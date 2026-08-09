Техеран: Няма да водим преговори със САЩ, докато Вашингтон нарушава временното споразумение

Иран и САЩ не водят преговори и Техеран няма да започне такива, докато Вашингтон нарушава временното споразумение, подписано през юни, заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Ръководителят на иранската дипломация уточни, че между двете страни се обменят съобщения чрез посредници.
Арагчи повтори позицията на Иран, че преговорите по споразумението с Оман за Ормузкия проток са в "последните си етапи", но то няма да доведе до незабавното повторно отваряне на протока.
По думите му споразумението ще определи новите маршрути за корабоплаване, които ще бъдат използвани, след като САЩ изпълнят останалите условия на Техеран и протокът бъде отворен отново за корабоплаване.
Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) също заяви, че Иран ще продължи да държи Ормузкия проток затворен, докато САЩ не приемат всички условия на Техеран.
"Нашата настояща стратегия е да държим този проток затворен, докато врагът приеме всичките ни условия", заяви говорител на КГИР, цитиран от иранската държавна телевизия.
Ормузкият проток "всъщност вече е театър на военни действия за нас, а не морски коридор", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Оттеглил подписа си" 🤔❓
Даже от договора с Иран се оттегли ЕДНОСТРАННО❗ А сега пита , ама защо Иран не го спазва❗
17:27 09.08.2026
2 гост
Коментиран от #12
17:29 09.08.2026
3 Лопата Орешник
17:29 09.08.2026
4 Владимир Путин, президент
17:29 09.08.2026
5 Психар с чалма
Коментиран от #14
17:30 09.08.2026
6 НЯМА ЛИ ВЕЧЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ В БЪЛГАРИЯ
17:31 09.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"САЩ се изтегли от ядреното споразумение подписано с Иран"❗
17:32 09.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
САЩ официално прекратиха участието си в договора „Открито небе“ ❗
На следващата година Русия също излезе,
а ШАШт настояваха тя да продължи да позволява на другите държави да летят над Русия и да предоставят данните си на ШАШт🤔
17:38 09.08.2026
9 МНОГО ДОБРЕ
17:39 09.08.2026
10 О БОЖЕ!
Коментиран от #13
17:40 09.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"САЩ напускат Парижкото споразумение за климата"❗
17:41 09.08.2026
12 Не ти се разбира
До коментар #2 от "гост":Кой извърши подло терористично нападение по време на преговори?
Избивайки лидери и момиченца и спортистки.
А Ормуза не беше ли си отворен?
Яд те е май че иранците не наведеняци като теб ли?
17:48 09.08.2026
13 има дронове
До коментар #10 от "О БОЖЕ!":Именно такъв самолет направи преди няколко месеца една краварска база в Ирак на трески. Изпратиха от една посока рояци дронове, които да претоварят Патриота, а самолета заходи на ниска височина от друга посока и изсипа в базата товара си от няколко тона близалки!
17:54 09.08.2026
14 Психар с килимявка
До коментар #5 от "Психар с чалма":Иранците чалми не не носят. Само религиозните лидери.
Както нашите носят килимяфки.
Хабер си нямаш от това какви са персите.
17:59 09.08.2026
15 юса
18:41 09.08.2026