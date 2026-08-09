Наполи не се разделя лесно с Лукаку: Фенербахче удари на камък

Италианският шампион Наполи категорично е отхвърлил първоначалната оферта на турския гранд Фенербахче за белгийския таран Ромелу Лукаку, разкрива журналистът Яъз Сабунчоолу. „Жълто-сините“ са предложили 6 милиона евро за правата на 33-годишния нападател, но неаполитанците настояват за минимум 10 милиона евро, за да се разделят с опитния си футболист.

Въпреки че разговорите между двата клуба са в ход, разликата в оценката на Лукаку остава сериозна пречка за сключване на сделка. Италианците ясно показват, че няма да се разделят с нападателя си на всяка цена, въпреки че той не влиза в плановете на треньорския щаб за следващия сезон. Лукаку има още една година по договор с „партенопеите“, но бъдещето му в Неапол изглежда все по-несигурно.

В последните седмици се появиха слухове, че френският Монако също проявява интерес към белгийския голмайстор. Въпреки това, към момента „монегаските“ не са предприели конкретни стъпки за привличането му и не водят официални преговори с Наполи.

Ситуацията около Ромелу Лукаку остава динамична и напрегната. Наполи е твърдо решен да получи желаната сума, докато Фенербахче ще трябва да преразгледа офертата си, ако иска да подсили атаката си с опитния белгиец.