #4
14:40 07.08.2026
4 Соваж бейби
До коментар #3 от "Европеец":Не вярвам !Хората не се вълнува от мнението на папата и разните църковни простотии,положението е сериозно инфлация,суша ,още по голям проблем за фермерите ,спад на пазара за всичко от А до Я нищо не върви като бизнес .....Хората са бесни на Макрон след ваканцията началото на Септември мисля че ще има много протести .
Коментиран от #8
15:00 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 лама Иво Калушев
15:14 07.08.2026
7 мафията в действие
15:25 07.08.2026
8 хората може да не се вълнуват
До коментар #4 от "Соваж бейби":но власт имашите със сигурност !!! все пак ватикана е най-голямата мафия в европа…
Коментиран от #9
15:27 07.08.2026
9 Соваж бейби
До коментар #8 от "хората може да не се вълнуват":Сегашното положение в Франция няма нужда от религия, хората от проблеми не им минава и през ум даже да влезе в катедрала .Единствен Макрон наистина има нужда папата да се моли за него да не го напипа народа и изкара гилотината .
15:34 07.08.2026