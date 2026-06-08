Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Томас Тухел обяви втория капитан на Англия

Томас Тухел обяви втория капитан на Англия

8 Юни, 2026 06:30 611 0

  • англия-
  • томас тухел-
  • деклан райс-
  • футбол

Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн

Томас Тухел обяви втория капитан на Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за Световното първенство, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал се присъединиха към подготвителния лагер във Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн.

27-годишният Райс пристигна в базата на Англия в Уест Палм Бийч заедно с Букайо Сака, Нони Мадуеке и Еберечи Езе късно в събота, когато „Трите лъва“ победиха Нова Зеландия с 1:0.

Деклан Райс е едно от водещите имена в списъка на английския национален състав и пътува за Съединените щати, след като изигра ключова роля в спечелването на Висшата лига от клубния му тим Арсенал и класирането до финала на Шампионската лига.

„Бих казал, че Деклан е моят вицекапитан“, заяви Томас Тухел след победата над Нова Зеландия.

На въпрос дали Райс знае, че има тази роля, Тухел отговори с усмивка: „Това е добър въпрос. Точно си мислех за това. Независимо дали е официално или не. Но мисля, че проведохме този разговор, когато Хари не беше в лагера с нас. Там му казах.“


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове