В пет общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната - Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броят на медицински сестри и акушерките е между една и десет.
Според анализа на ИПИ, България постепенно се превръща в "пустиня" откъм медицински специалисти. В него се посочва, че през 2025 г. у нас работят малко над 42 хиляди специалисти по здравни грижи, но те са неравномерно разпределени. Най-много са в големите общини – столицата с близо 10 хиляди и Пловдив с около 4 хиляди. Над 1000 специалисти по здравни грижи има в 7 български общини.
Ако се разгледа показателят за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени със специалисти по здравни грижи са Плевен (55 души на един специалист), Панагюрище (75), Смолян (79), Враца и Пловдив (по 82).
Традиционно Плевен е общината с най-добро осигуряване с всякакви медицински специалисти и здравни заведения и постепенно се превръща в център на медицината в България, за което централна роля има медицинския университет там. Най-слабо осигурени са Главиница, Болярово, Хитрино, Мъглиж и Лесичово, като във всяка от тях един медицински специалист по здравни грижи отговаря на над 2,5 хил. души.
От ИПИ предлагат мерки, сред които помощник-фармацевтите да извършват търговия с лекарства в малките населени места, в които няма открита аптека, а парамедиците да обслужват пациенти до центровете за спешна помощ.
В анализа се посочва още, че за засилване на интереса към медицинските професии е необходимо всяка да има ясен път за професионално развитие и осигурено адекватно възнаграждение.
В пет общини в България няма нито една медицинска сестра
9 Август, 2026 17:28 1 409 49
Ако се разгледа показателят за среден брой население на един специалист, най-добре осигурени със специалисти по здравни грижи са Плевен (55 души на един специалист), Панагюрище (75), Смолян (79), Враца и Пловдив (по 82)
В пет общини в България няма нито една медицинска сестра, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Общините без нито един специалист по здравни грижи са сред най-малките в страната - Опан, Трекляно, Копривщица, Дългопол и Ковачевци. В други над 100 общини броят на медицински сестри и акушерките е между една и десет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #19, #38, #40
17:29 09.08.2026
2 Пустиня(к)
17:32 09.08.2026
3 Гост
Коментиран от #25, #26
17:32 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 анонимен
Коментиран от #23
17:37 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 какво очаквате
17:38 09.08.2026
8 анонимен
17:40 09.08.2026
9 анонимен
Коментиран от #13
17:43 09.08.2026
10 УЧУДВАЩО Е
Коментиран от #29
17:45 09.08.2026
11 анонимен
Коментиран от #31, #41
17:47 09.08.2026
12 Е ! Ба ! Ти !
Като За Лаик !
Може да е Много Добра !
17:49 09.08.2026
13 Щом ти Върши Работа !
До коментар #9 от "анонимен":Защо Не !
Пак Имаш Избор !
Проблема става Проблем !
Когато трябва да изучиш !
Целия Занаят !
За да видиш Проблемите !
И Да ги Разрешиш 1
Но Никой не ти Дава Диплома !
Нито Ти плаща !
Неустойки !
17:53 09.08.2026
14 анонимен
Коментиран от #16
17:57 09.08.2026
15 анонимен
Коментиран от #28
17:59 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ганчо
18:02 09.08.2026
18 Истината:
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
18:07 09.08.2026
19 ИДУБАЙЦИ СЪС САМАЛЬОТИ
До коментар #1 от "Гост":ПЛАТЕНИ СЪС ПАРИ ОТ НАРОДЕЦА И ЗЛАТНИ ЗАЙЧАРНИЦИ НАСГАНИНА УТ БАНКЯ....
18:11 09.08.2026
20 Алтънчо
18:11 09.08.2026
21 Избираш Мунчо "прогресита" и получаваш
Коментиран от #22
18:13 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тошко Африкански
До коментар #5 от "анонимен":От Африка ще вкарам 100 000 лекари ,зъболекари и медсестри.Всички на по 500 евро заплати.Аз казах.
18:17 09.08.2026
24 Бойко Българоубиец
18:19 09.08.2026
25 Лекар
До коментар #3 от "Гост":А твоят вожд боко какво работи 20 години
18:20 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Социолог
Коментиран от #30
18:23 09.08.2026
28 Само питам
До коментар #15 от "анонимен":Тогава за какво са лекарите?А веганите сигурно са безсмъртни,защото само и единствено за тялото и живота си мислят.
18:24 09.08.2026
29 Прогресивен БоГАташ
До коментар #10 от "УЧУДВАЩО Е":не бери грижа, ще направим така, че скоро и там няма да има.
18:24 09.08.2026
30 Социопат от ПБ
До коментар #27 от "Социолог":Харесва ни, затуй го надградихме заедно с чичо Румен и аверчето му Шиши!
Коментиран от #32
18:25 09.08.2026
31 На изчезване сме
До коментар #11 от "анонимен":Не знам дали сме си длъжни, но по всичко изглежда, че сме си нужни...
Малко повече уважение и зачитане помежду ни със сигурност няма да ни навреди.
Коментиран от #33, #42
18:26 09.08.2026
32 Германец
До коментар #30 от "Социопат от ПБ":Тамън ще изчистите територията по бързо и ние европейците ще я усвоим по качествено 😏
18:28 09.08.2026
33 Рун-Дьо
До коментар #31 от "На изчезване сме":С отпаднала необходимост сте ми българетата.
18:28 09.08.2026
34 УдоМача
18:38 09.08.2026
35 Цвете
18:39 09.08.2026
36 Цвете
18:41 09.08.2026
37 Лаборант
18:48 09.08.2026
38 Даже
До коментар #1 от "Гост":понякога, бананите са на промоция. Мед. сестри почти няма. Има тук там по някоя мед. бабичка и това е.
18:49 09.08.2026
39 Нема се пуашите ве стадо плашливо
18:54 09.08.2026
40 Да със сяра
До коментар #1 от "Гост":Досущ, като всичко слязло от индийските контейнери.
18:55 09.08.2026
41 Бай ти
До коментар #11 от "анонимен":Тошо го няма от близо 30 години, но щом казваш той е виновен. Но по негово време на един лекар имаше по 2 мед. сестри. Нямаше училище, детска градина, предприетите, учреждение и т.н. без лекар и мед. сестра а в по големите предприятия имаше медицински служби с по няколко лекари и сестри.
18:56 09.08.2026
42 Ти пък на кого си нужен
До коментар #31 от "На изчезване сме":Аз, Рошо и Гошо на никого.
18:57 09.08.2026
43 Кадрите решават всичко
19:01 09.08.2026
44 Всичко пропада
21:26 09.08.2026
45 Без име
21:29 09.08.2026
46 Да Се Надяваме !
Ще Станат !
Повече !
22:09 09.08.2026
47 Да не се надяваме
22:59 09.08.2026
48 Кво Ти Пука !
Прогресивна България !
23:02 09.08.2026
49 за медицински сестри няма
01:26 10.08.2026