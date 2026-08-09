Техеран: Няма да водим преговори със САЩ, докато Вашингтон нарушава временното споразумение

Иран и САЩ не водят преговори и Техеран няма да започне такива, докато Вашингтон нарушава временното споразумение, подписано през юни, заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Ръководителят на иранската дипломация уточни, че между двете страни се обменят съобщения чрез посредници.

Арагчи повтори позицията на Иран, че преговорите по споразумението с Оман за Ормузкия проток са в "последните си етапи", но то няма да доведе до незабавното повторно отваряне на протока.

По думите му споразумението ще определи новите маршрути за корабоплаване, които ще бъдат използвани, след като САЩ изпълнят останалите условия на Техеран и протокът бъде отворен отново за корабоплаване.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) също заяви, че Иран ще продължи да държи Ормузкия проток затворен, докато САЩ не приемат всички условия на Техеран.

"Нашата настояща стратегия е да държим този проток затворен, докато врагът приеме всичките ни условия", заяви говорител на КГИР, цитиран от иранската държавна телевизия.

Ормузкият проток "всъщност вече е театър на военни действия за нас, а не морски коридор", добави той.