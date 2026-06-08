Томас Тухел обяви втория капитан на Англия

Селекционерът на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за Световното първенство, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал се присъединиха към подготвителния лагер във Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн.

27-годишният Райс пристигна в базата на Англия в Уест Палм Бийч заедно с Букайо Сака, Нони Мадуеке и Еберечи Езе късно в събота, когато „Трите лъва“ победиха Нова Зеландия с 1:0.

Деклан Райс е едно от водещите имена в списъка на английския национален състав и пътува за Съединените щати, след като изигра ключова роля в спечелването на Висшата лига от клубния му тим Арсенал и класирането до финала на Шампионската лига.

„Бих казал, че Деклан е моят вицекапитан“, заяви Томас Тухел след победата над Нова Зеландия.

На въпрос дали Райс знае, че има тази роля, Тухел отговори с усмивка: „Това е добър въпрос. Точно си мислех за това. Независимо дали е официално или не. Но мисля, че проведохме този разговор, когато Хари не беше в лагера с нас. Там му казах.“