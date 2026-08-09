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В пет общини в България няма нито една медицинска сестра

В пет общини в България няма нито една медицинска сестра

9 Август, 2026 17:28 1 409 49

  • медицински сестри-
  • българия

Ако се разгледа показателят за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени със специалисти по здравни грижи са Плевен (55 души на един специалист), Панагюрище (75), Смолян (79), Враца и Пловдив (по 82)

В пет общини в България няма нито една медицинска сестра - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В пет общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната - Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броят на медицински сестри и акушерките е между една и десет.

Според анализа на ИПИ, България постепенно се превръща в "пустиня" откъм медицински специалисти. В него се посочва, че през 2025 г. у нас работят малко над 42 хиляди специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини – столицата с близо 10 хиляди и Пловдив с около 4 хиляди. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини.

Ако се разгледа показателят за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени със специалисти по здравни грижи са Плевен (55 души на един специалист), Панагюрище (75), Смолян (79), Враца и Пловдив (по 82).

Традиционно Плевен е общината с най-добро осигуряване с всякакви медицински специалисти и здравни заведения и постепенно се превръща в център на медицината в България, за което централна роля има медицинския университет там. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиж и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист по здравни грижи отговаря на над 2,5 хил. души.

От ИПИ предлагат мерки, сред които помощник-фармацевтите да извършват търговия с лекарства в малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ.

В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 3 Отговор
    Но пък какви банани имаме, а?

    Коментиран от #19, #38, #40

    17:29 09.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    8 7 Отговор
    Бе, у назе има много, ма ние искаме кат оние от филмите за възрастни. Тука некви бабишкери само.

    17:32 09.08.2026

  • 3 Гост

    9 10 Отговор
    Мунчо какво работи по цял ден ?

    Коментиран от #25, #26

    17:32 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 анонимен

    24 4 Отговор
    Това заслужават пациентите ,които протестират за всичко,но когато протестираха сестрите нямаше никаква подкрепа.Еми сега се лекувайте сами.

    Коментиран от #23

    17:37 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 какво очаквате

    22 5 Отговор
    някой да учи цял живот и да се трепе за да обслужва мързеливци и неграмотници за заплата по ниска от тяхната факюселяци!!!

    17:38 09.08.2026

  • 8 анонимен

    22 7 Отговор
    Докато пациентите мислят че лекари и сестри са им длъжни ,за мизерни пари.С великото оправдание Хипократова клетва ,която е като шамански ритуал ,ще е така.Никъде в тази клетва в кавички ,не пише медицинския персонал да живее в мизерия!!!

    17:40 09.08.2026

  • 9 анонимен

    21 6 Отговор
    В държава,в която сестри взимат по.малко от продавачи в ЛИДЛ,няма да има сестри.Да не коментираме отвратителното отношение на пациентите към лекари и сестри.Мислят че могат да се държат гадно и да ги бият,а те са им длъжни.Е драги гамени ,никой на никой не е длъжен.Продължавайте да се лекувате с Chat gpt.

    Коментиран от #13

    17:43 09.08.2026

  • 10 УЧУДВАЩО Е

    16 1 Отговор
    Че в другите има въобще.

    Коментиран от #29

    17:45 09.08.2026

  • 11 анонимен

    12 8 Отговор
    А това ,че някой мисли ,че сестрите са му длъжни,идва от Бай Тошово време.По скъпия за много насилствен социализъм лекарите са били с еднакви заплати с по-голямата част от населението.Мизерно заплащане разбира се.

    Коментиран от #31, #41

    17:47 09.08.2026

  • 12 Е ! Ба ! Ти !

    2 1 Отговор
    Медицината !

    Като За Лаик !

    Може да е Много Добра !

    17:49 09.08.2026

  • 13 Щом ти Върши Работа !

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "анонимен":

    Защо Не !

    Пак Имаш Избор !
    Проблема става Проблем !

    Когато трябва да изучиш !

    Целия Занаят !

    За да видиш Проблемите !

    И Да ги Разрешиш 1

    Но Никой не ти Дава Диплома !

    Нито Ти плаща !

    Неустойки !

    17:53 09.08.2026

  • 14 анонимен

    13 8 Отговор
    Разбира се,че всеки има право да се лекува както реши.Но българинът се лекува от интернет и когато заумира отива в болница и умира.И после роднините те лекарите го умориха.

    Коментиран от #16

    17:57 09.08.2026

  • 15 анонимен

    9 8 Отговор
    Българинът масово не се грижи за здравето си.И когато организмът декомпенсира отива на лекар и разбира се ,ако стане нещо с него,лекарите са виновни.Здравето е отговорност само и единствено на конкретния човек.

    Коментиран от #28

    17:59 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ганчо

    5 2 Отговор
    да се благодари че още има такива с тези мизерни отношение условия и с това "подобаващо" заплащане!!!

    18:02 09.08.2026

  • 18 Истината:

    18 1 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    18:07 09.08.2026

  • 19 ИДУБАЙЦИ СЪС САМАЛЬОТИ

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ПЛАТЕНИ СЪС ПАРИ ОТ НАРОДЕЦА И ЗЛАТНИ ЗАЙЧАРНИЦИ НАСГАНИНА УТ БАНКЯ....

    18:11 09.08.2026

  • 20 Алтънчо

    9 0 Отговор
    А в ПорнХъб е пълно ,и по цел ден нищо не праят си вирят чепките

    18:11 09.08.2026

  • 21 Избираш Мунчо "прогресита" и получаваш

    7 3 Отговор
    Шиши и БКП на квадрат.

    Коментиран от #22

    18:13 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тошко Африкански

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "анонимен":

    От Африка ще вкарам 100 000 лекари ,зъболекари и медсестри.Всички на по 500 евро заплати.Аз казах.

    18:17 09.08.2026

  • 24 Бойко Българоубиец

    9 6 Отговор
    Хехе аз нали ви обещах,че ще ви закрия смешната държавицата сега наесен бутам Радев и пак ще ме изберете да ви довърша окончателно 😏😈 ГЕРБ ПОБЕДА!

    18:19 09.08.2026

  • 25 Лекар

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    А твоят вожд боко какво работи 20 години

    18:20 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Социолог

    13 3 Отговор
    В Израел умират 15 хиляди на година, а в гербистан по 101 хиляди на година 😏 харесва ли ви геноцида гербарчета 😉😘

    Коментиран от #30

    18:23 09.08.2026

  • 28 Само питам

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "анонимен":

    Тогава за какво са лекарите?А веганите сигурно са безсмъртни,защото само и единствено за тялото и живота си мислят.

    18:24 09.08.2026

  • 29 Прогресивен БоГАташ

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "УЧУДВАЩО Е":

    не бери грижа, ще направим така, че скоро и там няма да има.

    18:24 09.08.2026

  • 30 Социопат от ПБ

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Социолог":

    Харесва ни, затуй го надградихме заедно с чичо Румен и аверчето му Шиши!

    Коментиран от #32

    18:25 09.08.2026

  • 31 На изчезване сме

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "анонимен":

    Не знам дали сме си длъжни, но по всичко изглежда, че сме си нужни...
    Малко повече уважение и зачитане помежду ни със сигурност няма да ни навреди.

    Коментиран от #33, #42

    18:26 09.08.2026

  • 32 Германец

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Социопат от ПБ":

    Тамън ще изчистите територията по бързо и ние европейците ще я усвоим по качествено 😏

    18:28 09.08.2026

  • 33 Рун-Дьо

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "На изчезване сме":

    С отпаднала необходимост сте ми българетата.

    18:28 09.08.2026

  • 34 УдоМача

    2 4 Отговор
    Ми да се взимат медицински братя, ко толко станало...

    18:38 09.08.2026

  • 35 Цвете

    9 1 Отговор
    ПОМИСЛИ ЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ТЯХ? НЕ. КОГАТО НЯМА ПАРИ, ХОРАТА НАПУСКАТ, ЗАЩОТО И ТЕ ХРАНЯТ СЕМЕЙСТВО. ТЕ СА СЕ ПОДСИГУРИЛИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНА БОЛНИЦА. И ТАЗИ БОЛНИЦА ТРЯБВА ДА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ,НАЛИ? ОТМИНАХА ГОДИНИТЕ НА ПРИВИЛЕГИИТЕ . КАКТО ЗА ТЯХ ТАКА И ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ.САМО ДА НЕ СИ ТРЪГНАТ И ДОКТОРИТЕ ,ТОГАВА Я ОПЛЕСКАХА МНОГО.

    18:39 09.08.2026

  • 36 Цвете

    8 1 Отговор
    ПОМИСЛИ ЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ТЯХ? НЕ. КОГАТО НЯМА ПАРИ, ХОРАТА НАПУСКАТ, ЗАЩОТО И ТЕ ХРАНЯТ СЕМЕЙСТВО. ТЕ СА СЕ ПОДСИГУРИЛИ ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНА БОЛНИЦА. И ТАЗИ БОЛНИЦА ТРЯБВА ДА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ,НАЛИ? ОТМИНАХА ГОДИНИТЕ НА ПРИВИЛЕГИИТЕ . КАКТО ЗА ТЯХ ТАКА И ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ.САМО ДА НЕ СИ ТРЪГНАТ И ДОКТОРИТЕ ,ТОГАВА Я ОПЛЕСКАХА МНОГО.

    18:41 09.08.2026

  • 37 Лаборант

    6 2 Отговор
    Беинса Дуно...Казано е: „Камък на камък няма да остане“. Това е вярно, не само в буквален смисъл, но и в преносен. Всички схващания на хората за живота, всичко, което историята е записала от памтивека и досега, ще бъде пометено, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва от улиците....

    18:48 09.08.2026

  • 38 Даже

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    понякога, бананите са на промоция. Мед. сестри почти няма. Има тук там по някоя мед. бабичка и това е.

    18:49 09.08.2026

  • 39 Нема се пуашите ве стадо плашливо

    8 1 Отговор
    Чичо ви Рундю и бате ви Шиши ще ви докарат знахари от Пакистан.

    18:54 09.08.2026

  • 40 Да със сяра

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Досущ, като всичко слязло от индийските контейнери.

    18:55 09.08.2026

  • 41 Бай ти

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "анонимен":

    Тошо го няма от близо 30 години, но щом казваш той е виновен. Но по негово време на един лекар имаше по 2 мед. сестри. Нямаше училище, детска градина, предприетите, учреждение и т.н. без лекар и мед. сестра а в по големите предприятия имаше медицински служби с по няколко лекари и сестри.

    18:56 09.08.2026

  • 42 Ти пък на кого си нужен

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "На изчезване сме":

    Аз, Рошо и Гошо на никого.

    18:57 09.08.2026

  • 43 Кадрите решават всичко

    5 0 Отговор
    Сталин

    19:01 09.08.2026

  • 44 Всичко пропада

    1 0 Отговор
    Тра- ла-ла- ла... Добре е, че поне много банани има в клуба на богатите.

    21:26 09.08.2026

  • 45 Без име

    3 0 Отговор
    Че кое момиче е лудо да учи 5 години и да стане мед.сестра, като за 6 ще стане лекар? На времето мед.сестрите са учили две години.

    21:29 09.08.2026

  • 46 Да Се Надяваме !

    2 0 Отговор
    Че Догодина !

    Ще Станат !

    Повече !

    22:09 09.08.2026

  • 47 Да не се надяваме

    1 0 Отговор
    За да си кара стажа за медицинска сестра общинската болница трябва да храни комисия от София 5 дни, да им плаща командировъчни, и за сериозното хапване. Ако всичко е платено плюс такса към съответния орган 2000 евро с чакане за всяко одобрение по 2 месеца. Общо 6 месеца в добрия случай и средства незнайни. Иначе пътува за стаж към велика университетска болница. Честито.

    22:59 09.08.2026

  • 48 Кво Ти Пука !

    2 0 Отговор
    Нали Си Имаме !

    Прогресивна България !

    23:02 09.08.2026

  • 49 за медицински сестри няма

    0 0 Отговор
    ама за политици депутати началници директори и бизнесменти кандидати са цялата държава до последния клефук...

    01:26 10.08.2026

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