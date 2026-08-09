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Техеран: Няма да водим преговори със САЩ, докато Вашингтон нарушава временното споразумение
  Тема: Иранската криза

Техеран: Няма да водим преговори със САЩ, докато Вашингтон нарушава временното споразумение

9 Август, 2026 17:23 1 090 15

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Споразумението ще определи новите маршрути за корабоплаване, които ще бъдат използвани, след като САЩ изпълнят останалите условия на Техеран и протокът бъде отворен отново за корабоплаване

Техеран: Няма да водим преговори със САЩ, докато Вашингтон нарушава временното споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран и САЩ не водят преговори и Техеран няма да започне такива, докато Вашингтон нарушава временното споразумение, подписано през юни, заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Ръководителят на иранската дипломация уточни, че между двете страни се обменят съобщения чрез посредници.

Арагчи повтори позицията на Иран, че преговорите по споразумението с Оман за Ормузкия проток са в "последните си етапи", но то няма да доведе до незабавното повторно отваряне на протока.

По думите му споразумението ще определи новите маршрути за корабоплаване, които ще бъдат използвани, след като САЩ изпълнят останалите условия на Техеран и протокът бъде отворен отново за корабоплаване.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) също заяви, че Иран ще продължи да държи Ормузкия проток затворен, докато САЩ не приемат всички условия на Техеран.

"Нашата настояща стратегия е да държим този проток затворен, докато врагът приеме всичките ни условия", заяви говорител на КГИР, цитиран от иранската държавна телевизия.

Ормузкият проток "всъщност вече е театър на военни действия за нас, а не морски коридор", добави той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор
    Че то има ли преговори и дори подписани договори, които ШАШт да не е нарушил или
    "Оттеглил подписа си" 🤔❓
    Даже от договора с Иран се оттегли ЕДНОСТРАННО❗ А сега пита , ама защо Иран не го спазва❗

    17:27 09.08.2026

  • 2 гост

    3 11 Отговор
    Разголгъзен отвсякъде но държи Ормуза....явно иска сриване на цялата държава...стига терористични методи.

    Коментиран от #12

    17:29 09.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    7 3 Отговор
    Стига ве , Ди Джей Ванс вчера за петдесет и седми път беше постигнал споразумение! Изтърка плочата диджейчето, ахахха! И техните не могат да го гледат вече с еднотипните му и фалшиви постижения!

    17:29 09.08.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    5 15 Отговор
    Докато съществува Русия, мир на планетата няма да има !!! Запомнете го 👈

    17:29 09.08.2026

  • 5 Психар с чалма

    3 8 Отговор
    Търся си белята, но дедо Дончо ме бави с атома…

    Коментиран от #14

    17:30 09.08.2026

  • 6 НЯМА ЛИ ВЕЧЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ В БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ТРЪМ ГИ ПРАЩА ДА ОТВАРЯТ ОРМУЗ ТЕ СЕ КРИЯТ.НИЕ СМЕ С ВАС , ОТИВАЙТЕ, ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ ВИ ЧАКА

    17:31 09.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    май 9, 2018.г.
    "САЩ се изтегли от ядреното споразумение подписано с Иран"❗

    17:32 09.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    на 22 ноември 2020 г.
    САЩ официално прекратиха участието си в договора „Открито небе“ ❗
    На следващата година Русия също излезе,
    а ШАШт настояваха тя да продължи да позволява на другите държави да летят над Русия и да предоставят данните си на ШАШт🤔

    17:38 09.08.2026

  • 9 МНОГО ДОБРЕ

    4 0 Отговор
    Но, междувременно дупчете жулезния гевгир. Там когато и където и да ударите, няма да сгрешите!

    17:39 09.08.2026

  • 10 О БОЖЕ!

    0 4 Отговор
    Тези самолети на улюстративната снимка с F4 от войната във Виетнам! Ако Иран разчита на тях…нещата не са о.к. Дано има повечко ракети-ПВО и други подобни, щото иначе няма да е лесно!

    Коментиран от #13

    17:40 09.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    21. януари 2025.г.
    "САЩ напускат Парижкото споразумение за климата"❗

    17:41 09.08.2026

  • 12 Не ти се разбира

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Кой извърши подло терористично нападение по време на преговори?
    Избивайки лидери и момиченца и спортистки.
    А Ормуза не беше ли си отворен?
    Яд те е май че иранците не наведеняци като теб ли?

    17:48 09.08.2026

  • 13 има дронове

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "О БОЖЕ!":

    Именно такъв самолет направи преди няколко месеца една краварска база в Ирак на трески. Изпратиха от една посока рояци дронове, които да претоварят Патриота, а самолета заходи на ниска височина от друга посока и изсипа в базата товара си от няколко тона близалки!

    17:54 09.08.2026

  • 14 Психар с килимявка

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Психар с чалма":

    Иранците чалми не не носят. Само религиозните лидери.
    Както нашите носят килимяфки.

    Хабер си нямаш от това какви са персите.

    17:59 09.08.2026

  • 15 юса

    0 0 Отговор
    Хубави фантоми

    18:41 09.08.2026

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