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Българските волейболни таланти триумфираха с балканската корона

Българските волейболни таланти триумфираха с балканската корона

9 Август, 2026 14:18 1 082 1

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Младите "лъвчета" покориха върха след драматичен финал срещу Турция

Българските волейболни таланти триумфираха с балканската корона - 1
Снимка: БФ Волейбол
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер в Тирана донесе злато за националния отбор на България по волейбол за юноши до 17 години. Нашите момчета, водени от опитния наставник Иван Станев, извоюваха престижната титла на Балканиадата, след като надделяха над Турция в истински трилър, завършил с резултат 3:2 гейма (25:22, 22:25, 25:18, 14:25, 15:7).

Финалният сблъсък в албанската столица се превърна в истински спектакъл за феновете на волейбола. Българският тим стартира уверено, но турските съперници не се предадоха лесно и на два пъти успяха да изравнят резултата. Всичко се реши в петия, решителен гейм, където нашите "лъвчета" показаха характер, хладнокръвие и класа, като не оставиха никакви шансове на противника – 15:7 и заслужено злато!

С този успех младите български волейболисти не само донесоха радост на родните фенове, но и затвърдиха позициите на България като водеща сила на Балканите в този спорт. Триумфът в Тирана е поредното доказателство за високото ниво на българската волейболна школа и обещава светло бъдеще за националния ни отбор.

В малкия финал за третото място румънският състав демонстрира категорично превъзходство и победи Сърбия безапелационно, като си осигури бронзовите медали.


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